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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мэр Херсона Колыхаев просит высшее руководство государства объяснить, как им работать в оккупации. ДОКУМЕНТ

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, ссылаясь на обращение самого Колыхаева.

В обращении указывается: "Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны".

Также читайте: В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

  • написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.
  • исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет...
  • дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.".

Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди уезжают, город становится пустым, – мэр Херсона

Мэр Херсона Колыхаев просит высшее руководство государства объяснить, как им работать в оккупации 01

Мэр Херсона Колыхаев просит высшее руководство государства объяснить, как им работать в оккупации 02

Автор: 

оккупация (10144) Херсон (2821) Колыхаев Игорь (21)


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Топ комментарии
+63
Что значит саботируй , остановить коммунальные предприятия и оставить без воды , света , газа ? Он правильно спрашивает , что им делать что бы потом не попасть во враги народа
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19.04.2022 02:42
+27
зеленский счас ему видосик выкатит с дурацкой улыбкой из бункера
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19.04.2022 04:26
+25
Ех...новини з півдня з кожним днем гірші. Шкода проукраїнських людей, у яких нема виходу там.

Розмовляв з колегою з півдня. Каже, що після того як раша-тв почали крутити на очах побільшало відкритих ватників...

І це не пройшло навіть два місяці. Якщо залишити людей там в окупації ще на півроку, то там взагалі більшість в нацистів-укрокарателів почне вірити, особливо враховуючи відтік проукраїнського населення звідти.....
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19.04.2022 02:36
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Провокатор.

Саботуй мовчки - і все.
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19.04.2022 02:33 Ответить
нет просто область вариться в собственном соку. Отрезаная
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19.04.2022 02:40 Ответить
Что значит саботируй , остановить коммунальные предприятия и оставить без воды , света , газа ? Он правильно спрашивает , что им делать что бы потом не попасть во враги народа
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19.04.2022 02:42 Ответить
зеленский счас ему видосик выкатит с дурацкой улыбкой из бункера
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19.04.2022 04:26 Ответить
А что он хочет услышать пребывая в оккупации,интересно? Это называется-"и рыбку съесть и на х@₽ сесть".
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19.04.2022 07:16 Ответить
Дії цього ватника-мера, виглядають, як прохання надати йому дозвіл на колаборацію із окупантом. Всі дії цього тіпка треба документувати на майбутнє.

"Что значит саботируй"
Це "значіт" : припиняй виконувати свої службові обов'язки, і все.

"остановить коммунальные предприятия и оставить без воды , света , газа ?"
Саме так. Армія окупанта не має отримувати воду, світло та газ й решту життєзабеспечення.
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19.04.2022 07:35 Ответить
Это чтобы оккупанты сказали херсонским женщинам и детям - Украина вас предала, ей на вас плевать, подыхайте без света, газа и воды? Провакатор?
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19.04.2022 09:21 Ответить
Оккупированные территории содержит оккупант это по всем законам и пусть мер дурочка не включает выбить себе индульгенцию за пособничество врагам. Вы ещё в Африке давайте кормить и помогать там ведь тоже люди от голода, жары и тд дохнут и будут дохнуть что б не сказали Украина вас предала.
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19.04.2022 10:12 Ответить
Ты тупой? Мэр спрашивает, если городской электрик придёт к херсонской бабушке починить ей что-то в проводке, это будет считаться пособничеством оккупантам или нет?
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19.04.2022 13:07 Ответить
А кроме армии акупантов здесь нет мирного населения? Ты и нам предлагаешь сидеть без света, воды и газа?
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19.04.2022 09:41 Ответить
Он в любом случае будет врагом народа. Власть, которая их бросила, никогда свою вину не признает.
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19.04.2022 10:32 Ответить
В Херсоне народный депутат от "слуги народа"Ковалёв",новоиспеченный владелец 4-го канала ‼️сотрудничает с ОККУПАНТАМИ -РАШИСТАМИ ‼️ Он сам дал интервью радио "Свобода" мол, у него там бизнес !
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19.04.2022 10:04 Ответить
Ну вот вы назначили виновного в сдаче Херсона. А дальше то что?
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19.04.2022 10:35 Ответить
Ех...новини з півдня з кожним днем гірші. Шкода проукраїнських людей, у яких нема виходу там.

Розмовляв з колегою з півдня. Каже, що після того як раша-тв почали крутити на очах побільшало відкритих ватників...

