Соратник диктатора Лукашенко Вольфович пригрозил войной Польше, Литве и Латвии: "Разрушение, гибель, взрывы"
Так называемый "госсекретарь Совбеза Беларуси" Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза – Польше, Литве и Латвии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитируют белорусские СМИ.
Вольфович утверждает, что в этих странах якобы увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также заявил об увеличении числа полетов зарубежной авиации вблизи границ Беларуси.
"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно почему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как погибают простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они разрешат агрессию против Беларуси и военные действия будут происходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - заявил соратник диктатора Лукашенко.
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Кем ты будешь воевать - омном и ментами своими, которых от силы 2 тысячи?
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с должности начштаба бригады он за год стал комкорпуса. А потом Зеля назначил его главнокомандующим и тут же Вольфович стает начгенштаба РБ, вторым военным в РБ после таракана. За казнокрадство Хомчака перевели 1 замсекретаря Совбеза. И тут же Вольфович - секретарь совбеза РБ., стал поводирем войны. Хомчак до последнего сопротивлялся теробороне, ну а известный приказ о штрафах по стрельбе это его рук дело. До сих пор теперешняя элита армии орков имеет старого друга и товарища на Банковой, который два года только уничтожал армию (одно фото с четвертью помидора в тарелке дорогого стоит) вместе с халимоном и другими прохвостами. Это ему не были нужны Богданы,ракеты,бронежилеты и т.д. Доколе.