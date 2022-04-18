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Соратник диктатора Лукашенко Вольфович пригрозил войной Польше, Литве и Латвии: "Разрушение, гибель, взрывы"

білорусь,вольфович

Так называемый "госсекретарь Совбеза Беларуси" Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза – Польше, Литве и Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитируют белорусские СМИ.

Вольфович утверждает, что в этих странах якобы увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также заявил об увеличении числа полетов зарубежной авиации вблизи границ Беларуси.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно почему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как погибают простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они разрешат агрессию против Беларуси и военные действия будут происходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - заявил соратник диктатора Лукашенко.

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Топ комментарии
+107
Схоже, що "вольфович" - це діагноз...
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18.04.2022 21:10
+99
Які ж ці ******** іпонуті.
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18.04.2022 21:09
+73
дайте лукє галоперидолу
оно НАТО пугать собралось
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18.04.2022 21:10
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Цікаво, вони там своїм Спутніком Ві ********** всім поприщеплювали???
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18.04.2022 22:46 Ответить
Вольфыч видимо самогонки обпился....
******* со значками.
Кем ты будешь воевать - омном и ментами своими, которых от силы 2 тысячи?
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18.04.2022 22:52 Ответить
пукнул турнепсом в лужу брюквы
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18.04.2022 22:59 Ответить
Это ничем не управляющий банный генерал-алкоголик. И ******** еще
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18.04.2022 23:08 Ответить
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18.04.2022 23:18 Ответить
Бульбаші вже давно просяться стати тертими пляцками зі сметаною....
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18.04.2022 23:22 Ответить
То що, кишка тонка завдати такого ж превентивного удару по країнам НАТО, як ви, тварі, завдали по Україні?
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18.04.2022 23:30 Ответить
Да пошёл он нахрен, этот соратник вместе с тараканом. Давно наверное пилюлей не получал, так получит, как пить дать.
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18.04.2022 23:52 Ответить
интересен ответ польши и балтии
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19.04.2022 00:25 Ответить
Ответит, если потребуется.
Сегодня из порта Чарлстон, Южная Каролина, в Латвию прибыло грузовое судно с более 350 отдельных единиц боевой и вспомогательной техники ВС США для участия в учениях.
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19.04.2022 01:10 Ответить
Вольфович. Вики пишет, что этот перец во время учебы в ВУ обзавелся крупными связями в теперешней элите армии орков и есть их фанатиком. А учился он как кремлевский курсант. И что удивительно, в тоже время "одноклассником" перца был, ну кто бы подумал, другой перец с Украины сам Хомчак. После вывода с ГСВГ эти перцы вместе служили в Белоруссии. Карьерный рост Хомчака начался в 2012 году, после посещения Витей Ростовским своей исторической Родины.
с должности начштаба бригады он за год стал комкорпуса. А потом Зеля назначил его главнокомандующим и тут же Вольфович стает начгенштаба РБ, вторым военным в РБ после таракана. За казнокрадство Хомчака перевели 1 замсекретаря Совбеза. И тут же Вольфович - секретарь совбеза РБ., стал поводирем войны. Хомчак до последнего сопротивлялся теробороне, ну а известный приказ о штрафах по стрельбе это его рук дело. До сих пор теперешняя элита армии орков имеет старого друга и товарища на Банковой, который два года только уничтожал армию (одно фото с четвертью помидора в тарелке дорогого стоит) вместе с халимоном и другими прохвостами. Это ему не были нужны Богданы,ракеты,бронежилеты и т.д. Доколе.
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19.04.2022 00:31 Ответить
Я вже бачу як бульбяні війська захоплюють ці країни
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19.04.2022 01:00 Ответить
Московська тактика -сполохати всіх сусідів та примусити їх озброюватись.А потім за це ж їх обвинувачувати. Терористи у кремлі поплатяться.
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19.04.2022 01:52 Ответить
два дебила это сила.
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19.04.2022 05:57 Ответить
Получается, Украина неправильно воюет. По логике Вольфовича, ВСУ должны пулять по местам скопления российских войск в Беларуси и России. Может, он прав?..
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19.04.2022 07:22 Ответить
Але немає чим.
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19.04.2022 09:13 Ответить
Белорусы, готовтесь к войне. Ваше правительство хочет войны!
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19.04.2022 07:50 Ответить
Ось коли у Мінськ прилетить, тоді почнуть ріпу чесати..
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19.04.2022 09:08 Ответить
Вполне возможно, что и будут. Только этим странам другие помогут. А вот кто поможет Беларуси...?
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19.04.2022 09:09 Ответить
Обыкновенный писдобол в погонах.
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19.04.2022 09:21 Ответить
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