В ближайшие дни США начнут тренировки украинских военных со 155-мм гаубицами, - Reuters

По данным агентства Reuters, США планируют в ближайшие дни приступить к обучению украинских военных обращению с гаубичной артиллерией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что учения с гаубицами будут проходить за пределами Украины.

Соединенные Штаты планируют научить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем украинские инструкторы будут учить своих коллег в пределах Украины.

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