Оккупанты роют окопы и размещают "Грады" на базах отдыха в Кирилловке, - Запорожская ОВА
В курортной Кирилловке (Запорожская область) российские военные активно роют окопы. Кроме того, они размещают системы залпового огня "Град" на базах отдыха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА в телеграме.
"Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили Грады", - говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители заявляют, что коккупанты размещают вооружение также в селах Любимовка и Зеленая Роща Васильевского района.
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