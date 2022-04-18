РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10221 посетитель онлайн
Новости Война
10 645 10
беженцы (1607) США (24862) переселенцы (528) Ермак Андрей (1240)

США ввели статус временной защиты для находящихся в стране граждан Украины, - Ермак

сша

Анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен. Соответствующее решение было внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"По просьбе украинской стороны дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года. Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой", - написал Ермак в фейсбуке.

Руководитель ОП отмечает, что статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
агєнт козирь, а ну киш скрєпки рахувати..!
показать весь комментарий
18.04.2022 21:35
+10
каким боком завхоз к решениям США...?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:38
+9
дєрьмак, як там рузькій развєдчік рифи папа поживає?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
агєнт козирь, а ну киш скрєпки рахувати..!
показать весь комментарий
18.04.2022 21:35 Ответить
А ты-то тут причём?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:37 Ответить
Особисто з Байденом домовився ))
показать весь комментарий
18.04.2022 21:49 Ответить
каким боком завхоз к решениям США...?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:38 Ответить
дєрьмак, як там рузькій развєдчік рифи папа поживає?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:42 Ответить
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що йому навмисне "ліплять демонічний образ", бо він хоче зробити "щось хороше для своєї країни". 01.12.21 р.https://www.rbc.ua/ukr/news/andrey-ermak-atakuya-gosudarstvo-oligarhi-1638312518.html "РБК-Україна". ,можна рахувати,що "ВЖЕ ЗРОБИВ"?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:55 Ответить
Дєрьмак лічно дагаварілся з ПОТУСом. Сразу після того як Хламідія лічна прадал іму ету ідею.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:56 Ответить
новина наче не погана, незважаючи на те, яким собачим ротом її озвучили
показать весь комментарий
18.04.2022 22:02 Ответить
Надо было успеть уехать до 11 апреля, но не все об этом знали?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:03 Ответить
Новини зі Штатів озвучує людина, яку США вважають як мінімум шпигуном.
Цинічно так...
показать весь комментарий
18.04.2022 22:21 Ответить
 
 