Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрела
Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрела со стороны армии РФ.
Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной военной администрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, 19 апреля - высокая угроза вражеского обстрела. В администрации призывают жителей Киевского района без необходимости не выходить на улицы и оставаться в укрытиях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Paul Foxen
показать весь комментарий19.04.2022 11:10 Ответить Мне нравится 0
Злой Карлик
показать весь комментарий19.04.2022 11:49 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль