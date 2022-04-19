Войска РФ пытались прорваться в Попасной и Рубежном, безуспешно, домой едут в пакетах, - Гайдай

Войска РФ ночью существенно усилили обстрелы по всем видам вооружения, атаки оккупантов ВСУ отбили.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, успеха не имели, домой едут в пакетах", - отметил он.

Кроме того, по словам главы региона, эвакуация сегодня состоится.

"Также договорились о перевозке лежачих людей специальным транспортом и медсопровождением во время поездки", - резюмирует он.

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