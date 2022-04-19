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Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрела

харків

Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрела со стороны армии РФ.

Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной военной администрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, 19 апреля - высокая угроза вражеского обстрела. В администрации призывают жителей Киевского района без необходимости не выходить на улицы и оставаться в укрытиях.

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Автор: 

обстрел (27165) Харьков (7490)


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19.04.2022 11:10 Ответить
дикие
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19.04.2022 11:49 Ответить
 
 