Российские корабли в Черном море отошли на 200 километров от украинских берегов, - ОК "Південь"

В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти в 200 километров от берегов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь" в фейсбуке.

При этом отмечается, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – уверяют в командовании.

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