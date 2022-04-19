В Мариуполе новая волна мародерства из-за ротации российских войск: оккупанты массово взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество, - советник мэра Андрющенко
В Мариуполе из-за ротации российских войск началась новая волна мародерства. Российские оккупанты взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с началом наступления на Востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из "ДНР". Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. В связи с этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных. Они массово взламывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество - преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян - кражи и подлость", - рассказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе войска РФ обстреливают не только "Азовсталь", но и жилой сектор, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО
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ЧТОБЫ МИР ПРОСВЕЩАТЬ .
раньше было НЕ КОМИЛЬФО описывать кацапов как мародёров , извергов и насильников .
Украина должна прекратить эту лживую практику СМИ в мире .
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ сейчас важно
битову техникупобутову техніку
Це озвірівша орда моральних покидьків, виродків роду людського.
Ось кого виховує імперія зла
В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.
Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.
Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день.