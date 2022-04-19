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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия заявила про обстрел со стороны Украины села в Белгородской области

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Головчино. Сообщается, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой на месте была оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", - сообщил Гладков.

Позже также появилось официальное сообщение о том, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой уже была оказана медицинская помощь.

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обстрел (27165) россия (95546) фейк (679)


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Топ комментарии
+97
в ответ на потопление крейсера Москва,россия обстреляла село в Белгороде
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19.04.2022 07:59
+58
А Україна заявила не про обстріл, а про бомбардування мирних кварталів Маріуполя,Харківа,Чернігова,різних сел,про вбивства мирних людей ,дітей,гвалтування,мовчали би орки та не позорились би со своїм селом
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19.04.2022 08:02
+50
Горе-то какое. Подайте жалобу в ООН,кацапы.))
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19.04.2022 07:59
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Шо апять???
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19.04.2022 07:57 Ответить
Пострждалій видали нові труси та рулон туалетного папіру.
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19.04.2022 07:58 Ответить
в ответ на потопление крейсера Москва,россия обстреляла село в Белгороде
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19.04.2022 07:59 Ответить
Горе-то какое. Подайте жалобу в ООН,кацапы.))
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19.04.2022 07:59 Ответить
І що? Навіть якщо правда. Він думав що війна тільки в одні ворота?
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19.04.2022 08:00 Ответить
фейк...всі знають, що там немає сьол... дєрєвні
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19.04.2022 09:57 Ответить
Підтримую. Ну обстріляли. А що? Не можна?? Після того що ті виродки наробили в наших містах, після Бучі Ірпеня Бородянки, після знищеного вщент і блокадного Маріуполя, нам Українцям вже все можна. В тому числі вести обстріли території орків. Хай бояться руської мірські потвори.
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19.04.2022 09:58 Ответить
Вы всё врете, ЗСУ были все уничтожены еще 24,25,26,... марта.......17 апреля окончательно. То наверное опять кто-то курил не там где надо.
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19.04.2022 08:00 Ответить
війну офіційно ще не оголосили?
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19.04.2022 08:01 Ответить
Кацапський троль де ти бачив щоб потерпіла сторона оголошувала війну? такі ви дебіли.
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19.04.2022 08:57 Ответить
Ну, послали наші кілька бойових гусей - і шо ?
Чого репетуєш, москаль ?
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19.04.2022 08:02 Ответить
А Україна заявила не про обстріл, а про бомбардування мирних кварталів Маріуполя,Харківа,Чернігова,різних сел,про вбивства мирних людей ,дітей,гвалтування,мовчали би орки та не позорились би со своїм селом
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19.04.2022 08:02 Ответить
Тупі дегенерати, за сотню років не можуть вигадати нічого нового
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19.04.2022 08:03 Ответить
Ваші села і міста мають бути зрівняні з землею
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19.04.2022 08:04 Ответить
***** шукає привід об'явити війну,думає що щось це змінить..змінить лише одне почнеться вій на болотах і масове дезертирство
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19.04.2022 08:07 Ответить
Тот случай, когда я хочу, чтобы это оказалось правдой
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19.04.2022 08:09 Ответить
Орки обстрілюють з прикордонних сіл Білгородщини українські міста і села. В тому числі і Харків.
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19.04.2022 08:09 Ответить
Теперь точно "путiн нападе"
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19.04.2022 08:10 Ответить
естественно, когда попень в Мариуполе, когда идет наступление орков на домбабве по всем фронтам, ВСУ хлебом не корми, но дай пострелять по халупал под белгородом.... шобышо? Клоуны.
