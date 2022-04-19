В Мариуполе новая волна мародерства из-за ротации российских войск: оккупанты массово взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество, - советник мэра Андрющенко

В Мариуполе из-за ротации российских войск началась новая волна мародерства. Российские оккупанты взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с началом наступления на Востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из "ДНР". Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. В связи с этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных. Они массово взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество - преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян - кражи и подлость", - рассказал он.

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