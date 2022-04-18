РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9948 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 046 20
Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе отбиты 7 атак оккупантов. Уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 18 единиц бронетехники, самолет и 4 беспилотника, - штаб ООС

донбас,оос

В Донецком и Луганском направлениях защитники Украины продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке прессцентра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 58-й ОМПБр наводчиком САУ служит девушка Татьяна, с которой сняли вдохновляющий ролик. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
В районі Гуляй Поля наші їм такої ***** дають що Дай Боже
показать весь комментарий
18.04.2022 22:11
+18
показать весь комментарий
18.04.2022 22:14
+7
СУ-30 МІНУС 60 000 000 ЗА ЛІТАЧОК
показать весь комментарий
18.04.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В районі Гуляй Поля наші їм такої ***** дають що Дай Боже
показать весь комментарий
18.04.2022 22:11 Ответить
Дякую за гарні новини! А можна посилання, щоб на ніч порадіти
показать весь комментарий
18.04.2022 22:27 Ответить
Я просто поряд живу, приблизно км 20-30, на жаль відео немає
показать весь комментарий
18.04.2022 22:47 Ответить
І доля справедливо роздала кацапам "карти" і в прикупі була "смерть".

Мова йде про Чирву Олександра, який був командиром великого десантного корабля "Цезарь Куников". Це падло У 2015-2016 роках брав участь у війні в Сирії.

У Севастополі поховали цю кацапську наволоч.

"Про це повідомив "губернатор" анексованого Росією Севастополя Михайло Развозжаєв.

Він заявив, нібито Чирва помер від поранень, "яких зазнав у бою"."
показать весь комментарий
18.04.2022 22:27 Ответить
СУ-30 МІНУС 60 000 000 ЗА ЛІТАЧОК
показать весь комментарий
18.04.2022 22:13 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 22:14 Ответить
Як у житті справджується прислів'я - "Каждой твари по паре".
показать весь комментарий
18.04.2022 22:49 Ответить
В «Азове» рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь
23:04

Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. В интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему российским войскам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.

Но проблема не только с вооружением, хотя она главная. И кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.

«Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с этим достаточно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении», - сказал Белецкий.



Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны «Азова», так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.

«Это 100%. Это глубокое решение. «Азов» и не ставил никогда перед собой другого выбора», - добавил он.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:22 Ответить
Чомусь про тих, хто кацапів на Чонгарі пропустив промовчав...
показать весь комментарий
18.04.2022 22:49 Ответить
Так 1 танк чи 10?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:24 Ответить
10
показать весь комментарий
18.04.2022 22:42 Ответить
Помилочка вкралася в заголовок. Останнім часом танків нищать чимало. Не дивно, орки наступають.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:43 Ответить
Где-то уже должен быть юбилейный 800й танчик
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
Нехай Бог Вам допомагає, хлопці...
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
Добре було б якби і ВСУ допомогло.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:20 Ответить
Мочить ********* хлопці, уся Україна на Вас сподівається!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:46 Ответить
Куй его знает какие атаки наши командиры отбивают, но козломордые уже в 30 км от Славянска знакомая час назад звонила по селу Заречному едут танки орков. С Кременной они практически уже подошли к Лиману((((((((.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:47 Ответить
Зранку буде видно, що там було...
показать весь комментарий
18.04.2022 23:01 Ответить
смартфон за 20 тис. і жетон спасає життя...
https://twitter.com/i/status/1516082606693134338
показать весь комментарий
18.04.2022 23:51 Ответить
 
 