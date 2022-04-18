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Новости Война
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МВД (9155) Енин (328) диверсия (278)

РФ активизирует деятельность ДРГ для сеяния паники в канун пасхальных праздников, - Енин

дрг

Российская сторона активизирует деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Четко очерченные приоритеты РФ – это сеяние паники. Мы накануне пасхальных праздников и не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям, чтобы дальнейшую ответственность переложить на украинскую сторону", – пояснил он.

По словам Енина, полиция будет принимать дополнительные меры безопасности на Пасху. Речь идет о балансе между потребностями верующих и требованиями безопасности.

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"Мы уже неоднократно наблюдали попытки РФ подвергать ракетно-бомбовым ударам то территории воинских частей, то места, где хранятся горюче-смазочные материалы. И, соответственно, те же объекты могут становиться объектами посягательств вражеско-диверсионных разведывательных групп" , - отметил заместитель главы МВД.

Енин также объяснил, как распознать членов ДРГ.

"В первую очередь - это люди, которые плохо ориентируются на местности. Это люди, которые могли буквально недавно поселиться поблизости. Это люди, которые говорят с определенным характерным акцентом, хотя далеко не всегда", — сказал чиновник.

Правоохранители уже не раз встречали случаи, когда граждан Украины,  жителей временно-оккупированных территорий, российская армия использовала для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По словам Енина, это те люди, которые ведут себя странно, которые спрашивают дорогу, которые фотографируют какие-то объекты органов власти, инфраструктуры, или расположениие и передвижения ВСУ или других военных формирований.

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Паника и Украинцы это понятия НЕСОВМЕСТИМЫЕ !
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18.04.2022 21:39 Ответить
Свіженьке!!!Маріуполь. Все окей, рвемо русню )
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18.04.2022 21:42 Ответить
Їм вкрай тяжко...
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18.04.2022 21:52 Ответить
Паніка для українців може бути тільки в одному- де ж всю цю кацапню закопати!!
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18.04.2022 21:47 Ответить
 
 