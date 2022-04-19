"Оборотни в мантиях пытаются заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность", - Шабунин

Судейская мафия пытается воспользоваться войной, чтобы полностью восстановить власть. Лишь несколько недель не хватило Этическому совету, чтобы отобрать новых членов Высшего совета правосудия, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь оборотни в мантиях пытаются отменить ключевую реформу страны и заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность (в обход Этического совета). Такие попытки хоронят европейскую перспективу Украины, за которую ежедневно погибают украинские солдаты. Судебная реформа – одно из главных требований ЕС на нашем туда пути", - объясняет он.

По словам Шабунина, судьи нарисовали несколько сценариев захвата власти в ВСП, каждый из которых является нарушением Конституции.

"Сейчас они успешно убеждают народных депутатов и безуспешно офис Зеленского. Главным выразителем "хотелок мафии является Богдан Монич. Это животное в мантии отличалось тем, что активно срывало реформу ВСП. Помните осеннюю блокировку реформы Советом судей?" - продолжает он.

Шабунин информирует, что Монич возглавляет Совет судей. На эту должность его поставил Павел Вовк, председатель ОАСК.

Читайте также: "Побоялись собеседований с международниками", - ЦПК об отставке 10 членов Высшего совета правосудия

"ОАСК, напомню, давно работает на разрушение Украины изнутри, а значит, в интересах России. Прямо сейчас - во время битвы за восток и юг - судебная мафия пытается сорвать наше движение в ЕС, за которое Украина платит такую ​​высокую цену. Надеюсь, что народные депутаты прекратят подыгрывать этому, извините, дерьму", - добавляет Шабуни.

Он убежден, что выход, как быстро возобновить работу ВСП без нарушений Конституции, согласно инициированной Зеленским реформе, есть.

Шабунин напоминает, что он с партнерами подробно описал его. Реализация судебной реформы станет цивилизационным скачком Украины. Вот почему она так раздражает Путина, который плевался о ней в собственной речи перед вторжением: "По требованию Запада киевские власти отдали представителям интернациональных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия (ВСП) и Квалификационной комиссии судей (ВККС)".

Читайте также: Только что 10 членов Высшего совета правосудия добровольно ушли в отставку, - Жернаков

"Правда мило, что судебная мафия во главе с Моничом и Вовком пробуют эту реформу разрушить? Если прямо сейчас отдельные народные депутаты не прекратят им подыгрывать, мы обнародуем их имена", – резюмирует глава ЦПК.