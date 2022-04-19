Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований осмотрели на Киевщине около 700 гектаров площади города, а это более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ







"Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские зверства в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения, должна быть и жестокая юридическая оценка", - отметил глава ГБР.

Отмечается, что в ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил РФ на территории Ирпеня. В частности, это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.





Среди прочего следователями ГБР обнаружено 13 захоронений горожан. Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:

противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО "Град" воспламенительного действия;

аэробалистической ракеты "Искандер-М";

артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами, и другого запрещенного оружия.





Все эти факты должным образом задокументированы и зафиксированы. Сообщается, что ГБР продолжит свою работу по документированию преступлений. Следственная группа Бюро отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию преступлений в населенных пунктах области.

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