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19.04.2022 08:11 Ответить
В цій дерьовні напевно переховувався затоплий крейсер масква....
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19.04.2022 08:15 Ответить
На глибині у п'ятдесят метрів.
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19.04.2022 12:08 Ответить
Дєтскій сад какой-та. фсбешнікі куєві та підірвіть вагони метро в пітєрє або мацкве, чи супермаркет якийсь сАчах- щоб було хоть пару сотень жертв. Мірниє орки що зря війну підтримують і бажають смерті українцям? Пуйло награді сваіх рабов.
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19.04.2022 08:17 Ответить
Новина чекала на сервері ( лапоть набрав повідомленя,залишив,і пішов спати )поки мокші на постріляли.
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19.04.2022 08:18 Ответить
Брестская, Гомельская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Краснодарская области должны стать демилитаризованными.
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19.04.2022 08:19 Ответить
1.Орки ищут пути для мотивации своих орков.
2.Среди тысяч рос. орудий вторгнувшихся в Украину , никто не гарантировал, что расчет гаубицы не может нажраться чего-то или и на трезвую голову ввести "не те "параметры для стрельбы, ведь они не видят куда летит снаряд, а стреляют "по приборам".
3.Наших орудий там нет, нам тяжелое вооружение только везут. А что и есть, то все на Донбассе или недостаточно дальнобойное.
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19.04.2022 08:19 Ответить
И да, пушка, как и ружье, раз в год стреляет сама-собой, без вмешательства человека. Кто натянул орудия на харьковщину ?
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19.04.2022 08:21 Ответить
Шо значить заявіла?! У нас з кацапсячою сволотою війна, а на війні стріляють. Значить кацапам можна, а Україні ніЗЗЯ? Так виходить?
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19.04.2022 08:21 Ответить
саме так і є і це видно по абсурдних заявах мзс Мордору до заходу щоб не давали нам озброення іншими словами ми вас будем убивати але ви не повинні захищатися щоб взяти вас голими руками без опору вони навіть не усвідомлюють які вони жалюгідні цими заявами про постачання зброї так і як ховатися за жінками і дітьми
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19.04.2022 08:33 Ответить
Вони хотіли сказати, з тимчасово окупованої РФ Бєлгородської області України? Україна, хто не забув - пряма спадкоємиця УНР, чиї клейноди її останній Президент, Микола Плав`юк безпосередньо передав Президенту України Кравчуку Л.М. в 1992 році.
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19.04.2022 08:29 Ответить
Ха- ха-ха.....
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19.04.2022 08:31 Ответить
А воно нам треба? Це ще раз пiдтвержуэ що росiя держава - терорист.
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19.04.2022 08:35 Ответить
Хто повірить терорстичній організації, яка має назву "Росія" той лох і болван.
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19.04.2022 08:36 Ответить
Та ты шо, айайай. ******* ядерной дубиной?
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19.04.2022 08:37 Ответить
а шо такое??
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19.04.2022 08:38 Ответить
Скорее всего это ФСБешная "спецоперация", хотя по сути по.уй.
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19.04.2022 08:43 Ответить
А то точно Головино? Не Воронеж, ні?
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19.04.2022 08:51 Ответить
Хіба Воронеж вже не в тренді?
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19.04.2022 08:54 Ответить
якийсь дивний обстріл, як Маріуполь Україна обстріляла (версія орків, для тупорилих) то одні руїни, а як якесь село на кацапії, то одна курка ранена, типа, і то не точно, і нічого не зруйнували.
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19.04.2022 08:56 Ответить
А шо в цьому поганого?
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19.04.2022 08:57 Ответить
вячеслав гладков, то "антифашисты" с фашистами решили расправится! Помни о 81% гитлеровцев, которые носят наградные ленточки от Гитлера и за войну против святой Руси (Украины)!
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19.04.2022 09:04 Ответить
Знаю, кому и копростан вяликая руссссь!!!
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19.04.2022 09:23 Ответить
А навіщо нам обстрілювати українські землі білгородчини?
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19.04.2022 09:04 Ответить
