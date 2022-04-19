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Новости Война
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Главный просчет Путина – новая украинская армия, которую мы построили, - Порошенко

порошенко

План Путина захватить Украину за три дня не удался из-за того, что украинская армия образца 14-го года и украинская армия образца 22-го года – это две разные армии.

Об этом в эксклюзивном интервью на телеканале "Прямой" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Просчитался Путин потому, что это абсолютно уникальная и новая армия. Армия, которую Украина построила за восемь лет. Представьте себе, что в 2014 году не знали, что такое натовские стандарты. По закону, вход в помещение Генерального штаба МО офицеру из стран – членов НАТО был запрещен, украинским военным образца 2013 года говорили: "у вас половина коррупционеров, половина агентов ФСБ, и поэтому с вами никто не будет работать", - напомнил Порошенко.

"Слова "Джевелин", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" и огромное количество других образцов вооружения, "Стугна", "Корсар" – ночью разбуди, и мы это знаем. Я хочу подчеркнуть, что в 2014 году ничего этого не было. Были один или два опытных образца одного или двух продуктов - и армия не имела всего этого", - говорит он.

"На сегодняшний день армия вооружена, армия накормлена, армия, в том числе огромными усилиями волонтеров, одета и защищена – это кардинально изменило ход войны и является причиной того, что Путин просчитался", – констатирует Порошенко.

"А еще причина - единство украинского общества", - убежден Порошенко.

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"Я склоняю голову перед мужеством украинских защитников, перед решимостью и самоотверженностью украинских добровольцев, волонтеров, спасателей, полицейских, сотрудников спецслужб и, наконец, украинского народа, который продемонстрировал эти чудеса. Я думаю, что мы удивили мир, мы удивили Путина. И мы точно не удивили себя, потому что мы знали - кто мы", - убежден Петр Порошенко.

Автор: 

армия РФ (19238) Порошенко Петр (19602) путин владимир (31270) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+64
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19.04.2022 10:20
+62
Дякую,Гетьмане
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19.04.2022 10:22
+60
Шукай зброю під асфальтом.
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19.04.2022 10:27
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Щось забагато хрестиків вище. Напевне був черговий набіг подоляцьких дебілів.
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19.04.2022 10:52 Ответить
Вони ще й падлючі атеїсти
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19.04.2022 10:56 Ответить
та ні, не тільки. Були ще й "вєтєрани" Цензора, контужені кацапською пропагандою ще з 14 року:
ua belge Реєстрація: 29.11.2014
ua Mihail Mihaylov Реєстрація: 01.08.2014
а до падаляковських радо підключаються ольгінські "німці", мобілізовані на Цензор у перші дні торгнення:
de Shanna Castellanos 84782519 Реєстрація: 25.02.2022
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19.04.2022 11:29 Ответить
Это ты про своего *****?
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19.04.2022 11:00 Ответить
Весна, загострення?
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19.04.2022 11:01 Ответить
З бутилки зліз?
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19.04.2022 11:02 Ответить
Лахта накати бояри.
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19.04.2022 11:05 Ответить
Браво Порошенко!!
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19.04.2022 10:53 Ответить
Петру Олексійовичу хвала!
Хоча б швидше проходило два роки та вибрати Президентом проукраїнського політика, а не какую разніцу!
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19.04.2022 10:56 Ответить
Лахта це єдиний президент України якого боїться твій ліліпутін і недарма.
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19.04.2022 11:03 Ответить
Що з розслідуваннями 200% бенЯдіктової? Чим закінчилися?
І що вас так розсмішило, Іловайськ, влаштований бабломойським, чи Дебальцево, влаштоване уйлом?
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19.04.2022 11:04 Ответить
Порох молодець.
Його відміність з Зе - при Пороху війна б не почалась, бо він би інадалі робив ЗСУ сильнішими і при цьому ще умудрявся би асфальтувати всю Україну.
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19.04.2022 11:01 Ответить
Война была б по любому,тут больше геополитика замешана.
Просто может не так безграмотно спланировали оборону,как при Квартальнике
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19.04.2022 11:14 Ответить
Ты повторяешься. А значит, это неправда.
Почему неправда? А потому что путлеренок трусливая крыса. Крыса которая нападает только тогда, когда на 146% уверен в успехе. И он три года ждал, пока бубочка доразвалит армию, доразвалит управление государством и вот тогда поехали. И таки дождался. С Порохом бы такой вариант не проходил бы на те же 146%. Укомплектованная Армия насыщенная ракетами (а украинцы ракетоделы мирового уровня) это не то, с чем можно не считаться и рассчитывать за несколько дней захватить Киев и сменить власть. А для широкомасштабного наступления фронтом, нужна миллионная армия, которой у путлера не было и нет.
Так шо... того что случилось, не было бы, если бы ополоумевший от зомбоящика нарид, не решил "поржать". Получилось не смешно.
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19.04.2022 12:18 Ответить
На 5-му каналі прямо зараз повтор вчорашнього в'ю Пороха телеканалу Прямий
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19.04.2022 11:02 Ответить
Що ? Пригорає?
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19.04.2022 11:06 Ответить
не спеши, скоро "проклятый" Минск, Иловайск и Дебальцево будут сравнивать с видосиками, десятками тысяч погибших и разрушенными городами. ты девочка что выбираешь?
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19.04.2022 11:15 Ответить
Поговорите с херсонцами, они расскажут вам как сдавали их город, как 50 человек с теробороны , которым не дали оружия , встретили оккупантов с коктейлями молотова и полегли все. Как 24-го февраля тысячи молодых людей пошли в военкомат, а он оказался закрытым. Как 24-го февраля все военные покинули город по команде с верху. Как оккупанты на руках имели списки всех АТОшников и СБУшников и Теробороны.. Как перед войной разминировали крымский перешеек и мосты.
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19.04.2022 11:16 Ответить
чтоби победить москальских вошей, сперва нужно удавить украинских гнид
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19.04.2022 12:00 Ответить
"встретили оккупантов с коктейлями молотова и полегли все"

