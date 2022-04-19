РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6663 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
31 164 80

США созывают немедленную встречу с мировыми лидерами для обсуждения нового российского наступления на Украину

рф

Соединенные Штаты созывают во вторник встречу с главами Франции, Германии, Британии, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейских полях.

На встрече также будут присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Встреча будет посвящена обсуждению нового российского наступления на Украину в восточном и южном регионах страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут признать РФ государством-спонсором терроризма, - Госдеп

россия (95546) США (26672)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Тоді, коли потрібно діяти спільно проти російських фашистів, вони ще не мають готових рішень. Потрібен спільний антирусофашистський фронт боротьби із інвазією війни в Україні, яка вже переросла в третю світову ...
показать весь комментарий
19.04.2022 07:06
+28
Нам потрібен президент, а як вище людина написала - його нема: завхоз керує державой.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:41
+14
ще гранатометів дадуть, мабуть
показать весь комментарий
19.04.2022 07:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1 мільярд на добу. Це 365 мільярдів на рік. І це лише від Німеччини?
Вам не здається що ваші суми трішки завищені?
я теж бачив цю маячню по нашому телевізорі... Але вірити в це, не правильно.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:51 Ответить
я з вами. крім того, там же ще є собівартість. а я читала, що вона дуже висока і можливо рашка навіть продає газ із збитками для себе.
нафту і так у них ніхто не бере, крім окремих країн у невеликих обсягах зате з великими знижками (мабуть, теж в мінус).
показать весь комментарий
19.04.2022 08:03 Ответить
Це загальний дохід. В основному від ЕС
показать весь комментарий
19.04.2022 09:06 Ответить
це за газ тільк не рахуючи нафти, так, 1 млрд у день. Ви можете вірити чи ні але це факти які легко перевірити трохо пошукавши у мережі.

