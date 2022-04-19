Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене. ФОТОрепортаж
Следователи Государственного бюро расследований осмотрели на Киевщине около 700 гектаров площади города, а это более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.
Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ
"Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские зверства в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения, должна быть и жестокая юридическая оценка", - отметил глава ГБР.
Отмечается, что в ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил РФ на территории Ирпеня. В частности, это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.
Среди прочего следователями ГБР обнаружено 13 захоронений горожан. Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:
- противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО "Град" воспламенительного действия;
- аэробалистической ракеты "Искандер-М";
- артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами, и другого запрещенного оружия.
Все эти факты должным образом задокументированы и зафиксированы. Сообщается, что ГБР продолжит свою работу по документированию преступлений. Следственная группа Бюро отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию преступлений в населенных пунктах области.
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Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
Вон гиркин, безлер, аксенов и няша - уже наказаны?