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Новости Санкции против России
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Самолет с высланными дипломатами РФ пролетел 15 тысяч километров из-за закрытого неба над ЕС. КАРТА

літак

Самолет, отправившийся из Москвы, чтобы забрать высланных российских дипломатов из Греции и Испании, был вынужден лететь в облет гораздо более длинным путем из-за запрета полетов над территорией стран ЕС.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в то время как Испания и Греция сделали однократное исключение для входа самолета в их воздушное пространство, чтобы россияне могли забрать своих дипломатов, другие страны для этого рейса подобных исключений не делали.

"Общая протяженность полета составила 15 163 км, что лишь чуть меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком", – говорится в сообщении.

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Во время полета Москва-Мадрид самолет должен был оставаться в международном авиапространстве, что более чем в два раза увеличивало расстояние между пунктами, самолету пришлось делать большой круг.

Вылетая из Мадрида в Афины, российский самолет обошел Северную Африку и побережье Средиземного моря, избегая воздушного пространства Мальты и Италии. После пересечения пространства Ливии и направляясь в Египет, рейс повернул на север для подхода к Афинам.

Полет россиян из Афин проходил преимущественно через дружественное воздушное пространство, в частности через Турцию, позволяющую российским самолетам использовать свое авиапространство. После выхода из него полет россиян продолжился восточнее, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины, закрытой для большинства полетов с начала вторжения россии 24 февраля.

Самолет с высланными дипломатами РФ пролетел 15 тысяч километров из-за закрытого неба над ЕС 01

Как пишет Flightradar24, поскольку другие страны заявили, что российские дипломаты также будут или могут быть высланы, поэтому, вероятно, подобные облеты самолетов россии будут проходить неоднократно.

Автор: 

дипломатия (1463) россия (95546) санкции (11291) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+45
*долгий путь на родину* Як же вони смакували повернення в родну обісрану гавань, тепер будуть мести парки та автостоянки в мацкві і підербурзі
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19.04.2022 10:46
+41
Напоследок экскурсия над местами где их больше никогда не будет
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19.04.2022 10:48
+33
Мальчики водочку им подавали??? Ведь на свою Уродину летят
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19.04.2022 10:50
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Правила форума Совет форумчан
*долгий путь на родину* Як же вони смакували повернення в родну обісрану гавань, тепер будуть мести парки та автостоянки в мацкві і підербурзі
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19.04.2022 10:46 Ответить
Турки дуже сильно псують санкції. Інакше прийшлось би летіти через Сирію та Египет.
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19.04.2022 19:54 Ответить
Напоследок экскурсия над местами где их больше никогда не будет
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19.04.2022 10:48 Ответить
Мальчики водочку им подавали??? Ведь на свою Уродину летят
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19.04.2022 10:50 Ответить
Жаль, що паливо по дорозі не закінчилось!
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19.04.2022 10:50 Ответить
та в них ща палива хоч залийся...
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19.04.2022 12:29 Ответить
Дорога на йух - вона така... 😁 Довга і сповнена неймовірних пригод і екстремальних відчуттів! Основні відчуття очікують вже на місці. Пригоди, підозрюю теж. 😊
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19.04.2022 10:51 Ответить
А этот самолёт не в лизинге? Может его нужно отобрать и отправить дипломатов пешком?
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19.04.2022 10:52 Ответить
Швидше за все - авіазагін "Росія" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB

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19.04.2022 11:11 Ответить
Да они, пока будут идти, всю Европу загадят! 💩
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19.04.2022 12:12 Ответить
Нехай щастить!
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19.04.2022 10:53 Ответить
Знакомая семья - мать с двумя маленькими дочерями, бежавшие из Киева когда его ещё бомбили "кинжалами" - добиралась в Германию два дня, четырьмя поездами. Из Львова в Пшемысль поезд вместо двух часов шёл восемь, окна были закрыты. Подхватили и грипп, и кошмарную дизентерию. И им, понятное дело, очень повезло...

Давайте же пожалеем бедненьких русских дипломатиков, которым пришлось вынести столь непереносимые страдания во время непредвиденно долгого перелёта на убогом самолёте класса люкс!
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19.04.2022 10:53 Ответить
Это разные вещи. Наши люди терпят это все из за кацапов. А кацапы из за себя, Путина и таких как сами соплеменников
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19.04.2022 11:18 Ответить
Теперь можно на стекле своего автомобиля спокойно нарисовать современный фашистский знак и им за это ничего не будет.
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19.04.2022 10:53 Ответить
можно даже на самолете наклеить " На Берлин", но из за санкций его все равно не впустят в Европу... как впрочем и корабли.
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19.04.2022 13:32 Ответить
Ну реально ж соромно бути росіянином. Всі від тебе як від прокаженого шарахаються. Тебе підтримують тільки в Китаї, КНДР, Еритреї і Кубі

Чому ж вони так прив'язані до своєї недокраїни? Оце загадка реально.
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19.04.2022 10:55 Ответить
Жаль що не розбився, тоб до чуркена в гості попали
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19.04.2022 10:56 Ответить
Уявляю, як вони раділи, мабуть, дуже скучили за "родиной"!
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19.04.2022 10:58 Ответить
"нормальные герои всегда идут в обход"
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19.04.2022 11:00 Ответить
Турки опять ***** лизнули. Еще и набиваются нам в гаранты безопасности
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19.04.2022 11:01 Ответить
Туреччина закрила прохід у Чорне море військовим кораблям *************, а у Середземному морі ще два крейсера типу згорілої "Москви", та кілька фрегатів.
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19.04.2022 11:42 Ответить
у рашки ЗАГАЛОМ ще два крейсери класу москва...

один з них -флагман північного флоту...
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19.04.2022 12:05 Ответить
а почему не на дрезине, как у старших корейских братов
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19.04.2022 11:01 Ответить
світові ізгої.
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19.04.2022 11:02 Ответить
Нехай щастить!
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19.04.2022 11:05 Ответить
Для бешеной собаки и десять миль не круг.....
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19.04.2022 11:05 Ответить
Це називається - видаляти зуби через анальний отвір.
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19.04.2022 11:14 Ответить
Виявляється, що дорога на х#й не така вже і близька.
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19.04.2022 11:27 Ответить
називається "ехай на**уй"......навсегда)))
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19.04.2022 11:41 Ответить
Скоро подземные ходы рыть начнут...
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19.04.2022 11:50 Ответить
через північний полюс треба було летіти ...
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19.04.2022 12:04 Ответить
Оце кацапи там збухалися.

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19.04.2022 12:04 Ответить
"Лятять перелетные птицы..." (с)
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19.04.2022 12:10 Ответить
Дивно, а чого ж вони не летіли через ****** сербію?
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19.04.2022 12:11 Ответить
До речі, український Крим на карті чомусь відділений кордоном від України.
Це сайт "Флайтрадар" таку хєрню поре? Треба якось розтовкмачити цим дебілам, що Крим - це Україна!

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19.04.2022 12:22 Ответить
флайтрадар, таки, прокацаплений - відрізав Крим від України
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19.04.2022 12:33 Ответить
https://cdn-i.pr.trt.com.tr/trtrussian/w720/h405/q70/10448126_0-0-1180-665.jpeg
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19.04.2022 12:34 Ответить
Як "дєд Мазай" зайців збирав)
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19.04.2022 12:57 Ответить
 
 