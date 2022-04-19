Франция убеждает ЕС остановить импорт российской нефти, - министр экономики и финансов страны ле Мэр

Французский министр экономики и финансов Бруно ле Мэр во вторник заявил, что его страна пытается убедить европейских партнеров в необходимости ввести запрет на поставку российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

По словам министра, странам ЕС нужно "остановить финансирование" российской военной агрессии в Украине, которую они обеспечивают "иностранной валютой, покупая российскую нефть".

На прошлой неделе издание The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников сообщило, что ЕС работает над поэтапным отказом от российской нефти.

"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - писала газета.

По ее данным, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение стран-участниц ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который намечен на 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято для того, чтобы "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".

Пятым пакетом европейских санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ, оно начнет действовать с августа 2022 года. Стоимость импорта угля из РФ оценивается на данный момент для Евросоюза в 8 млрд евро в год.