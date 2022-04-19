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Кыргызстан отклонил предложение России создать биолабораторию на территории республики

лабораторія

Россия предложила Кыргызстану рассмотреть возможность строительства на территории КР биологической лаборатории уровня BSL-3, однако киргизская сторона высказалась против реализации проекта.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на azattyk.org.

По информации ведомства, проект создания биолаборатории обсуждался на заседании Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 14 апреля в Москве.

Министерства здравоохранения двух стран договорились продолжить развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе путем расширения прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями. Также, по данным Минздрава, стороны решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.

В 2008 году в Кыргызстане уже обсуждалась возможность создания биолаборатории третьего класса безопасности. Был подписан соответствующий двусторонний договор с правительством Канады. Правительство Кыргызстана сообщало, что график работы по строительству биолаборатории утвержден и, более того, определен генеральный проектировщик. Под строительство лаборатории был выделен участок на территории Ботанического сада в Бишкеке. Однако эта инициатива вызвала противодействие со стороны общественности, из-за чего от проекта пришлось отказаться.

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Для различных групп лабораторных инфекций разработаны практические руководства, в которых описывается соответствующее оборудование для безопасного хранения биологического материала. Эти руководства называют уровнями биологической безопасности. Существует четыре уровня биобезопасности. Под уровнем BSL-3 подразумеваются помещения лабораторий, где проводят работы с возбудителями II группы патогенности.

Автор: 

исследование (567) Кыргызстан (260) россия (95546) биологическое оружие (24)


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Топ комментарии
+13
Там раком не только болели, там раком жили. А в рашке до сих пор так живут и, кряхтя и попердывая от напряжения, пытаются заставить других жить также.
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19.04.2022 11:19
+10
киргизи відмовились бути піддослідними кролями для русні, гідно поваги, але в них своїх абхазів тувинців буряткі дагів вистачає
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19.04.2022 10:55
+10
Уже почти полтора десятка лет имел несчастье говорить с одним русским "патриотом" - ещё пока не "путриотом", дело было до войны с Грузией. "У меня семья жила в самом загаженном радиацией месте - но ничего, жить можно было. Раком, конечно, болели - но зато самые здоровые выживали, как я! Главное - был ссср, была ымперия! А теперь ымперии нет..."
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19.04.2022 11:05
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Правила форума Совет форумчан
киргизи відмовились бути піддослідними кролями для русні, гідно поваги, але в них своїх абхазів тувинців буряткі дагів вистачає
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19.04.2022 10:55 Ответить
Уже почти полтора десятка лет имел несчастье говорить с одним русским "патриотом" - ещё пока не "путриотом", дело было до войны с Грузией. "У меня семья жила в самом загаженном радиацией месте - но ничего, жить можно было. Раком, конечно, болели - но зато самые здоровые выживали, как я! Главное - был ссср, была ымперия! А теперь ымперии нет..."
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19.04.2022 11:05 Ответить
Там раком не только болели, там раком жили. А в рашке до сих пор так живут и, кряхтя и попердывая от напряжения, пытаются заставить других жить также.
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19.04.2022 11:19 Ответить
Ты мне объясняешь? Я вырос в королёве - центре саветской космонавтики. И по совместительству - главному раковому рассаднику в подмосковье. Меня, к счастью, в 20 лет вылечили - но перед этом полгода не могли поставить диагноз.
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19.04.2022 11:33 Ответить
Если бы я Вам пытался что-то объяснять, то мой пост начинался бы с обращения к Вам. Вы это видите? Я тоже не вижу. Таким образом, мой пост - это уточнение для всех читателей Цензора.
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19.04.2022 11:59 Ответить
Согласен. Цапаться нет смысла. Есть смысл объяснить запущенность болезни.
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19.04.2022 12:04 Ответить
В знак примирения держите анекдот (когда обращение может сказать больше, чем сам ответ):

Петька спрашивает Чапаева:
- Василий Иваныч, ты так долго общался с Фурмановым, бойцы говорят, ты и сам теперь евреем стал. Это правда?
- Видите ли, Петр…
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19.04.2022 13:35 Ответить
Ну правильно! Через рік кацапи "забудуть" що це вони будували і нападуть!
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19.04.2022 11:04 Ответить
Це та країна, де дуже замало власної території...
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19.04.2022 11:06 Ответить
А разве в кацапстане не хватает территории для создания на ней этой биолаборатории?
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19.04.2022 11:07 Ответить
Там все складно. Працювати ж треба, а вони не можуть, вялічіє заважає. От і шукають когось, щоб працювали за них, бідненькі інваліди труда.
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19.04.2022 12:13 Ответить
Це якась помилка! Біла ораторії будуть американця на українській території. Не переплутайте!
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19.04.2022 11:07 Ответить
Це якась помилка! Біолабораторії будуть американці в Україні! Не переплутайте!
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19.04.2022 12:18 Ответить
Так ось з якою метою кацапи долдонять про американські біолабораторії на території України.
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19.04.2022 11:08 Ответить
Ща погодите, у меня разлом пропагандистского шаблона. Биолаборатории в Кыргызстане строит рф?
Не может быть! Полюбому это НАТО.))
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19.04.2022 11:09 Ответить
здається, хтось затіває русофобію
мабуть, киргизобандерівці хочуть відкрити в себе біолабораторії НАТО
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19.04.2022 11:10 Ответить
Як і зазвичай - кацапи звинувачують інших у тому, чим займаються самі. Нація підлих брехунів.
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19.04.2022 11:12 Ответить
На воре шапка горит
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19.04.2022 11:14 Ответить
А я завжди знав, що Рашка-пропаганда НЕ БРЕШЕ!
Вона просто у своїх повідомленнях слово "Россія" заміняє на "США" або "Україна" або ще якесь інше.
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19.04.2022 11:22 Ответить
Запам'ятайте, що говорять рускі нацисти пропагандисти на інших, це означає, що це вони самі такі. Біолабораторії на території Рашки необхідно розбомбити точковими ударами крилатих ракет, провести спеціальну операцію по дебіолабораторизації. Інакше після випущеного ними напередодні "Великого походу" коронавіруса можна очікувати хоч чуму.
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19.04.2022 11:50 Ответить
Что, у самих негде?
Или жопка рып-рып, шо по ней рано или поздно прилетит шото толковое?
А прилетит обязательно, мрази ублюдошные...
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19.04.2022 11:52 Ответить
Між іншим, це нетакий вже і секрет, що прямо перед епідемією ковіда погорів вірусологічний інститут під іркуцьком, здається. Чи під владівааастокааам. Ну десь там, на сході. Та й історично як підарашка оголошує що хтось робить біку, це зазвичай означає, що вони самі її зробили. Світ ще дізнається, що ковід це рашка зробила, от побачите.
Та фактично, я впевнений, що світ ще дізнається, що підарашка це спонсор всього паганого, що робилося мінімум останніх 200 років на планеті.
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19.04.2022 12:16 Ответить
 
 