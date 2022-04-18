РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13691 посетитель онлайн
Новости Война
26 067 60

В ближайшие дни США начнут тренировки украинских военных со 155-мм гаубицами, - Reuters

сша,гаубиця

По данным агентства Reuters, США планируют в ближайшие дни приступить к обучению украинских военных обращению с гаубичной артиллерией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что учения с гаубицами будут проходить за пределами Украины.

Соединенные Штаты планируют научить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем украинские инструкторы будут учить своих коллег в пределах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели статус временной защиты для находящихся в стране граждан Украины - Ермак

Ранее США учили украинские силы работать с беспилотниками Switchblade.

оружие (10217) США (26652) артиллерия (635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+56
155 + радар , ідеально!

з Богом хлопці!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:05
+19
кацап іди на ***
показать весь комментарий
18.04.2022 22:23
+18
Takyje polucite Paladin.Xoroso sto takije ispolzyvat vo mnogix stran,tak sto poducites,a potom ecio polucite s drugix stran
показать весь комментарий
18.04.2022 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
155 + радар , ідеально!

з Богом хлопці!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:05 Ответить
кацап іди на ***
показать весь комментарий
18.04.2022 22:23 Ответить
почему это? Новье, 2005 год принятие в эксплуатацию
показать весь комментарий
18.04.2022 22:24 Ответить
Ему пох)))Оно на работе-зарегилось и зашло типа в агента поиграть)))
показать весь комментарий
18.04.2022 22:28 Ответить
Ну, если быть честным, то М777 - это прошлый век, очень уступает Сюзаннам, а вот бы нам M777ER - вот это тема...
показать весь комментарий
18.04.2022 22:46 Ответить
Как говорится - тихим сапом.
Обучат пока этому, подозреваю есть боязнь, что не справимся (тогда это просто груда металла). Начнем успешно херачить орков - освоить некоторые новые нюансы M777ER будет проще.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:54 Ответить
с чем не справимся? с гаубицами?
показать весь комментарий
18.04.2022 23:00 Ответить
Минуле століття для США - це нездійсненне майбутнє для України чи рашки.
Як можна порівнювати звичайну гаубицю та САУ? І звідки інформація, що саме М777?
показать весь комментарий
19.04.2022 08:17 Ответить
Мене читають: 0
Я читаю: 0

