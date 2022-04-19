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Новости Война
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Войска РФ пытались прорваться в Попасной и Рубежном, безуспешно, домой едут в пакетах, - Гайдай

рубіжне

Войска РФ ночью существенно усилили обстрелы по всем видам вооружения, атаки оккупантов ВСУ отбили.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, успеха не имели, домой едут в пакетах", - отметил он.

Кроме того, по словам главы региона, эвакуация сегодня состоится.

"Также договорились о перевозке лежачих людей специальным транспортом и медсопровождением во время поездки", - резюмирует он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы на Харьковщину, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19238) боевые действия (4053) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+14
Це ще нічого, що у пакетах. Кацапські танкісти взагалі у півлітровій банці додому їдуть. Причому всім екіпажем в одній.
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19.04.2022 09:09
+11
Кому ще пощастить, того в пакеті поштою мамкам відправлять. А більшість валяється простонеба.
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19.04.2022 09:03
+9
Дяка і слава ВСУ.
Допомагаймо їм через надійних волонтерів, фонди.
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19.04.2022 09:04
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Спецпакетами "бєз потєрь?"
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19.04.2022 08:57 Ответить
Кому ще пощастить, того в пакеті поштою мамкам відправлять. А більшість валяється простонеба.
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19.04.2022 09:03 Ответить
Це добре. Але не подобається, що вони заходять в міста, як господарі.
Ясно, що наші не можуть воювати за спинами цивільних, але ж каци так роблять.
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19.04.2022 09:02 Ответить
Для того ж очільники ВЦА на Донбасі і закликають щодня цивільних евакуюватись
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19.04.2022 10:07 Ответить
Дяка і слава ВСУ.
Допомагаймо їм через надійних волонтерів, фонди.
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19.04.2022 09:04 Ответить
Це файна праця коли впакетах,респект!
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19.04.2022 09:07 Ответить
Пакеты - гарантия сохранности - "потерь нет"
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19.04.2022 11:05 Ответить
Це ще нічого, що у пакетах. Кацапські танкісти взагалі у півлітровій банці додому їдуть. Причому всім екіпажем в одній.
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19.04.2022 09:09 Ответить
Героям слава!!!
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19.04.2022 09:16 Ответить
пакети в них ще є
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19.04.2022 09:19 Ответить
Приехали, запаковались - и домой.
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19.04.2022 09:22 Ответить
Події на лінії фронту АТО доводять, якби оборона країни була організована належним чином по всій лінії дотику з ворогом, то ніякої глибокої окупації щонайменше Київської, Чернігівської, Сумської та Харківських областей могло не відбутися взагалі.
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19.04.2022 09:23 Ответить
Доводить только те что у нас соседи мудаки. А фантазировать на ту тему чтобы было если бы у нас была заезда смерти это задроцкий фалософизм.
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19.04.2022 09:49 Ответить
Доводить те що нєвєрующие много - було, всі ж думали мириться!!??
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19.04.2022 10:29 Ответить
Миритися можно тілька після знищення військ та промислового комплексу рф. Залишити лише газ/нафту за їжу худобам.
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19.04.2022 11:33 Ответить
Тобто фантазувати? Подивись наскільки просунулися кацапи по лінії зіткнення в АТО, і в інших місцях, де була або продовжується окупація.
В тебе на такий простий аналіз вистачить мозку?
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19.04.2022 11:10 Ответить
Тут крім вас вистачає відомих геополітиків у розтягнутих треніках. )))
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19.04.2022 11:00 Ответить
Браво, капитан очевидность.
О том, что россияне будут нападать не только в зоне ООС, но и с севера, и с юга нашу мудрую власть предупреждали американская и английская разведка.
Что сделала власть? Сказала, чтобы они не распространяли фейки, а народ чтобы не думал обо всяких глупостях и готовился к первомайским шашлыкам.
А, да, еще министерство Верещук разминировало Чонгар и Крымский перешеек, который был при барыгах заминирован.
Ну, видно, чтобы россиянам из Крыма было попроще захватить Херсонскую область и взорвать дамбу на Крымском канале.
И вы полагаете, что такая мудрая власть, избранная не менее мудрым народом, способна была организовать оборону должным образом?
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19.04.2022 12:41 Ответить
 
 