Общие потери РФ с начала войны - около 20,8 тыс. человек, 169 самолетов, 150 вертолетов, 802 танка и 2 063 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 апреля потери личного состава противника составляют около 20,8 тыс человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 20800 человек ликвидировано,

танков - 802 ед,

боевых бронированных машин - 2063 ед,

артиллерийских систем - 386 ед,

РСЗО - 132 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 169 ед,

вертолетов/helicopters – 150 ед,

автомобильной техники - 1495 ед,

корабли/катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,

специальная техника - 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.