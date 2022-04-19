За сутки 18 апреля уничтожен 1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты российских оккупантов, - Воздушные Силы
Командование Воздушных сил отчиталось за проделанную работу по уничтожению российских оккупантов в небе 28 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты.
Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам".
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У Великобританії з цього приводу заявили - що в цьому випадку Великобританія без жодних консультацій з країнами НАТО дасть відразу подібну відповідь агресорові.