Також поясню чому вони так чіпляються за цей газ. Справа в тому що недолугі росіяни зробили довгостроковий контракт коли ціна була 200 евро за 1000 кубів, зараз вже довгий час, з минулої осені, спотова ціна 1200 евро за 1000 кубів, а була деякий час і 1600, і 1800. Тож Европа отримує газ від рашки за контрактом з єкономією у 1000(!) Евро за 1000 кубів, тобто майже даром. Природньо що від такого профіту важко відмовитись але вони навіть на це готові. Тож цінуймо
показать весь комментарий
19.04.2022 09:12 Ответить
ще гранатометів дадуть, мабуть
показать весь комментарий
19.04.2022 07:05 Ответить
Каски і може бронежилети через місяць.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:10 Ответить
Такими *касками* вас пызд..ть ,что некуда уже тушки хрюсских батыров складывать ,рашистский фуфлогон
показать весь комментарий
19.04.2022 09:16 Ответить
Тоді, коли потрібно діяти спільно проти російських фашистів, вони ще не мають готових рішень. Потрібен спільний антирусофашистський фронт боротьби із інвазією війни в Україні, яка вже переросла в третю світову ...
показать весь комментарий
19.04.2022 07:06 Ответить
згоден , він такий слизький , його вигляд видає в ньому 3.14здливу сутність , очі на нього дивитись нн можуть (аж до рвотного рефлексу) а,тут з ним ще про щось говорити ... тьху
показать весь комментарий
19.04.2022 09:03 Ответить
А ти зараз на кого сереш?
Кацап іванов
показать весь комментарий
19.04.2022 09:42 Ответить
Вообще то Украина планирует до последнего рашистского оккупанта на нашей земле ,фуфлогон рашистский
показать весь комментарий
19.04.2022 09:26 Ответить
Логіка малороса ПРогавкати зараз супроти влади..на догоду *****
показать весь комментарий
19.04.2022 07:37 Ответить
Нам потрібен президент, а як вище людина написала - його нема: завхоз керує державой.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:41 Ответить
С 2014 по 2019 це тебе не зупиняло, коли гавкав проти Порошенко.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:42 Ответить
Дураков, саме при цьому міністрові були узгоджена й підготовлен до підписання Угода про асоціацію з ЄС, а те, що Янек і Кровосіся в останній момент вирішили її не підписувати, призвело до Євромайдану. Так що, міністр все робив правильно.
показать весь комментарий
19.04.2022 09:33 Ответить
І в чому він був неправий?
Може час вам прикрити піддувало?
Збулось все, про що попереджали.
Безсоромна ти істота...
показать весь комментарий
19.04.2022 09:41 Ответить
А хто в нас влада?
По тєлєку постійно дає коментарі та накази Єрмак, арестовищ, гоп компашка без повноважень .
В розумних людей виникають питання хто у нас влада.
показать весь комментарий
19.04.2022 09:11 Ответить
Они могут контактировать с Генштабом и лично с Залужным,которого заслуженно уважают
показать весь комментарий
19.04.2022 09:24 Ответить
Просто: хто вони, до дідька, такі? Спікери, прем'єри, голови фракцій? Хто їх куди обирав? Звідки взялася вся ця наволоч?
показать весь комментарий
19.04.2022 09:38 Ответить
На яких підставах?
Вони мають допуск до державної таємниці???
По яких законах?
показать весь комментарий
19.04.2022 09:39 Ответить
хай напружуються, і по сильніше. з бонелохом це мало чим повязано. прості речі пояснювати, чи що?
показать весь комментарий
19.04.2022 07:25 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
19.04.2022 07:35 Ответить
А де Туреччина?
показать весь комментарий
19.04.2022 07:36 Ответить
А для чого вона там ?
показать весь комментарий
19.04.2022 07:38 Ответить
Туреччіні ніколе цим займатись, в неї є справи по-важливіші: https://sundries.com.ua/u-turechchyni-stvoriuiut-okremu-aviakompaniiu-dlia-perevezennia-rosiiskykh-turystiv/#:~:text=%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%9A%D0%B2%D1%96%2017&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83,%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F. У Туреччині Створюють Окрему Авіакомпанію Для Перевезення Російських Туристів
показать весь комментарий
19.04.2022 07:44 Ответить
Кацап, вали до себе і там пиши коменти за бабки.
"по-важливіше" в Українській мові немає
показать весь комментарий
19.04.2022 08:52 Ответить
А что плохого? Русстуристы 40 миллиардов долларов в год оставляют в Турции. Вы хотите чтобы эти 40 миллиардов они оставили в Парашке и эти деньги полшли на войну против Украины? Тех 5 млн русских что будут отдыхать в Турции-они всеравно в Парашке ничего не решают В Парашке решает нищий глубинный народ-а он по-заграницам не ездит-денег нет
показать весь комментарий
19.04.2022 10:19 Ответить
Ну в прошлый раз собрали аж три саммита, превратилось это в мировой позор, с столтенберг стал синонимом жаренного петуха на сковородке. Санкции давайте, глубинные, всеосяжни, чтоб без лазеек. Иначе все ваши встречи приведут только к глобальному пи"децу.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:38 Ответить
Опять Столтенберг все запорет. Пора гнать в шею агента КГБ "Стеклова", которого Меркельша вснунула в кресло генсека НАТО ровно через неделю! после анексии Крыма. А американцы типа не знают этого?. Пока агент Стеклов возглавляет НАТО никто нам толком помогать не будет, этот скот кремлевский лакмусрвая бумажка реал политик Запада в отношении Украины
показать весь комментарий
19.04.2022 07:51 Ответить
Вітаю Вас. Сподіваюся, все гаразд.

Я не знала про таке. Тому це нещастя таке перелякане і боїться слово проти рашки сказати. А нехай його вже де. Екстрений саміт НАТО, якщо не помиляюся, збирався 10 днів і нічого толком не ухвалив.
показать весь комментарий
19.04.2022 07:58 Ответить
США Джо Байден НЕ планує їхати в Україну, однак Білий дім ПРОДОВЖУЄ ГОТУВАТИ візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

І чого так Байден боїться летіти в Україну?

Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...

А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?

А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,

Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.

А Конгрес США напевно ще на канікулах.

Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:55 Ответить
Ещё один рашистский фуфлогон с воплями *все пропало*
показать весь комментарий
19.04.2022 09:35 Ответить
Откуда инфа про *стекловва* ,из фсб или гру, метан ,бродящий кишечнике после щей?
показать весь комментарий
19.04.2022 09:32 Ответить
даешь усиленную озабоченность и немедля !
показать весь комментарий
19.04.2022 07:57 Ответить
добре.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:24 Ответить
Виглядає що у коментах під новинами про західних партнерів України відписуються тільки дебіли і дєрьмаковські боти.
Хоча власне інтелектуальної різниці між цими двома категоріями немає ніякої.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:40 Ответить
В мене чуйка, що цим країнам доведеться втрутитися у війну не тільки матеріально, а і реально . І вони це зроблять. Росії не дадуть отримати успіх.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:50 Ответить
вы оптимист...
показать весь комментарий
20.04.2022 01:54 Ответить
Вони б запросили Залужного, але, по-перше, Залужний не може відволікатися ні на годину, а по-друге, вони не хотіли б, щоб Єрмак з Зеленським від ревнощів вчепилися зубами Залужному у горлянку дупу.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:51 Ответить
З паном генералом Залужним думаю відповідні люди з Держдепу і Пентагону на постійному прямому звязку.
А ось стосовно президента України, виглядає що його почали уникати, поки у рамках прийнятого у дипломатії етикету.
Я тут зауважив що у західних медія, у всякому разі США та Канади, у порівняні до місяць тому, очевидні признаки втоми від нього. Новини з України щоденно але геніального фельдмаршала у них стало значно менше.
показать весь комментарий
19.04.2022 09:27 Ответить
США Джо Байден НЕ планує їхати в Україну, однак Білий дім ПРОДОВЖУЄ ГОТУВАТИ візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

І чого так Байден боїться летіти в Україну?

Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...

А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?

І чи призначили нарешті посла сША в Україні?

А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,

Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.

А Конгрес США напевно ще на канікулах.

Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
показать весь комментарий
19.04.2022 08:54 Ответить
Сподіваюсь на те, що після цієї зустрічі нам нададуть ракетне озброєння для ударів по аеродромах на території орків, про що раніше говорили представники США
показать весь комментарий
19.04.2022 09:10 Ответить
Интересен состав стран: Италия (из-за 6-го флота НАТО), Румыния (порты в Черном море и статегический союзник Молдовы), Польша - это главный стратегический союзник Украины, Германия - кошелек ЕС, ну а Франция, Британия и США - как основные члены НАТО с ядерным оружием, Канада как очень верный и надежный союзник (Британии и США)! Надеюсь, будут решать вопрос по физическиму устранению бункерной Крысы и прямому военному вмешательству, если что-то пойдет не так!
показать весь комментарий
19.04.2022 09:12 Ответить
Делаю ставку на адмиралов и офицеров северного флота, им первыми умирать, если начнется прямое противостояния со странами НАТО, а жить они и их семьи хотят (в "путинский рай" никто торопится)! Ждем-с нового "Колчака"!
показать весь комментарий
19.04.2022 09:27 Ответить
На жаль штати зі світового жандарма перетворились на містечкового дільничого тому не варто очікувати рішучих кроків проти кацапської бункерної гниди та орди в цілому.
показать весь комментарий
19.04.2022 12:53 Ответить
зачем спешить, созвали бы к концу мая, подготовили бы "глубокое возмущение", 196-й пакет санкций, запрет импорта помидоров и огурцов из рашки, объявили бы лабрадора путина персоной нон грата, а там как-нибудь рассосется
показать весь комментарий
19.04.2022 09:17 Ответить
Не знаю, почему твой коммент не в топе, особенно про огурцы и помидоры
Особенно меня "порадовала" вчерашняя новость о том, что США только собираются ввести санкции против военнопромышленного сектора паРаши. Вообще-то эти санкции должны были стать первыми.
показать весь комментарий
19.04.2022 11:34 Ответить
Если они всерьёз намерены не допустить победы ху*ла, им придется вмешаться. Либо войсками, либо срочно предоставить серьезное оружие в серьезных объемах. Но, почему-то мне кажется, что ничего из этого они не сделают...
показать весь комментарий
19.04.2022 09:23 Ответить
Если дедушка Байден не помрет (от старости, а это может случится), то он тот еще цинник времен холодной войны, болтать долго не будет (посвещать врагов в планы и реальные намерения), прибьют Крысу без предупреждений и выдвинут его "соратникам" очень жесткие ультимативные требования!
показать весь комментарий
19.04.2022 09:34 Ответить
Запад должен был вступить в войну еще вчера , а не балочки разводить сегодня . Чем вы ***** голодных негров и арабов собираетесь кормить , китайским ширпотребом или венисуэльской нефтью . А для вспоминальщиков , о разменировании Чонгара , отвечу , да полная херня , но это бы не остановило бы орков , а задержало бы на пару дней , ну и потерь было бы на 2000 больше . Но это бы их не остановило .
показать весь комментарий
19.04.2022 10:01 Ответить
Яша, это у вас в Израиле разминирование путей вторжения может называть "полная херня"! В Украине это называется государственная измена! Потерь бы не было не только людей - но и Херсона, Бердянска, Энергодара и т.д!
показать весь комментарий
19.04.2022 11:03 Ответить
А ти типу будеш суддєю
Від Пороха відвали, він зробив ЗСУ боєздатними.
Про інших згоден,а чому ти Януковоща не згадав - він більше всіх розкрадав майно армії України.
показать весь комментарий
19.04.2022 10:44 Ответить
При Овоще кацапы были министрами МО и СБУ!
показать весь комментарий
19.04.2022 11:04 Ответить
Таке враження що Захід навмисне зберігає паРашу від руйнувань, особливо скурвлена Німеччина, якой дешевше відкупитись прийомом біженців ніж забути про кацапську нафту і газ і ринок сбуту своєї продукції у паРащі.
показать весь комментарий
19.04.2022 10:40 Ответить
Зборище гомосексуалістів і масонів, до речі в більшості цих тєрпіл немає дітей внуків, їм абсолютно все одно, що буде в Україні. Згадайте хоча б стару шкапу меркель та ж ситуація, а ***** взагалі відрікся від дітей і жінки.
Україна завжи була полігоном, тому поки війна не на їх території вони будуть збиратися і розказувати один одному байки.
Американцям також не слід співати ОДИ, тому, що хто хто, а в них був шанс запобігти цій війні хоча б тим, щоб розмістити свої кораблі в Одесі, а контингент тисяч 10 в Україні розмістити в центральній Україна, ніхто цього не забороняв!!!!!!!
Чомусь ніхто не забороняв американцям розміщати свої контингенти в інших країнах, якщо вибрали роль світового ЖАНДАРМА, то будьте ним!
показать весь комментарий
19.04.2022 10:40 Ответить
Особенно меня "порадовала" вчерашняя новость о том, что США только собираются ввести санкции против военнопромышленного сектора паРаши. Вообще-то эти санкции должны были быть первыми.
показать весь комментарий
19.04.2022 11:31 Ответить
(А.И. Солженицын)

«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый ее пропагандой, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»

(А.И. Солженицын)
показать весь комментарий
19.04.2022 12:32 Ответить
Нєхер обговорювати, треба просто Томагавків наземного базування підкинути. Все одно у них термін придатності закінчується, от і утилізуємо по підорашистам.
показать весь комментарий
19.04.2022 12:41 Ответить
Це ******* з цими негайними обговореннями.
Це так як пердіти громко щоб когось налякати.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:16 Ответить
ПОРА ПОМОЧЬ УКРАИНЕ РАКЕТНЫМИ УДАРАМИ ПО АГРЕССОРУ И АВИАЦИЕЙ. ДАВНО ПОРА УСМИРИТЬ АГРЕССОРА. ПОРА. НЕЛЬЗЯ ЧТОБЫ К ВОЙНЕ ПРИВЫКАЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
19.04.2022 13:58 Ответить
ДАЙТЕ РАКЕТЫ !!!
показать весь комментарий
19.04.2022 15:05 Ответить
 
 