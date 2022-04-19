В Украине находятся 76 российских батальонно-тактических групп, - Пентагон

В Украине сейчас находятся 76 российских батальонно-тактических групп (БТГ), 11 из них были заведены в последние несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, кроме 76 батальонных тактических групп, к северу от Украины находятся еще примерно 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены.

По словам чиновника, около дюжины БТГ в Украине пытаются захватить Мариуполь.

"Наша оценка – Мариуполь все еще оспаривается", – сказал чиновник.

Город по-прежнему обстреливается российской авиацией и артиллерией.

По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество российских сухопутных войск.

По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль России, это освободит около дюжины БТГ для использования в других местах на востоке или юге Украины.

"Это большое "если", потому что украинцы все еще очень и очень упорно борются за Мариуполь", – подчеркнул представитель Пентагона.

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В американском оборонном ведомстве полагают, что у российской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к ней.