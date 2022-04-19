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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине находятся 76 российских батальонно-тактических групп, - Пентагон

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В Украине сейчас находятся 76 российских батальонно-тактических групп (БТГ), 11 из них были заведены в последние несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, кроме 76 батальонных тактических групп, к северу от Украины находятся еще примерно 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены.

По словам чиновника, около дюжины БТГ в Украине пытаются захватить Мариуполь.

"Наша оценка – Мариуполь все еще оспаривается", – сказал чиновник.

Город по-прежнему обстреливается российской авиацией и артиллерией.

По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество российских сухопутных войск.

По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль России, это освободит около дюжины БТГ для использования в других местах на востоке или юге Украины.

"Это большое "если", потому что украинцы все еще очень и очень упорно борются за Мариуполь", – подчеркнул представитель Пентагона.

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В американском оборонном ведомстве полагают, что у российской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к ней.

Автор: 

армия РФ (19238) Пентагон (1460)


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а щоб вони повиздихували - усі
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19.04.2022 06:29 Ответить
Канадський снайпер Wali на його рахунку вже 68 свинособак
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19.04.2022 06:35 Ответить
Смерть цапам!
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19.04.2022 06:43 Ответить
а в кінці лютого було 120-130 БТГ....
Чого чекають Японія, Китай, фіни зі шведами, німці з поляками (Калінінград) і близький схід ? - у рашки фланги голі ....
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19.04.2022 06:43 Ответить
А може припините жрати попкорн і допоможете якось нормально, не? петріоти там, міги, арта, вся *****?
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19.04.2022 06:49 Ответить
Так люся кожен день кричить що там немає вже кому воювати.
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19.04.2022 07:14 Ответить
они заходили с 120 примерно, оставалось 65, нашкребли ещё 11 и то, с этих 76 это уже битые на половину, не такие смелые как на старте. Т.е. за всё время ВСУ перемололи почти половину и остальные задизморалили и частично побиты...
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19.04.2022 08:16 Ответить
76 российских батальонно-тактических трупов?
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19.04.2022 12:47 Ответить
Дай, Боже, щоб їх залишилось 0 БТГ.
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19.04.2022 22:22 Ответить
 
 