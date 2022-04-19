С начала вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, 367 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205. Возросло количество раненых – 367.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, в столице – 16, в Сумской – 16 , Житомирской – 15.

Стало известно, что 14 марта в лесополосе близ села Захаровка Киевской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.

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18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с.Шандриголово в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Также 18 апреля из-за обстрела с.Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

18 апреля был нанесен ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.