Не все. Один точно живой. Сейчас под Николаевом даёт п**ды оркам. А вот Лысенко,друг, в том бою погиб 3го марта.
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19.04.2022 13:21 Ответить
ну и сколько твой зеленый жабенёнок "добра" для армии сделал? урезал финансирование, ухудшил питание, свернул ракетные программы - ты об этом "добре" пишешь?
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19.04.2022 11:52 Ответить
Брись щеня ватне , чи зелене
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19.04.2022 13:51 Ответить
Просчет просчетом, но есть и достижение - свои люди при власти в Украине.
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19.04.2022 11:10 Ответить
Кикаем ботоферму,не стесняемся
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19.04.2022 11:14 Ответить
кікай і (попереду, подивися) - це зебіл; він, щоправда, боїться бути захрещеним, тому відвертої брехні ще не насрав. Але вилізе з подляковою методичкою обов'язково
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19.04.2022 11:21 Ответить
ты сегодня в одиночестве)))) остальные уже на шашлыках?
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19.04.2022 11:16 Ответить
Тот кто голосовал за клоуна во время войны будет отвечать по Судьбе, так как на них тоже есть доля вины за всех погибших.
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19.04.2022 11:23 Ответить
Чомусь про аптилерійські катери забув сказати. Щось не чути про те, якою гарною зброєю вони виявились дуже вчасно. І про не створену ракету "Грім" чи іншу, котра могла стати вагомим стримуючим фактором і на яку так і не знайшлось коштів у будь-якої влади, зате на супердорогий асфальт - необмежено. Але добре, що хоча би Коростильову трохи грошей дали й на тому спасибі.
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19.04.2022 11:20 Ответить
вова, просто сиди на бутылке молча! час завжди той!
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19.04.2022 11:54 Ответить
Это ты про Абдристовича?
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19.04.2022 12:26 Ответить
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19.04.2022 11:30 Ответить
Ботоферма имени Зеленского по кусу корабля идет
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19.04.2022 11:45 Ответить
проміняли гетьмана на шматок лайна ...
маєм замість шашличків - звідусіль війна
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19.04.2022 11:49 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3238 Петро Порошенко *

В ефірі болгарського телеканалу NOVA звернувся до тих європейців, які досі перебувають під впливом російської пропаганди та закликав не довіряти їй.
Довіряти російському диктатору - це одна з найбільших помилок у житті. Тому припиніть дивитися російське телебачення. Хай краще вони дивляться ваші канали. Це точно буде краще.
У нас, в Україні, зараз присутні сотні журналістів з усього світу, які надають обʼєктивну інформацію на підставі того, що вони бачать не нашими, а власними очима. І всі вони кажуть одне й те саме, що путін є агресором. Що путін є злочинцем.
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19.04.2022 12:13 Ответить
ні, просто на щастя, останнім часомна цензорі більшість мрдерів - проукраїнські і чесні, і тому вони вичищають всю брехню з сайту. І хто вам доктор, що ви, зебіли - брехнею серете?
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19.04.2022 12:56 Ответить
Під час війни чомусь почали зустрічатись багато людей, які мантрою повторюють одну і туж фразу: "Зе - справжній президент, бореться. А був би зараз Порох - уже здав би країну к хєрам." Що це за нах? Звідки їх набралось стільки?
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19.04.2022 16:22 Ответить
Вони збудували… не збудували, а зруйнували Ганьба порошку і бутусову, який його прославляє.
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19.04.2022 18:10 Ответить
Ганьба таким полезным идиоткам и неблагодарным свиньям, как ты,леночка!
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20.04.2022 00:17 Ответить
Всі неугодні коментарі видаляють, цензура... Ганьба модераторам
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22.04.2022 21:44 Ответить
Я хоч і не за Пороха, але вважав сайт цензора авторитетним, але тепер бачу, що будь які дебати не вітаються, повинна бути тільки лайка на Зеленського і оди Порошенку
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22.04.2022 21:48 Ответить
ДАЙ МИЛЛИАРД !?)
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31.08.2022 20:37 Ответить
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