За сутки 18 апреля уничтожен 1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты российских оккупантов, - Воздушные Силы

Командование Воздушных сил отчиталось за проделанную работу по уничтожению российских оккупантов в небе 28 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам".

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