І це не пройшло навіть два місяці. Якщо залишити людей там в окупації ще на півроку, то там взагалі більшість в нацистів-укрокарателів почне вірити, особливо враховуючи відтік проукраїнського населення звідти.....
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19.04.2022 02:36 Ответить
Тоже родственники оттуда убежали, говорят что некоторые даже рады, теперь типа в Крым можно ехать торговать. Ничего, скоро заберём обратно и все вернём на место.
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19.04.2022 02:41 Ответить
старики только смотрят тв, а они и так были комуняками так что нечего нового. А в селах области людям некогда смотреть телик потому что есть огород и теплицы вот так вот.
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19.04.2022 02:42 Ответить
І грабують на Херсонщині, і насилують. Після того, як наші визволять, усі переконаються, що не існує хороших кацапів: є кровожерні потвори, яких треба стріляти і вішати.
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19.04.2022 05:12 Ответить
Нас, у Миколаєві, усю цю ніч обстрілювали з Херсона. Там місцеві зняли відео - луплять ракетами з Херсона прямо поруч з житловими будинками.
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19.04.2022 07:27 Ответить
Так, обстріли були по всьому місту.
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19.04.2022 07:53 Ответить
Я ще з самого початку писав, що заміна українського ТБ на кацапське, швидко зробить свою справу. Мене переконували, що Україна не Московія і наші люди не такі тупі...
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19.04.2022 12:39 Ответить
Та зачекай ти, ще не збудували меморіал в Ірпені. Передай оркам що вєрєщук їм новий конвой з допомогою готує.
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19.04.2022 02:40 Ответить
Створювати партизанські загони . Вбивати окупантів . Чинити опір .
Слава Україні !
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19.04.2022 02:41 Ответить
Там в первый день пытались с голыми руками
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19.04.2022 02:58 Ответить
Я бачив. Десятки тіл у парку, з коктейлями Молотова, бо влада не дала навіть обіцяних автоматів.
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19.04.2022 05:14 Ответить
Саме так і було
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19.04.2022 09:43 Ответить
ты готов возглавить партизанский отряд?
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19.04.2022 07:09 Ответить
А кто спрашивает? НачШтаба партизанского отряда?
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19.04.2022 07:26 Ответить
ну иди и давай отппор своей голой жопой, вдруг окупанты испугаются и поубегают.
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19.04.2022 12:50 Ответить
хороший вопрос...по хорошему надо уезжать. А уехать - это будет судьба крыма...Он их "ребятки", которые были нашими когда им было 10, уже нас убивать пришли...
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19.04.2022 02:47 Ответить
скажіть хто такий єрмак? його посада завхоз. звертатися до нього це всерівно як до директора цвинтара він не є держ.службовцем!!!!
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19.04.2022 02:58 Ответить
ты задай этот вопрос твоему президенту и в следующий раз на выборах думайТЕ за какого клоуна голосовать..
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19.04.2022 04:30 Ответить
А за якого клоуна потрібно було голосувати у другому турі ?
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19.04.2022 06:21 Ответить
Клован у другому турі був один, це той, який навіть побояася на офіційні дебати прийти, тому що не мав що людям сказати, або боявся свою позицію висловити. Те що було на стадіоні, коли клован задав 15 запитань та дав 1 хвилину на відповіді, не рахується. До речі, раніше на офіційні дебати не прийшов яник, і також переміг. Чому наші люди обирають тих, хто настільки їх не поважає, що навіть не вважає за потрібне пояснити свою позицію та дати відповіді на запитання?
