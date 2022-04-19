Кыргызстан отклонил предложение России создать биолабораторию на территории республики

Россия предложила Кыргызстану рассмотреть возможность строительства на территории КР биологической лаборатории уровня BSL-3, однако киргизская сторона высказалась против реализации проекта.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на azattyk.org.

По информации ведомства, проект создания биолаборатории обсуждался на заседании Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 14 апреля в Москве.

Министерства здравоохранения двух стран договорились продолжить развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе путем расширения прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями. Также, по данным Минздрава, стороны решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.

В 2008 году в Кыргызстане уже обсуждалась возможность создания биолаборатории третьего класса безопасности. Был подписан соответствующий двусторонний договор с правительством Канады. Правительство Кыргызстана сообщало, что график работы по строительству биолаборатории утвержден и, более того, определен генеральный проектировщик. Под строительство лаборатории был выделен участок на территории Ботанического сада в Бишкеке. Однако эта инициатива вызвала противодействие со стороны общественности, из-за чего от проекта пришлось отказаться.

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Для различных групп лабораторных инфекций разработаны практические руководства, в которых описывается соответствующее оборудование для безопасного хранения биологического материала. Эти руководства называют уровнями биологической безопасности. Существует четыре уровня биобезопасности. Под уровнем BSL-3 подразумеваются помещения лабораторий, где проводят работы с возбудителями II группы патогенности.