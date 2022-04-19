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Новости Война
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"Оборотни в мантиях пытаются заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность", - Шабунин

всп

Судейская мафия пытается воспользоваться войной, чтобы полностью восстановить власть. Лишь несколько недель не хватило Этическому совету, чтобы отобрать новых членов Высшего совета правосудия, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь оборотни в мантиях пытаются отменить ключевую реформу страны и заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность (в обход Этического совета). Такие попытки хоронят европейскую перспективу Украины, за которую ежедневно погибают украинские солдаты. Судебная реформа – одно из главных требований ЕС на нашем туда пути", - объясняет он.

По словам Шабунина, судьи нарисовали несколько сценариев захвата власти в ВСП, каждый из которых является нарушением Конституции.

"Сейчас они успешно убеждают народных депутатов и безуспешно офис Зеленского. Главным выразителем "хотелок мафии является Богдан Монич. Это животное в мантии отличалось тем, что активно срывало реформу ВСП. Помните осеннюю блокировку реформы Советом судей?" - продолжает он.

Шабунин информирует, что Монич возглавляет Совет судей. На эту должность его поставил Павел Вовк, председатель ОАСК.

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"ОАСК, напомню, давно работает на разрушение Украины изнутри, а значит, в интересах России. Прямо сейчас - во время битвы за восток и юг - судебная мафия пытается сорвать наше движение в ЕС, за которое Украина платит такую ​​высокую цену. Надеюсь, что народные депутаты прекратят подыгрывать этому, извините, дерьму", - добавляет Шабуни.

Он убежден, что выход, как быстро возобновить работу ВСП без нарушений Конституции, согласно инициированной Зеленским реформе, есть.

Шабунин напоминает, что он с партнерами подробно описал его. Реализация судебной реформы станет цивилизационным скачком Украины. Вот почему она так раздражает Путина, который плевался о ней в собственной речи перед вторжением: "По требованию Запада киевские власти отдали представителям интернациональных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия (ВСП) и Квалификационной комиссии судей (ВККС)".

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"Правда мило, что судебная мафия во главе с Моничом и Вовком пробуют эту реформу разрушить? Если прямо сейчас отдельные народные депутаты не прекратят им подыгрывать, мы обнародуем их имена", – резюмирует глава ЦПК.

Автор: 