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19.04.2022 06:52 Ответить
50х50
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19.04.2022 05:28 Ответить
Главное не паниковать и продолжать тратить бюджет на камеры на дорогах,крузаки для депутатиков и главное отчитаться перед гетьмановичем о впаривании всем фоповцам кассовых аппаратов,иначе срок и тюрьма.
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19.04.2022 06:49 Ответить
Всё правильно мэр спрашивает. Но у нас есть долб#бы, которые утверждают, что мол, так и надо, вы ж голосовали за зеленского.
Хочется им сказать, раз так и надо, то тогда можно и не освобождать, люди там проживут, проживёт ли Украина? Каждый день в оккупации людям промывают мозги не по их воле, и через какое-то время они и сами будут не рады Украине, пример Крыма и Донбасса налицо.
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19.04.2022 07:03 Ответить
що ти тут ******? я народився при хрущову, але все життя ненавидів комуняків і сов'єти, а в 10 уже слухав голос америки. якщо ти вата, то ти все вата.
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19.04.2022 07:12 Ответить
Возьми с полки пирожок за это, нашел чем гордиться. И расстреляй своих знакомых, родственников - ведь они не такие одарённые как ты.
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19.04.2022 09:44 Ответить
Теза про те, що Зе не найкращий вибір стосується всієї України, адже за нього голосувала більшість у всіх областях, крім Львівської, та й у Львівській прихильників було багато.
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19.04.2022 07:18 Ответить
А шо? Кто-то собирается освобождать Херсон и Юг? Не слыхал....
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19.04.2022 08:57 Ответить
Очень правильный вопрос! Хотя...... кого он спрашивает.
Херсон и Мариуполь будут самым страшным грехом зеленой власти!
А может сдача Юга была договорняком? Зашла орда туда спокойно, без обстрелов, без потерь. Правильно, зачем орде разгромленные города?
Очень много вопросов.
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19.04.2022 07:39 Ответить
Сдача Юга была именно договорняком. Я в окупации Токмак Запорожская область. Перед войной все оружие технику все вывезли (команда свыше!!) В город орки зашли на второй день войны как по красной дорожке. 25 утром куча мужчин собралось у военкомата в армию - их всех разогнали домой!
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19.04.2022 12:57 Ответить
Здав місто ворогу а тепер питає що робить!
Відправте йому текст чтатті про колабораціяю хай читає.
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19.04.2022 08:22 Ответить
Вы глупости пишете, ересь несусветную. Мер не генерал, у него войск для защиты города нет. То, что город пал в первый же день, при практическом отсутствии войск вина высшего военно-политического руководства. И вопросы он правильные задает. "Если мы все бросимти уйдем- так можно?" Что бы потом не стали всем шить статьи за "халатность".
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19.04.2022 08:49 Ответить
Кто здав місто мер? Це Зеля здав весь Юг.
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19.04.2022 13:00 Ответить
Відправте йому текст статті УК про колабораціонізм хай собі думає! Здав місто!
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19.04.2022 08:23 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUsfztCzML-zYqyJAq6AUjEfz-3xqqPvHwHUSSSXvP49GMmdL2CsFwwfD0gUKlnt3bWRDjCY3qbgen-Ofh-kXITtRGwt_0U7hUC2hI5u5NTcuxAb1UuNjW9N7D_7XFlMeQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5034995079899317?__cft__[0]=AZUsfztCzML-zYqyJAq6AUjEfz-3xqqPvHwHUSSSXvP49GMmdL2CsFwwfD0gUKlnt3bWRDjCY3qbgen-Ofh-kXITtRGwt_0U7hUC2hI5u5NTcuxAb1UuNjW9N7D_7XFlMeQ&__tn__=%2CO%2CP-R 37 хв ·



