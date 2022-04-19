Российские корабли в Черном море отошли на 200 километров от украинских берегов, - ОК "Південь"
В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти в 200 километров от берегов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь" в фейсбуке.
При этом отмечается, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.
"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – уверяют в командовании.
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дальність
140 -315 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км в залежності від варіанту і модифікації
Краби хочуть снідати
Я так розумію, що десь нас обманюють.