судебная реформа (1802) Шабунин Виталий (535) Высший совет правосудия (568) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+24
війна закінчиться а зелупі свої суди потрібні
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19.04.2022 11:32
+22
***, а де ці судді зараз знаходяться?
На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
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19.04.2022 11:42
+20
Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну
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19.04.2022 11:45
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Правила форума Совет форумчан
війна закінчиться а зелупі свої суди потрібні
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19.04.2022 11:32 Ответить
Як по мені з цим потрібно закінчувати , мою сім'ю судді знищують вже 13 років. Судді Логвіна, Бородавкіна - йдіть слідом за руським кораблем,
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19.04.2022 11:33 Ответить
Непоможет.Тут радикальные методы нужны.
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19.04.2022 11:38 Ответить
після війни зброю не здаємо, ще знадобиться.
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19.04.2022 12:30 Ответить
Поліція ії під час війни вже забирає. Зеля боіться народу більше ніж Путлера. З Путлером він ще договориться десь по середині.
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19.04.2022 13:13 Ответить
Почему вовк и ко. На свободе - это вопрос не доработки СБУ. Видать пока руки не доходят
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19.04.2022 11:39 Ответить
А до чого у них руки доходять? Слава Всевишньому хоч шпигунiв та вiдкритих колаборантiв почали ловити.
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19.04.2022 11:58 Ответить
Тут головне в результаті "доработки" не вийти на самого себе.
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19.04.2022 12:51 Ответить
***, а де ці судді зараз знаходяться?
На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
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19.04.2022 11:42 Ответить
Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну
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19.04.2022 11:45 Ответить
Усьо під контролем. ОПи та "патріота" Татарова.
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19.04.2022 11:46 Ответить
Брехню про вбитих рашистських генералів теж викрито.?..Мордвічєв виявився живим.Герасімов теж живий?https://www.youtube.com/watch?v=MmPg8VpPx4k https://www.youtube.com/watch?v=MmPg8VpPx4k&t=1103s 18:23 - С чем связано множество смертей генералов?
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19.04.2022 11:46 Ответить
А окрім як на каналі ФСБшного проекта, фашиста навального, про це ніде не говорять?
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19.04.2022 14:44 Ответить
Одні воюють, другі - гинуть під бомбардуванням, а зелені гниди мародерять навіть під час війни.
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19.04.2022 11:49 Ответить
зелена гнида абсолютно невиліковна у своїй тупій самовпевненісті і самоправоті. Йому тисячу раз кажуть експерти: вижени нахер татарових, баканових, дєрьмаків, тимошенків, гетьманцевих, бенедіктових, льош зіллі, і знайди професіоналів на їхня місця - хай люди будують успішну правоохоронну систему країни. А воно абсолютно не реагує. Як довпойоп.
Тому поки зе-лох при владі, Україна ніколи не вступить у ЄС і НАТО. Цей необучаємий ідіот має підти, бо Україна так і залишиться чорною дірою у центрі Європи.
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19.04.2022 11:58 Ответить
хто йому це каже?
він коментарі не читає....
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19.04.2022 12:28 Ответить
бл.. краще б їм не нервувати таку кількість людей з автоматами
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19.04.2022 11:50 Ответить
У нас перевертні не лише в судах, вони були і є скрізь.
Рада 10 березня скасувала перевірки бізнесу на час військового стану, а 15-го березня тихенько поновила перевірки!
Сусідній офіс пару днів тому податкова обшманала і оштрафувала на 28 тисяч грн.
Ці гниди закликають відновлювати роботу, і в той же час душить тих, хто це робить!
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19.04.2022 11:51 Ответить
Ну слава богу, а явже подумав, що татаров у ТРО захищає рідну кіровоградську обл., але ж ні! Про ВСЮ Україну чувак "дбає"!
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19.04.2022 11:57 Ответить
Він переконаний, що вихід, як швидко відновити роботу ВРП без порушень Конституції, відповідно до ініційованої Зеленським реформи, - є.
Зеля і реформи, Шабунін ти дурник чи прикидаєшся?
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19.04.2022 11:57 Ответить
Це, мабуть, Ви прикидуэтесь - назвiть в Украiнi хоч одну успiшну реформу, або реформу на користь украiнцiв. Зеленський чим кращий вiд iнших, правда, умудрився ще й ЗЕМЛЮ продати.
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19.04.2022 12:08 Ответить
Не ламайте комедію, серед суддів в Україні не було і не має доброчесних, є потрібні і не потрібні...
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19.04.2022 12:03 Ответить
Правильно, чого даремно час втрачати. Вони мабуть ще й сподіваються новим господарям "из-за паребрика"послужити.
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19.04.2022 12:10 Ответить
Нельзя расслабляться, даже сейчас надо контролировать власть.
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19.04.2022 12:25 Ответить
Щось мені здається, що наступні люстрації-ротації-ліквідації цієї шобли не за горами...і зроблять це самі люди-бо мають право(чит. ст.5 загальних положень) Але щоб потім не верещали...попередження пішло
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19.04.2022 12:41 Ответить
"Пока люди заняты войной, в Генеральной прокуратуре продолжается своя ведомственная возня. Теперь в прокуроры теперь можно попасть просто сразу со студенческой скамьи. ....: Продолжается своя ведомственная возня! ВЕДЬМАцкая возня. Спешат пристроить своих недоумков -недорослей МЕТРОФАНОШЕК в прокуроры , помните у Фонвизина в "Недоросле"... И подзаработать... И подзаработать... Это удачное вложение в будущее - такие митрофанушки-прокуроры будут довечно благодарны в долларовом эквиваленте прокурорше... А чому тих кандидатыв в "прокуроры" не пропустити через фронт ?
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19.04.2022 12:47 Ответить
судді такі різні судді ...

судді Верховного Суду Володимир Бевзенко та Іван Міщенко захищають Україну зі зброєю в руках


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19.04.2022 12:51 Ответить
на захисті Одеси Олександр Святов, який одразу приїхав з США до рідного міста Андрій Бойко просто суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду

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19.04.2022 12:53 Ответить
"Зараз вони успішно переконують народних депутатів і неуспішно офіс Зеленського"

Ну з Банковою у суддів ніяких проблем не буде - вони завжди знаходили общій язик.
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19.04.2022 13:11 Ответить
Потрібна вже народна "перевірка на доброчесність".Всі інші не допомагають.
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19.04.2022 13:16 Ответить
Таких тварюк можна прирівняти до ДРГ, а що роблять з ДРГ під час воєнного стану всі знають.
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19.04.2022 15:12 Ответить
Шабунін пройшов перевірку на доброчесність в славетних ССО?Поряд з Бурбой?
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19.04.2022 15:14 Ответить
 
 