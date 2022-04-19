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Оккупанты роют окопы и размещают "Грады" на базах отдыха в Кирилловке, - Запорожская ОВА

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

В курортной Кирилловке (Запорожская область) российские военные активно роют окопы. Кроме того, они размещают системы залпового огня "Град" на базах отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА в телеграме.

"Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили Грады", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители заявляют, что коккупанты размещают вооружение также в селах Любимовка и Зеленая Роща Васильевского района.

Также смотрите: Рашисты обстреляли фосфорными бомбами Гуляйполе в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Запорожская область (3086) ГРАД (280)


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Топ комментарии
+10
То лапатнікі вже риють собі могили...
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19.04.2022 11:29
+9
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19.04.2022 11:32
+5
А навіщо, якщо серьозно, для якого стратегічного завдання? Готуються до оборони Мелітополя? До прикриття відходів до Криму? Так і туди, і туди ледь-ледь достають "Гради"... Просто дебіли?
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19.04.2022 11:36
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То лапатнікі вже риють собі могили...
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19.04.2022 11:29 Ответить
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19.04.2022 11:32 Ответить
там вы и приляжете на отдых - вечным сном
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19.04.2022 11:34 Ответить
А навіщо, якщо серьозно, для якого стратегічного завдання? Готуються до оборони Мелітополя? До прикриття відходів до Криму? Так і туди, і туди ледь-ледь достають "Гради"... Просто дебіли?
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19.04.2022 11:36 Ответить
Так, єдине виправдання для розташування такого озброєння саме там - контроль над ділянкою траси Мелітополь-Чонгар. Москалі щось знають? Щось дуже приємне для нас.

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19.04.2022 11:54 Ответить
решили шоль *** до курортного сезона дотянуть?
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19.04.2022 11:46 Ответить
До *****.
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19.04.2022 11:48 Ответить
Потрібно терміново перейменувати Кирилівку на Новочорнобаївку - вони бігом звідти з'є...уться.
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19.04.2022 11:51 Ответить
Наоборот, стянут туда все ценное, что есть в округе
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19.04.2022 11:54 Ответить
Охеревшие дебилы пришедшие убивать груз 209
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19.04.2022 12:06 Ответить
Найкращій пастух баранячих отар...
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19.04.2022 12:09 Ответить
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19.04.2022 12:18 Ответить
Хєрня якась... З трьох сторін море, якщо перекрити сімферопольську дорогу-там котьол конкретний.
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19.04.2022 12:28 Ответить
Доброго дня градов в кирилловке не . Статті на цьому сайті фейк .
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19.04.2022 14:55 Ответить
То не окопи, то ями під майбутні скотомогильники для какцапських виродків!
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19.04.2022 18:53 Ответить
 
 