Дивна людина мер Херсона просить Зеленського пояснити, як саме місцевім владам працювати в умовах окупації.

Не знаю накуди пошле його Зеленський, але український народ через Братство вже пояснював:
в умовах окупації місцевим владам треба працювати в підпіллі - диверсії, розвідка, саботаж.

Або полишати свої місця разом з останнім українським солдатом.
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19.04.2022 08:47 Ответить
Я тебе больше скажу. После войны прийдет точно такой же Корчинский и обвинит мера и прочих в "содействии коллаборации", потому что "способствовал введению в оборот рублей, развалил водоснабжение населения, что привело к нескольким смертям. И пр. И пр..." Поэтому мер и спрашивает-" если мы все бросим и уйдем, и все начнет валится и население может оказаться без энергии, воды и медобслуживания, нам не пришьют коллаборационизм?"
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19.04.2022 09:04 Ответить
Ніяких команд з Банкової немає навмисно, бо потім кожного мера можна буде взяти за сраку і змушувати забезпечувати потрібні результати виборів
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19.04.2022 09:10 Ответить
В первый же день, когда войска рф без всякого сопротивления на перешейке перешли через НЕВЗОРВАННЫЙ мост через Днепр в Херсон, глава Херсонской ОВА, назначенный Зеленским с подачи Ермака, прехав в мэрию, заявил "шо он на такое не подписывался". За главой ОВА мгновенно убежали начальники полиции и СБУ. Тут же на Цензоре было интерьвью с теробороновцем описывающим как они искали хоть какое оружие в Херсоне и рядом стояшим селам. За это кто то понесет ответственность?
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19.04.2022 09:26 Ответить
Я помню в первые дни тут на форуме многие говорили-Зачем Антоновский мост взрывать,нам же ещё назад их гнать.Ну и получили теперь логистическую дырку через Днепр,и теперь если кацапов погонят мост они точно подорвут (были фото ,как они его минировали)
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19.04.2022 11:12 Ответить
Як можна працювати мером в окупації? Це неможливо без співпраці з окупантами. Почавши співпрацювати в сфері гуманітарки і комуналки, далі доведеться співпрацювати в інших сферах, організовувати постачання і побут окупантів. Тому правильне рішення - тільки відставка.
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19.04.2022 09:41 Ответить
Супер, давайте и мер уйдет, а на вас мирных на всем п...р , мы же не в оккупации, а вы варитесь там сами! Якось так ваша відповідь? Чинити опір- так приєздіть до нас , да допоможіть опір чинить. Що вам відомо про те , що тут вони творять...
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19.04.2022 09:52 Ответить
Як відставка ? А де він буде харчуватися ?
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19.04.2022 10:28 Ответить
на самом деле хороший вопрос. Вот в Олешках мера вынудили уехать, он вроде бы как смотрит за городом но дистанционно. Так вот с тех пор как он выехал даже цены снизились.
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19.04.2022 15:13 Ответить
**** начни с присяги которую ты давал потом открой свои посадови потом законы Украины Конституцию и работай
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19.04.2022 09:48 Ответить
Цікава деталь: до Президента звертається, то зрозуміло... А на другому місці ... до Єрмака, його завхоза. Хто тут рулить?
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19.04.2022 09:51 Ответить
Ніяк,каламойскі злодії,вже давно домовились про сухопутний коридор ....ну хай незламний народ трохи повоює...хай будуть знищені цілі міста,закатовані люди (чим більше тим краще,правда бєня каламой ?) та хворе пуйло вирішило стати володарем всесвіту навіть наші зрадники-виродки такого неочікували,а були б більш обачними: всі хто так чи інакше підмахував ************* так чи інакше постраждали : Сирія,Лівія,Білорусь.. і ін.
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19.04.2022 10:11 Ответить
Бачимо ,що у бєні каламоя і путіна все по плану...а люди то так .....війна як комп"ютерна гра...тільки люди живі!!!кримський содовий фірташа вже з водою?Арахамло не дарма літав в Відень до фірташа....ай молодець : ВСЕ іде по ПЛАНУ,правда бєняренигаткаламой????
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19.04.2022 10:12 Ответить
Херсонская область голосовала за ЖОПА блок, Матькивщину и СН. Те сдали область оркам, которые пришли убивать и грабить. Теперь эта падаль спрашивает: "что делать?" Эти гниды даже тер оборону не организовывали и готовили списки украинцев что бы их убили. На херсонщине только ромы показали как нужно действовать а остальные, во многом - это кацапские подстилки и предатели Украины, как на даунбасе и Крыму. Для СБУ там поле не паханное по выявлению предателей, что указывали на Украинцев.
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19.04.2022 10:13 Ответить
Вот прочитают тебя херсонцы и скажут: "да ну нахер такую власть которая нас бросила и еще и на же обвиняет в этом. Будем жить как крымчане - тихо и спокойно. А вы там сам жрите друг друга."
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19.04.2022 10:26 Ответить
А де була його тероборона! Як він ії організував ?
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19.04.2022 10:26 Ответить
Тот кто был ответственен за создание теробороны сбежал сразу, а списки оставил рашистам. Теперь каждый кто был в списке под надзором ФСБ. Любое шевеление и поднадзорный едет на сибирские стройки.
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19.04.2022 10:30 Ответить
Один зрадник спрашує іншого зрадника що йому робии далі. Він правильно робить, бо вони ніколи не служили народу, а служили своєму начальству. Потім ці зрадники будуть підтримувати один другого і всі так і залишаться на чолі країни.
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19.04.2022 10:33 Ответить
мэр херсона - бесполезное чмо, интересно что он сделал за 2 мес. войны? ждет пока прийдет тероборона с Полтавы его освобождать? или ЗСУ с Луганска??
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19.04.2022 10:41 Ответить
если учитывать что Херсон отрезан от Украины. Нет завоза нечего, нет никаких коридоров то Херсон еще нормально пашет. Продукты есть, транспорт ходит, свет, газ все норм в городе кроме орков мусора нет. А Николаев свободный, а водички нету. А что бы была водичка нужно начинать освобождать Херсон или рыть новую большую скважину, а потом к ней подключать городской трубопровод. Я думаю так и сделают. Накуй тот Херсон был бы он нужен он бы не был единственным профуканым областным центром.
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19.04.2022 15:18 Ответить
 
 