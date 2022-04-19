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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 20,8 тыс. человек, 169 самолетов, 150 вертолетов, 802 танка и 2 063 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 апреля потери личного состава противника составляют около 20,8 тыс человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 20800 человек ликвидировано,

танков - 802 ед,

боевых бронированных машин - 2063 ед,

артиллерийских систем - 386 ед,

РСЗО - 132 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 169 ед,

вертолетов/helicopters – 150 ед,

автомобильной техники - 1495 ед,

корабли/катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,

специальная техника - 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Общие потери РФ с начала войны - около 20,8 тыс. человек, 169 самолетов, 150 вертолетов, 802 танка и 2 063 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) уничтожение (6931) техника (1736) потери (4384)


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Топ комментарии
+24
Схоже насту не вдався
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19.04.2022 09:55
+11
Є 800!
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19.04.2022 09:52
+11
Чомусь мовчить ***** що знищують його ватольоти. Як Ердоган збив один, так верещав на увесь світ, а тут як заціпило.
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19.04.2022 10:14
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Є 800!
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19.04.2022 09:52 Ответить
скоро попруть Т-62
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19.04.2022 09:54 Ответить
з Лаосу та В'єтнаму можуть і Т-55
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19.04.2022 10:02 Ответить
Лаос уже передал раше 30 ед.Т-34,на целый батальон хватает.Там можно еще и с пьедесталов кой- чего поснимать..Надо тевтонам расщедриться и выделить ВСУ для них.. Pak40..
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19.04.2022 13:51 Ответить
Говорят, что и в Т-18, с шестерёнок ржавчину снимают!
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19.04.2022 10:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1516328010198171653 https://mobile.twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1516328010198171653


🤔
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19.04.2022 13:52 Ответить
До 9 травня має бути 1000!
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19.04.2022 15:38 Ответить
Схоже насту не вдався
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19.04.2022 09:55 Ответить
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19.04.2022 12:43 Ответить
Я б розділив по національності, вже є багато данних...може рашостані більше заістерив у воєнкоматах? Хоча хз
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19.04.2022 15:10 Ответить
Как-то неожиданно закрался 8ой кораблик
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19.04.2022 09:59 Ответить
та це якраз той самий затоплений крейсер-флагман-мокша.
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19.04.2022 10:06 Ответить
Ну что *****, отсосал українську цюцюрку? Тебе мало? Понравилось и ещё хочешь?
*****, а ты случаем не болен русофобией, что так тщательно свинособак уничтожаешь? Не стесняйся, на кацапстане все русофобы, друг друга боятся до истерики! =)
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19.04.2022 10:05 Ответить
да він взагалі, мабуть, американський агент, засланий ворогами, щоб розвалити расєюшку і щоб китайці по-дєшовкє там скупили все, що залишиться.
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19.04.2022 11:05 Ответить
Чомусь мовчить ***** що знищують його ватольоти. Як Ердоган збив один, так верещав на увесь світ, а тут як заціпило.
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19.04.2022 10:14 Ответить
Так "всьо ідьот по плану"...
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19.04.2022 10:48 Ответить
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19.04.2022 17:14 Ответить
Ой, як прекрасно, як чудово. які наші ЗСУ молодці!
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19.04.2022 11:06 Ответить
не вистачає: ху@ло -1кусок
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19.04.2022 13:41 Ответить
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19.04.2022 17:45 Ответить
 
 