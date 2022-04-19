Самолет с высланными дипломатами РФ пролетел 15 тысяч километров из-за закрытого неба над ЕС. КАРТА

Самолет, отправившийся из Москвы, чтобы забрать высланных российских дипломатов из Греции и Испании, был вынужден лететь в облет гораздо более длинным путем из-за запрета полетов над территорией стран ЕС.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в то время как Испания и Греция сделали однократное исключение для входа самолета в их воздушное пространство, чтобы россияне могли забрать своих дипломатов, другие страны для этого рейса подобных исключений не делали.

"Общая протяженность полета составила 15 163 км, что лишь чуть меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком", – говорится в сообщении.

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Во время полета Москва-Мадрид самолет должен был оставаться в международном авиапространстве, что более чем в два раза увеличивало расстояние между пунктами, самолету пришлось делать большой круг.

Вылетая из Мадрида в Афины, российский самолет обошел Северную Африку и побережье Средиземного моря, избегая воздушного пространства Мальты и Италии. После пересечения пространства Ливии и направляясь в Египет, рейс повернул на север для подхода к Афинам.

Полет россиян из Афин проходил преимущественно через дружественное воздушное пространство, в частности через Турцию, позволяющую российским самолетам использовать свое авиапространство. После выхода из него полет россиян продолжился восточнее, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины, закрытой для большинства полетов с начала вторжения россии 24 февраля.

Как пишет Flightradar24, поскольку другие страны заявили, что российские дипломаты также будут или могут быть высланы, поэтому, вероятно, подобные облеты самолетов россии будут проходить неоднократно.