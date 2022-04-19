США созывают немедленную встречу с мировыми лидерами для обсуждения нового российского наступления на Украину
Соединенные Штаты созывают во вторник встречу с главами Франции, Германии, Британии, Канады, Италии, Польши, Румынии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейских полях.
На встрече также будут присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
Встреча будет посвящена обсуждению нового российского наступления на Украину в восточном и южном регионах страны.
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Топ комментарии
+28 Микола Стаценко
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+28 Sergey #515897
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+14 Bel Amor
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Вам не здається що ваші суми трішки завищені?
я теж бачив цю маячню по нашому телевізорі... Але вірити в це, не правильно.
нафту і так у них ніхто не бере, крім окремих країн у невеликих обсягах зате з великими знижками (мабуть, теж в мінус).
Також поясню чому вони так чіпляються за цей газ. Справа в тому що недолугі росіяни зробили довгостроковий контракт коли ціна була 200 евро за 1000 кубів, зараз вже довгий час, з минулої осені, спотова ціна 1200 евро за 1000 кубів, а була деякий час і 1600, і 1800. Тож Европа отримує газ від рашки за контрактом з єкономією у 1000(!) Евро за 1000 кубів, тобто майже даром. Природньо що від такого профіту важко відмовитись але вони навіть на це готові. Тож цінуймо
Кацап іванов
Може час вам прикрити піддувало?
Збулось все, про що попереджали.
Безсоромна ти істота...
По тєлєку постійно дає коментарі та накази Єрмак, арестовищ, гоп компашка без повноважень .
В розумних людей виникають питання хто у нас влада.
Вони мають допуск до державної таємниці???
По яких законах?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
"по-важливіше" в Українській мові немає
Я не знала про таке. Тому це нещастя таке перелякане і боїться слово проти рашки сказати. А нехай його вже де. Екстрений саміт НАТО, якщо не помиляюся, збирався 10 днів і нічого толком не ухвалив.
П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
І чого так Байден боїться летіти в Україну?
Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...
А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?
А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,
Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.
А Конгрес США напевно ще на канікулах.
Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
Хоча власне інтелектуальної різниці між цими двома категоріями немає ніякої.
горлянкудупу.
А ось стосовно президента України, виглядає що його почали уникати, поки у рамках прийнятого у дипломатії етикету.
Я тут зауважив що у західних медія, у всякому разі США та Канади, у порівняні до місяць тому, очевидні признаки втоми від нього. Новини з України щоденно але геніального фельдмаршала у них стало значно менше.
П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
І чого так Байден боїться летіти в Україну?
Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...
А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?
А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,
Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.
А Конгрес США напевно ще на канікулах.
Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
Особенно меня "порадовала" вчерашняя новость о том, что США только собираются ввести санкции против военнопромышленного сектора паРаши. Вообще-то эти санкции должны были стать первыми.
Від Пороха відвали, він зробив ЗСУ боєздатними.
Про інших згоден,а чому ти Януковоща не згадав - він більше всіх розкрадав майно армії України.
Україна завжи була полігоном, тому поки війна не на їх території вони будуть збиратися і розказувати один одному байки.
Американцям також не слід співати ОДИ, тому, що хто хто, а в них був шанс запобігти цій війні хоча б тим, щоб розмістити свої кораблі в Одесі, а контингент тисяч 10 в Україні розмістити в центральній Україна, ніхто цього не забороняв!!!!!!!
Чомусь ніхто не забороняв американцям розміщати свої контингенти в інших країнах, якщо вибрали роль світового ЖАНДАРМА, то будьте ним!
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый ее пропагандой, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
(А.И. Солженицын)
Це так як пердіти громко щоб когось налякати.