Реєстрація:
18.04.2022....... падло ******* падай **** убит
показать весь комментарий
18.04.2022 22:24 Ответить
речь вообще то о М777 а не о М114 Сегодняшняя регистрация )))Крым чей?А ***** это кто?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
2005 рік введено в експлуатацію. Схоже, ти точно москальська наволоч. Нічого. Як прилетить тобі з цього "хламу", то одразу гівно з макитри піде до дупи!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:27 Ответить
если написали Хавитцер -то разработка 1942 года,реально старье ,да и мобильность слабая и рассчет 11 человек ,снаряд только мощнее совкового,хотя журналисты могут конечно переврать-что там за гаубица.
Вообще в Гнезно ехали ровно 18 Палладинов новейшей генерации ,но куда они ехали бог его знает (но 18 штук стояло на платформах),окраска бундестаговская и были коробчатые бронетранспортеры.
Еще что непонятно -транш на 800 млн.долл. и буксируемая артиллерия?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:35 Ответить
M777 - британская полевая буксируемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems BAE Systems - речь идёт именно об этих орудиях.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:40 Ответить
Вообще-то "howlitzer" по-английски "гаубица". Если буксируемые, то это М777, а не М114.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:42 Ответить
Чудово! Я так понимаю там полноценные 3 батареи получаются.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:05 Ответить
КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ
показать весь комментарий
18.04.2022 22:05 Ответить
Это уже для Крыма.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:13 Ответить
Уважаемая редакция Цензор!,не публикуйте такие статьи!Слава Украине!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:09 Ответить
Тобто агентству Reuters можна, а Цензору не публікувати?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:21 Ответить
Когда вы уже поймете-раз новость в сми значит оружие уже на месте
показать весь комментарий
18.04.2022 22:31 Ответить
наоборот. надо пубоиковать поддержку и как можно чаще
показать весь комментарий
18.04.2022 23:31 Ответить
І мільйон снарядів передайте нам!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:12 Ответить
гаубицями Howitzer.....howlitzer и есть гаубица на Английском. Вроде была речь про Палладины.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:13 Ответить
думаю, ми спочатку маємо навчитись користуватись більш простою натівською артилерією і в разі успіху нададуть САУ
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
А в разі не успіху?
показать весь комментарий
18.04.2022 23:13 Ответить
а в разi "не успiху" - тот бот убьетсяапстену
показать весь комментарий
19.04.2022 06:47 Ответить
Ничем принципы стрельбы артиллерии не отличаются от таковых еще 1-й мировой войны, и они аналогичны для всех стран. Только кол-во тысячных в артиллерийском круге немного отличается.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:26 Ответить
Там и буксируемые и Палладины, надеемся.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:29 Ответить
хлопцы, учитесь ретельно и жгите кацапов на хорошо и отлично
показать весь комментарий
18.04.2022 22:13 Ответить
ховайтесь , кацапы
показать весь комментарий
18.04.2022 22:14 Ответить
Украине нужно много РСЗО НАТО, они превосходят русских РСЗО.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:14 Ответить
РСЗО вообще не превосходят,Нато на сухопутный компонент особого внимания никогда не уделяло.
Поэтому то что нам дают,явно не лучше совковых поделок.А новейшее обновленное никто не дает ,а те экземпляры 40 летней давности в лучшем случае примерно как совковое
показать весь комментарий
18.04.2022 22:28 Ответить
Вы врете, как русский.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:36 Ответить
Знову те саме кацапське лайно... Баньте його, плз!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:52 Ответить
а америке нужно что бы в Украине не было коррупции и посадили каломойского? ну что? меняемся?
показать весь комментарий
19.04.2022 06:48 Ответить
І справді,навіщо це публікувати,якщо немає офіційної інформації від Мін Оборони.
Нехай тихенько тринуються,потім з цих гаубіц в Україні підіб'ють щось толкове з рашинського,а потім вже нам скажуть,а ми потім порадує ось!От як все з консервним корабликом було.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:15 Ответить
Маю надію що вже навчили
показать весь комментарий
18.04.2022 22:17 Ответить
Согласен, много говорят о том о чем следовало бы помолчать.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:19 Ответить
чому вирішили проводити навчання за межами України? на даунбасі чи навколо Херсона було б чудово і учні щвидше схопили б всі премудрості.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:19 Ответить
потому-что даунбас у тебя в голове - а в Украине Донбас
показать весь комментарий
19.04.2022 06:50 Ответить
Когда они прибудут на фронт? Через 10 дней уже будет развязка в зоне ООС.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:21 Ответить
Я думаю, що вже прибули - https://www.facebook.com/watch/?v=378208630849978&ref=sharing 13 квітня Poland - Ukrain Board
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
Sorry - "Poland - Ukrain Border"
показать весь комментарий
18.04.2022 22:38 Ответить
Da te samyje.Takyje ispolzujet Latviji armiji,tak sto i oni mogut poducit takze
показать весь комментарий
18.04.2022 22:39 Ответить
U Latviji tolko model ciut starse cem u vas.No vsio ravno iz toj seriji
показать весь комментарий
18.04.2022 22:42 Ответить
Takyje polucite Paladin.Xoroso sto takije ispolzyvat vo mnogix stran,tak sto poducites,a potom ecio polucite s drugix stran
показать весь комментарий
18.04.2022 22:27 Ответить
Палладин - это имба среди арт-САУ
показать весь комментарий
18.04.2022 22:37 Ответить
Отримають ще 40 тис снарядів,дальність стрільби 70 км.у піонів дальність вдвічі менша.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:36 Ответить
З такою артою можна не лише оборонятися ,але і йти в контрнаступ.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:13 Ответить
краще б на сході провели навчання.....там цілей більше
показать весь комментарий
18.04.2022 22:37 Ответить
M777A2 - полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. M777 Howitzer https://www.youtube.com/watch?v=bV8c9wkK7iI
показать весь комментарий
18.04.2022 22:47 Ответить
Вони не хочуть просто передати і самі подивитись "як то робиться"?..))
показать весь комментарий
18.04.2022 23:49 Ответить
Група Моцарт колишнього командира спецназу США полковника Ендрю Мілберна створила в Україні військовий навчальний центр
https://twitter.com/i/status/1514292324905459713
показать весь комментарий
19.04.2022 00:04 Ответить
Нащо палити це?
показать весь комментарий
19.04.2022 02:12 Ответить
 
 