Россия уже потеряла половину своих батальонно-тактических групп в Украине, - американский генерал Райан
В России осталось только 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале войны.
Об этом в интервью ТСН сказал бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, передает Цензор.НЕТ.
"Из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну и пытались попасть в Украину. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того, как подразделения начали отходить от Киева, у россиян было примерно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть в России осталось налицо лишь 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале", - сказал Райан.
По его словам, российская армия понесла огромные потери с точки зрения своей боевой силы.
"И самое главное, что у них, кажется, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии Путина. Они теряют войска и части. И, похоже, они не могут создать новые войска и подразделения взамен", - отметил он.
Бригадный генерал в отставке также проанализировал, возможно ли, по его мнению, сейчас деблокировать Мариуполь и освободить Херсон.
"Боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели российских военных получить единую полосу земли вдоль южной границы Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительное достижение, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться, потому что они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры того, как маленькие группы держались много недель и месяцев", - сказал он.
Райан отметил, что Херсон также чрезвычайно важен.
"Так как Херсон и Николаев являются двумя "шлюзами" для дальнейшего продвижения сухопутных войск России в Одессу. То, что они до сих пор не под полным контролем российских военных, также является большой заслугой украинских бойцов, и это блокирует реализацию Путиным его стратегической цели в южной части Украины ", – объяснил он.
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Для чого ти все в купу змішуєш? Кораблів обмежена кількість. Десь же ті строковики мають служити, якщо їх призвали ще в минулому році. Не викинеш же на сушу?
Там своя специфіка
Там где нужно высокая выучка никаких 18 летних срочников быть не должно
@egorhmelnickiy7
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https://twitter.com/egorhmelnickiy7/status/1516262580964282369 2 ч
*****! Но ведь это реально ******! В наше время "Азов" это что-то фантастическое! Эти парни поставили все с ног на голОву! Русня ********! Их "дИдЫ так Сталинград не обороняли с брестской крепостью!" У пропагандонов нет слов! Они только слюни пускают!
"Азов" самые крутые!
Не забувайте і про них також.
Луганський аеропорт два місяці в абсолютній облозі тримався.
Після збитого ІЛу туди навіть повітрям не можливо було щось дати на підтримку, не кажучи вже за ротацію.
На початку вторгнення у них було близько 8000 одиниць бронетехніки.
Майже половина з них вже на кілборді Генштабу.
Ну і відповідно зараз в Україні 76 кацапських бтг. На більше в них просто немає робочих коробок.
@dmitriypaut
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11 год
Ну при чём тут Зеленскай?
❗️ Нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс просить Івано-Франківського мера не квапитися з "дерусифікацією" вулиць
він особисто втратив все, через що й продовжує війну.
він мав показати козломордим пермоги і всрався.
признати поразку для нього кінець
радянської зброї в нього море
тому: в решті, решт
або його грохнут свої
або він застосує ядерну зброю
судячи по тому, як знову розцвіли соловйови-скабєєви
***** поразки не визнає
Справа у тім, що виконавці у ланцюгу приведення такого наказу навряд чи вважатимуть що вони також втратили усе. Якби там не було, але ті, хто безпосередньо відповідає за пуск, мають якусь освіту і знання про наслідки таких дій.
До речи виглядає у Захода перший шок минувся.