Про це, треба спитати у моржовій звізди!
Але Білгород треба визволяти, від "антіфашистів" золотой орди. Але на цей час, поки що рано...
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19.04.2022 09:38 Ответить
то отряд голубей вывсеврете
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19.04.2022 09:09 Ответить
Да вже пора обстрілять усю белгородську область,щоб краще верещали!
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19.04.2022 09:13 Ответить
Звинуватив?!!! Козел лаптєногий...
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19.04.2022 09:13 Ответить
Лапти, да шваркните уже по Воронежу в полную силу
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19.04.2022 09:21 Ответить
Тим більше, там на аеродром купу Су-25 і 27 зігнали...
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19.04.2022 10:09 Ответить
Там всё просто: орки набухались и перепутали направления света - вот и долбанули по своим!
Тут и к бабке не ходи.....
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19.04.2022 09:23 Ответить
Называется просто
Автору за произведение
А у России что авторское право стрелять со своей территории
А обратка
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19.04.2022 09:26 Ответить
Почта ФСБ - доставка "сахара" прямо к вам в дом!
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19.04.2022 09:32 Ответить
Хлопці на кордон вийдуть, горіти буде вся кацапія!
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19.04.2022 09:33 Ответить
кацапи центр прийняття рішень по обстрілам і руйнуванню ваших сіл знаходиться на нквд-шній катівні на лубянці
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19.04.2022 09:38 Ответить
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19.04.2022 09:50 Ответить
Кацапы херячат по своим- нам меньше работы.
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19.04.2022 09:58 Ответить
Є відчуття, що орки можуть на Пасху по церквах у своїх прикордонних областях вальнути. Під час служби.
Бо мобілізація в них якось буксує...
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19.04.2022 10:02 Ответить
у кацапів який сбій у системі там повинен бути Вороніж
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19.04.2022 10:02 Ответить
Еще 24 февраля Зе должен был официально заявить, что в ответ на обстрел территории Украины, Украина оставляет за собой право в ответ обстреливать любую цель в любой точке *********.
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19.04.2022 10:04 Ответить
ента чё ? мацква уже украинская и пуйло забииндерился ???
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19.04.2022 10:06 Ответить
апять варонижу павезло !
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19.04.2022 10:09 Ответить
А зідки на россії взялося село Головчино?
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19.04.2022 10:11 Ответить
ТА ПОФІГУ, НАХЕРА НАМ ЦІ ДОВБОНУТІ НОВИНИ, ЩО ЦЕ МІНЯЄ, НАПАДУТЬ З БЄЛГОРОДА ЧИ ЩО!!! ЧИ , ТІПА, МИ ВЖЕ ПОВСИРАЛИСЬ, НА КОГО ЦЕ РОЗРАХОВАНО!????
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19.04.2022 10:35 Ответить
Войну нужно распространять на территорию русни. Иначе, толку не будет.
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19.04.2022 11:04 Ответить
У цієї мокшанської гниди ще язик повертається звинувачувати Україну. Потрібно із землею зрівняти цю область, щоб кацапські тварюки на своїй шкурі відчули, як зараз у Маріуполі.
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19.04.2022 11:22 Ответить
Ну да.... типо !" а нас за что ?" А Белгород слаб0 сровнять с землёй ?
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19.04.2022 11:39 Ответить
Коли це вже Росія поскаржиться що Україна бомбить Москву?
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19.04.2022 12:04 Ответить
...а ви докажіть, настамнема
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19.04.2022 12:10 Ответить
Це типу - "А давай хохлов поубиваем. А если хохлы нас? А нас-то, за что?"
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19.04.2022 12:22 Ответить
ей!***************!казус белі! мабілізация!
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19.04.2022 12:53 Ответить
дай Бог пацаны вас как *****,всего один раз,но ***** этот раз не забудете до скончания века.СЛАВА ВСУ.
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19.04.2022 13:13 Ответить
"Звинуватив"?!?!? Воно йо..уте?!?! Якщо наші, то дуже добре і бажано побільше + Бєлгород, Курвськ, Брянськ, Ростов та інші стойбища тих дикунів!!!
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19.04.2022 13:22 Ответить
 
 