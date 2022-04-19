Россия заявила про обстрел со стороны Украины села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Головчино. Сообщается, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой на месте была оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", - сообщил Гладков.

Позже также появилось официальное сообщение о том, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой уже была оказана медицинская помощь.

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