Франция убеждает ЕС остановить импорт российской нефти, - министр экономики и финансов страны ле Мэр
Французский министр экономики и финансов Бруно ле Мэр во вторник заявил, что его страна пытается убедить европейских партнеров в необходимости ввести запрет на поставку российской нефти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
По словам министра, странам ЕС нужно "остановить финансирование" российской военной агрессии в Украине, которую они обеспечивают "иностранной валютой, покупая российскую нефть".
На прошлой неделе издание The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников сообщило, что ЕС работает над поэтапным отказом от российской нефти.
"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - писала газета.
По ее данным, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение стран-участниц ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который намечен на 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято для того, чтобы "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".
Пятым пакетом европейских санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ, оно начнет действовать с августа 2022 года. Стоимость импорта угля из РФ оценивается на данный момент для Евросоюза в 8 млрд евро в год.
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а Зеленский потом выступит перед парламентами этих стран и рашкиной нефти - ******