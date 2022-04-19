"Оборотни в мантиях пытаются заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность", - Шабунин
Судейская мафия пытается воспользоваться войной, чтобы полностью восстановить власть. Лишь несколько недель не хватило Этическому совету, чтобы отобрать новых членов Высшего совета правосудия, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь оборотни в мантиях пытаются отменить ключевую реформу страны и заполнить вакантные места в ВСП без проверок на доброчестность (в обход Этического совета). Такие попытки хоронят европейскую перспективу Украины, за которую ежедневно погибают украинские солдаты. Судебная реформа – одно из главных требований ЕС на нашем туда пути", - объясняет он.
По словам Шабунина, судьи нарисовали несколько сценариев захвата власти в ВСП, каждый из которых является нарушением Конституции.
"Сейчас они успешно убеждают народных депутатов и безуспешно офис Зеленского. Главным выразителем "хотелок мафии является Богдан Монич. Это животное в мантии отличалось тем, что активно срывало реформу ВСП. Помните осеннюю блокировку реформы Советом судей?" - продолжает он.
Шабунин информирует, что Монич возглавляет Совет судей. На эту должность его поставил Павел Вовк, председатель ОАСК.
"ОАСК, напомню, давно работает на разрушение Украины изнутри, а значит, в интересах России. Прямо сейчас - во время битвы за восток и юг - судебная мафия пытается сорвать наше движение в ЕС, за которое Украина платит такую высокую цену. Надеюсь, что народные депутаты прекратят подыгрывать этому, извините, дерьму", - добавляет Шабуни.
Он убежден, что выход, как быстро возобновить работу ВСП без нарушений Конституции, согласно инициированной Зеленским реформе, есть.
Шабунин напоминает, что он с партнерами подробно описал его. Реализация судебной реформы станет цивилизационным скачком Украины. Вот почему она так раздражает Путина, который плевался о ней в собственной речи перед вторжением: "По требованию Запада киевские власти отдали представителям интернациональных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия (ВСП) и Квалификационной комиссии судей (ВККС)".
"Правда мило, что судебная мафия во главе с Моничом и Вовком пробуют эту реформу разрушить? Если прямо сейчас отдельные народные депутаты не прекратят им подыгрывать, мы обнародуем их имена", – резюмирует глава ЦПК.
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На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
Тому поки зе-лох при владі, Україна ніколи не вступить у ЄС і НАТО. Цей необучаємий ідіот має підти, бо Україна так і залишиться чорною дірою у центрі Європи.
він коментарі не читає....
Рада 10 березня скасувала перевірки бізнесу на час військового стану, а 15-го березня тихенько поновила перевірки!
Сусідній офіс пару днів тому податкова обшманала і оштрафувала на 28 тисяч грн.
Ці гниди закликають відновлювати роботу, і в той же час душить тих, хто це робить!
Зеля і реформи, Шабунін ти дурник чи прикидаєшся?
судді Верховного Суду Володимир Бевзенко та Іван Міщенко захищають Україну зі зброєю в руках
Ну з Банковою у суддів ніяких проблем не буде - вони завжди знаходили общій язик.