Главный просчет Путина – новая украинская армия, которую мы построили, - Порошенко
План Путина захватить Украину за три дня не удался из-за того, что украинская армия образца 14-го года и украинская армия образца 22-го года – это две разные армии.
Об этом в эксклюзивном интервью на телеканале "Прямой" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Просчитался Путин потому, что это абсолютно уникальная и новая армия. Армия, которую Украина построила за восемь лет. Представьте себе, что в 2014 году не знали, что такое натовские стандарты. По закону, вход в помещение Генерального штаба МО офицеру из стран – членов НАТО был запрещен, украинским военным образца 2013 года говорили: "у вас половина коррупционеров, половина агентов ФСБ, и поэтому с вами никто не будет работать", - напомнил Порошенко.
"Слова "Джевелин", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" и огромное количество других образцов вооружения, "Стугна", "Корсар" – ночью разбуди, и мы это знаем. Я хочу подчеркнуть, что в 2014 году ничего этого не было. Были один или два опытных образца одного или двух продуктов - и армия не имела всего этого", - говорит он.
"На сегодняшний день армия вооружена, армия накормлена, армия, в том числе огромными усилиями волонтеров, одета и защищена – это кардинально изменило ход войны и является причиной того, что Путин просчитался", – констатирует Порошенко.
"А еще причина - единство украинского общества", - убежден Порошенко.
"Я склоняю голову перед мужеством украинских защитников, перед решимостью и самоотверженностью украинских добровольцев, волонтеров, спасателей, полицейских, сотрудников спецслужб и, наконец, украинского народа, который продемонстрировал эти чудеса. Я думаю, что мы удивили мир, мы удивили Путина. И мы точно не удивили себя, потому что мы знали - кто мы", - убежден Петр Порошенко.
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ua belge Реєстрація: 29.11.2014
ua Mihail Mihaylov Реєстрація: 01.08.2014
а до падаляковських радо підключаються ольгінські "німці", мобілізовані на Цензор у перші дні торгнення:
de Shanna Castellanos 84782519 Реєстрація: 25.02.2022
Хоча б швидше проходило два роки та вибрати Президентом проукраїнського політика, а не какую разніцу!
І що вас так розсмішило, Іловайськ, влаштований бабломойським, чи Дебальцево, влаштоване уйлом?
Його відміність з Зе - при Пороху війна б не почалась, бо він би інадалі робив ЗСУ сильнішими і при цьому ще умудрявся би асфальтувати всю Україну.
Просто может не так безграмотно спланировали оборону,как при Квартальнике
Почему неправда? А потому что путлеренок трусливая крыса. Крыса которая нападает только тогда, когда на 146% уверен в успехе. И он три года ждал, пока бубочка доразвалит армию, доразвалит управление государством и вот тогда поехали. И таки дождался. С Порохом бы такой вариант не проходил бы на те же 146%. Укомплектованная Армия насыщенная ракетами (а украинцы ракетоделы мирового уровня) это не то, с чем можно не считаться и рассчитывать за несколько дней захватить Киев и сменить власть. А для широкомасштабного наступления фронтом, нужна миллионная армия, которой у путлера не было и нет.
Так шо... того что случилось, не было бы, если бы ополоумевший от зомбоящика нарид, не решил "поржать". Получилось не смешно.
Не все. Один точно живой. Сейчас под Николаевом даёт п**ды оркам. А вот Лысенко,друг, в том бою погиб 3го марта.
маєм замість шашличків - звідусіль війна
В ефірі болгарського телеканалу NOVA звернувся до тих європейців, які досі перебувають під впливом російської пропаганди та закликав не довіряти їй.
Довіряти російському диктатору - це одна з найбільших помилок у житті. Тому припиніть дивитися російське телебачення. Хай краще вони дивляться ваші канали. Це точно буде краще.
У нас, в Україні, зараз присутні сотні журналістів з усього світу, які надають обʼєктивну інформацію на підставі того, що вони бачать не нашими, а власними очима. І всі вони кажуть одне й те саме, що путін є агресором. Що путін є злочинцем.