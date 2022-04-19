Мэр Херсона Колыхаев просит высшее руководство государства объяснить, как им работать в оккупации. ДОКУМЕНТ
Мэр Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, ссылаясь на обращение самого Колыхаева.
В обращении указывается: "Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны".
Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:
- написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.
- исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет...
- дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.".
Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.
Пожалуйста, подождите...
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Саботуй мовчки - і все.
"Что значит саботируй"
Це "значіт" : припиняй виконувати свої службові обов'язки, і все.
"остановить коммунальные предприятия и оставить без воды , света , газа ?"
Саме так. Армія окупанта не має отримувати воду, світло та газ й решту життєзабеспечення.
Розмовляв з колегою з півдня. Каже, що після того як раша-тв почали крутити на очах побільшало відкритих ватників...
І це не пройшло навіть два місяці. Якщо залишити людей там в окупації ще на півроку, то там взагалі більшість в нацистів-укрокарателів почне вірити, особливо враховуючи відтік проукраїнського населення звідти.....
Слава Україні !
Хочется им сказать, раз так и надо, то тогда можно и не освобождать, люди там проживут, проживёт ли Украина? Каждый день в оккупации людям промывают мозги не по их воле, и через какое-то время они и сами будут не рады Украине, пример Крыма и Донбасса налицо.
Херсон и Мариуполь будут самым страшным грехом зеленой власти!
А может сдача Юга была договорняком? Зашла орда туда спокойно, без обстрелов, без потерь. Правильно, зачем орде разгромленные города?
Очень много вопросов.
Відправте йому текст чтатті про колабораціяю хай читає.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5034995079899317?__cft__[0]=AZUsfztCzML-zYqyJAq6AUjEfz-3xqqPvHwHUSSSXvP49GMmdL2CsFwwfD0gUKlnt3bWRDjCY3qbgen-Ofh-kXITtRGwt_0U7hUC2hI5u5NTcuxAb1UuNjW9N7D_7XFlMeQ&__tn__=%2CO%2CP-R 37 хв ·
Дивна людина мер Херсона просить Зеленського пояснити, як саме місцевім владам працювати в умовах окупації.
Не знаю накуди пошле його Зеленський, але український народ через Братство вже пояснював:
в умовах окупації місцевим владам треба працювати в підпіллі - диверсії, розвідка, саботаж.
Або полишати свої місця разом з останнім українським солдатом.