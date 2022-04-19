Войска РФ пытались прорваться в Попасной и Рубежном, безуспешно, домой едут в пакетах, - Гайдай
Войска РФ ночью существенно усилили обстрелы по всем видам вооружения, атаки оккупантов ВСУ отбили.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, успеха не имели, домой едут в пакетах", - отметил он.
Кроме того, по словам главы региона, эвакуация сегодня состоится.
"Также договорились о перевозке лежачих людей специальным транспортом и медсопровождением во время поездки", - резюмирует он.
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Ясно, що наші не можуть воювати за спинами цивільних, але ж каци так роблять.
Допомагаймо їм через надійних волонтерів, фонди.
В тебе на такий простий аналіз вистачить мозку?
О том, что россияне будут нападать не только в зоне ООС, но и с севера, и с юга нашу мудрую власть предупреждали американская и английская разведка.
Что сделала власть? Сказала, чтобы они не распространяли фейки, а народ чтобы не думал обо всяких глупостях и готовился к первомайским шашлыкам.
А, да, еще министерство Верещук разминировало Чонгар и Крымский перешеек, который был при барыгах заминирован.
Ну, видно, чтобы россиянам из Крыма было попроще захватить Херсонскую область и взорвать дамбу на Крымском канале.
И вы полагаете, что такая мудрая власть, избранная не менее мудрым народом, способна была организовать оборону должным образом?