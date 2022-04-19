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Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований осмотрели на Киевщине около 700 гектаров площади города, а это более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ

Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 01
Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 02
Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 03

"Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские зверства в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения, должна быть и жестокая юридическая оценка", - отметил глава ГБР.

Отмечается, что в ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил РФ на территории Ирпеня. В частности, это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.

Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 04

Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 05
Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене 06

Среди прочего следователями ГБР обнаружено 13 захоронений горожан. Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:

  • противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО "Град" воспламенительного действия;
  • аэробалистической ракеты "Искандер-М";
  • артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами, и другого запрещенного оружия.

Все эти факты должным образом задокументированы и зафиксированы. Сообщается, что ГБР продолжит свою работу по документированию преступлений. Следственная группа Бюро отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию преступлений в населенных пунктах области.

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Автор: 

Киевская область (4135) ГБР (2989) военные преступления (1436)


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дбр бездельники косящие от призова
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19.04.2022 10:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079078062106 Sergey Melnikoff

Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
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19.04.2022 10:28 Ответить
Б#ть, за фразу "никто не окажется ненаказанным" нужно сразу бить в **#к. За ложь и популизм.
Вон гиркин, безлер, аксенов и няша - уже наказаны?
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19.04.2022 10:47 Ответить
Я навіть більше скажу дотепер ще за 2 світову не до кінця розібрались і покарали винних
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19.04.2022 11:02 Ответить
Если враг нарушает все правила ведения войны, то зачем Украина что то соблюдает? Валить всех оккупантов без разбора, применять те же мины, фосфорные бомбы...
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19.04.2022 11:15 Ответить
Чи включає в себе «Необґрунтована жорстокість», наприклад, зґвалтування? Якщо так , то яку жорстокість можна трактувати як обґрунтовану?
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19.04.2022 11:59 Ответить
ДБР не хоче розслідувати, хто дав наказ розмінувати прохід між Кримом і материком напередодні рашистської навали?
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19.04.2022 12:04 Ответить
 
 