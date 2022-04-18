На Донбассе отбиты 7 атак оккупантов. Уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 18 единиц бронетехники, самолет и 4 беспилотника, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях защитники Украины продолжают отражать атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке прессцентра штаба ООС.
В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
Пожалуйста, подождите...
Мова йде про Чирву Олександра, який був командиром великого десантного корабля "Цезарь Куников". Це падло У 2015-2016 роках брав участь у війні в Сирії.
У Севастополі поховали цю кацапську наволоч.
"Про це повідомив "губернатор" анексованого Росією Севастополя Михайло Развозжаєв.
Він заявив, нібито Чирва помер від поранень, "яких зазнав у бою"."
23:04
Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. В интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему российским войскам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.
Но проблема не только с вооружением, хотя она главная. И кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.
«Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с этим достаточно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении», - сказал Белецкий.
Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны «Азова», так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.
«Это 100%. Это глубокое решение. «Азов» и не ставил никогда перед собой другого выбора», - добавил он.
https://twitter.com/i/status/1516082606693134338