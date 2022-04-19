Россия заявила про обстрел со стороны Украины села в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Головчино. Сообщается, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой на месте была оказана медицинская помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", - сообщил Гладков.
Позже также появилось официальное сообщение о том, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой уже была оказана медицинская помощь.
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Чого репетуєш, москаль ?
2.Среди тысяч рос. орудий вторгнувшихся в Украину , никто не гарантировал, что расчет гаубицы не может нажраться чего-то или и на трезвую голову ввести "не те "параметры для стрельбы, ведь они не видят куда летит снаряд, а стреляют "по приборам".
3.Наших орудий там нет, нам тяжелое вооружение только везут. А что и есть, то все на Донбассе или недостаточно дальнобойное.
Але Білгород треба визволяти, від "антіфашистів" золотой орди. Але на цей час, поки що рано...
Тут и к бабке не ходи.....
Автору за произведение
А у России что авторское право стрелять со своей территории
А обратка
Бо мобілізація в них якось буксує...