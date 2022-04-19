Главный просчет Путина – новая украинская армия, которую мы построили, - Порошенко

План Путина захватить Украину за три дня не удался из-за того, что украинская армия образца 14-го года и украинская армия образца 22-го года – это две разные армии.

Об этом в эксклюзивном интервью на телеканале "Прямой" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Просчитался Путин потому, что это абсолютно уникальная и новая армия. Армия, которую Украина построила за восемь лет. Представьте себе, что в 2014 году не знали, что такое натовские стандарты. По закону, вход в помещение Генерального штаба МО офицеру из стран – членов НАТО был запрещен, украинским военным образца 2013 года говорили: "у вас половина коррупционеров, половина агентов ФСБ, и поэтому с вами никто не будет работать", - напомнил Порошенко.

"Слова "Джевелин", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" и огромное количество других образцов вооружения, "Стугна", "Корсар" – ночью разбуди, и мы это знаем. Я хочу подчеркнуть, что в 2014 году ничего этого не было. Были один или два опытных образца одного или двух продуктов - и армия не имела всего этого", - говорит он.

"На сегодняшний день армия вооружена, армия накормлена, армия, в том числе огромными усилиями волонтеров, одета и защищена – это кардинально изменило ход войны и является причиной того, что Путин просчитался", – констатирует Порошенко.

"А еще причина - единство украинского общества", - убежден Порошенко.

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"Я склоняю голову перед мужеством украинских защитников, перед решимостью и самоотверженностью украинских добровольцев, волонтеров, спасателей, полицейских, сотрудников спецслужб и, наконец, украинского народа, который продемонстрировал эти чудеса. Я думаю, что мы удивили мир, мы удивили Путина. И мы точно не удивили себя, потому что мы знали - кто мы", - убежден Петр Порошенко.