В ближайшие дни США начнут тренировки украинских военных со 155-мм гаубицами, - Reuters
По данным агентства Reuters, США планируют в ближайшие дни приступить к обучению украинских военных обращению с гаубичной артиллерией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что учения с гаубицами будут проходить за пределами Украины.
Соединенные Штаты планируют научить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем украинские инструкторы будут учить своих коллег в пределах Украины.
Ранее США учили украинские силы работать с беспилотниками Switchblade.
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з Богом хлопці!
Обучат пока этому, подозреваю есть боязнь, что не справимся (тогда это просто груда металла). Начнем успешно херачить орков - освоить некоторые новые нюансы M777ER будет проще.
Як можна порівнювати звичайну гаубицю та САУ? І звідки інформація, що саме М777?
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18.04.2022....... падло ******* падай **** убит
Вообще в Гнезно ехали ровно 18 Палладинов новейшей генерации ,но куда они ехали бог его знает (но 18 штук стояло на платформах),окраска бундестаговская и были коробчатые бронетранспортеры.
Еще что непонятно -транш на 800 млн.долл. и буксируемая артиллерия?
Поэтому то что нам дают,явно не лучше совковых поделок.А новейшее обновленное никто не дает ,а те экземпляры 40 летней давности в лучшем случае примерно как совковое
Нехай тихенько тринуються,потім з цих гаубіц в Україні підіб'ють щось толкове з рашинського,а потім вже нам скажуть,а ми потім порадує ось!От як все з консервним корабликом було.
https://twitter.com/i/status/1514292324905459713