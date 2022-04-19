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За сутки 18 апреля уничтожен 1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты российских оккупантов, - Воздушные Силы

су

Командование Воздушных сил отчиталось за проделанную работу по уничтожению российских оккупантов в небе 28 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам".

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Вчора з Калуги в сторону Марiуполя вилетіли 4 літаки ТУ-160, здатні нести ядерну зброю.
У Великобританії з цього приводу заявили - що в цьому випадку Великобританія без жодних консультацій з країнами НАТО дасть відразу подібну відповідь агресорові.
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19.04.2022 01:18 Ответить
Чому не вдалося перехопити ракети, які ранком 18.04.22 вдарили по Львову? 🤔
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19.04.2022 01:36 Ответить
А зачем?
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19.04.2022 05:14 Ответить
Спроси у своего ***** чего он их запускал
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19.04.2022 09:54 Ответить
Вертольоти закінчилися?
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19.04.2022 06:28 Ответить
якщо ворог суттєво збільшив кількість літаковильотів - то чому не збільшується статистика збитих літаків та вертушок?
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19.04.2022 07:20 Ответить
Тоді про які 60% збитих ракет йшла мова учора, якщо лише по Львову прилетіло 5?
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19.04.2022 08:54 Ответить
 
 