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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские корабли в Черном море отошли на 200 километров от украинских берегов, - ОК "Південь"

море,рф

В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти в 200 километров от берегов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь" в фейсбуке.

При этом отмечается, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – уверяют в командовании.

Смотрите: Родителям срочника Тарасова с крейсера "Москва" сообщили, что сын "пропал без вести". ФОТО

Автор: 

корабль (2041) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+36
Сцуться собаки Правильно роблять
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19.04.2022 06:45
+33
немає часом в нас ракети на 250 км -звонили краби- хочуть жерти
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19.04.2022 07:02
+27
Друга армія світу сцится від "нікчемних" ракет України
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19.04.2022 06:48
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Сцуться собаки Правильно роблять
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19.04.2022 06:45 Ответить
Свинособаки
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19.04.2022 06:51 Ответить
Україна ж попередила кацапсін, що пролив зачинений тільки на вхід. Що рекомендує свинособачим коритам "отчалювать"
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19.04.2022 07:49 Ответить
Друга армія світу сцится від "нікчемних" ракет України
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19.04.2022 06:48 Ответить
да ладно. 200км от керчи?
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19.04.2022 06:48 Ответить
От места героического отрицательного всплытия крейсера "мацква-ква-ква".
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19.04.2022 06:59 Ответить
немає часом в нас ракети на 250 км -звонили краби- хочуть жерти
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19.04.2022 07:02 Ответить
часом є, але не точно, от 3 було, а ще асфальт був, багато.
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19.04.2022 08:44 Ответить
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун»

Операційна
дальність

140 -315 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км в залежності від варіанту і модифікації
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19.04.2022 11:05 Ответить
Нептун до 300 км вообще то действует
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19.04.2022 07:05 Ответить
Не подсказывайте
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19.04.2022 07:20 Ответить
150, гарпун 210
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19.04.2022 07:23 Ответить
А "гром" 500. Тільки їх у нас немає. В асфальт закатали.
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19.04.2022 08:32 Ответить
какая разніца(с) чим стріляти Громом чи асфальтом.
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19.04.2022 08:49 Ответить
Нептун 280
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19.04.2022 08:45 Ответить
косяпен надіються на 200 км збити те,що не збили на 150-ти....
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19.04.2022 11:06 Ответить
Teper nuzno so statov polucit MGM-140 ATACMS togda raska otosla na 300 kilometrov i po suse
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19.04.2022 07:14 Ответить
Так тогда им уже в Босфор надо уходить, и это было прекрасно
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19.04.2022 07:24 Ответить
Тепер москалі хоробро затоплять весь флот і скажуть «Пабеда».
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19.04.2022 07:27 Ответить
Подозрительно это... Очередную подлянку придумали?
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19.04.2022 07:28 Ответить
Кацапи сподіваються, що 200 км моря, дають їм шанс вчасно помітити та перехопити Нептуни. Дуже хтілося перевірити обгрунтованість їхніх сподівань.
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19.04.2022 07:30 Ответить
ну це приблизно 20 хв від старту до прильоту, тому на те й розрахунок, мабуть. Кажуть по ессену теж ракету пустили, він намгався збити, але таки щось долетіло і пошкодило те корито.
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19.04.2022 08:47 Ответить
Розрахунок на прикрытие берегового ПВО. С 300 от 75 до 150 км дальность, возле Одессы их группировку никак не прикрывает,этим Москва занималась. А им +200 км. на дальность полета Калибров никак не влияет,а отход означает отмену десантной операции.
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19.04.2022 08:56 Ответить
Хто там " дзвонив "!?
Краби хочуть снідати
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19.04.2022 07:39 Ответить
То треба трошки кращу бустерну першу ступінь рокети , щоб закидувала ПКР у верх кілометрів на 10, і там вона і летіла 80% шляху , а знижувалась до рівня моря тільки перед атакою, все одно у них "Москва" згоріла, то гори і сарай-вже немає протикорабельного ППО. При такому варіанті видається, що стандартна ПКР буде літати на 300-400-500 км.
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19.04.2022 07:50 Ответить
Дивно це. Якщо Нептун заявлена дальність 300 кілометрів, а кацапи відійшли на 200...
Я так розумію, що десь нас обманюють.
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19.04.2022 08:03 Ответить
У бухті Нептуну буде важко навестися на конкретну ціль.
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19.04.2022 09:14 Ответить
Тоді треба "Гарпуном" їх довбати)))
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19.04.2022 08:04 Ответить
А шо случилось?
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19.04.2022 08:12 Ответить
Найбільша довжина Азовського моря - 343 км, найбільша ширина - 231 км. Що це означає? Що вони там аж біля самої Керчі, якщо півострів вважати "не Україною"?
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19.04.2022 08:40 Ответить
Заголовок прочитай.при чем тут Азовское море,речь о Черном
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19.04.2022 08:52 Ответить
Чув історію,що ще на початку кацапи висадили в море десант і від холодної води він затонув. Не знаю ,наскільки правда ,але кацапи бувають не дуже логічні в своїш кроках. Тому це не треба всовувать в якісь логічні рамки. Можливо просто звідти будуть обстрілювать каліблами,щоб їх не дістали. Нептуни все одно у нас в асфальті, врятували всього декілька ракет ",- писала Тетяна Чорновіл
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19.04.2022 08:54 Ответить
Это конечно объясняется тем, что подойдя ближе есть большой риск случайного возгорания и детонации боеприпасов)
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19.04.2022 10:15 Ответить
Маю надію. Що все ж таки затопимо весь мокшанський чм флот...
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19.04.2022 10:21 Ответить
А в чому проблемма, топіть ХЛОПЦІ ЇХ бо вони від свої планів не відказуються і не відкажуться, хоч і 50тис.потєрь буде уних, топіть поки не пізно, НЕПТУН , ПО_МОЄМУ, 270 км, в залежності від модифікації, може бути і більше!
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19.04.2022 10:33 Ответить
А керченский мост не отплыл ?
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19.04.2022 10:36 Ответить
Виявляється цей «на х#й» знаходиться аж за 200 кілометрів! Далеченько. Підходьте ближче, бо «Нептун» вас не бачить, а дуже хоче!
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19.04.2022 11:09 Ответить
Можливо наші не хочуть стріляти, поки ті корита не в українських територіальних водах? МосКВА ж був біля Зміїного?
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19.04.2022 12:42 Ответить
А шо такое? Уже не спецоперируется на рейде Одессы?
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19.04.2022 14:34 Ответить
обосрались?!
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19.04.2022 17:43 Ответить
Хтось чув про деблокацию Антоновського мосту?
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22.04.2022 19:28 Ответить
 
 