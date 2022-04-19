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Новости Война
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Франция убеждает ЕС остановить импорт российской нефти, - министр экономики и финансов страны ле Мэр

нафта

Французский министр экономики и финансов Бруно ле Мэр во вторник заявил, что его страна пытается убедить европейских партнеров в необходимости ввести запрет на поставку российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

По словам министра, странам ЕС нужно "остановить финансирование" российской военной агрессии в Украине, которую они обеспечивают "иностранной валютой, покупая российскую нефть".

На прошлой неделе издание The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников сообщило, что ЕС работает над поэтапным отказом от российской нефти.

"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - писала газета.

По ее данным, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение стран-участниц ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который намечен на 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято для того, чтобы "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".

Пятым пакетом европейских санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ, оно начнет действовать с августа 2022 года. Стоимость импорта угля из РФ оценивается на данный момент для Евросоюза в 8 млрд евро в год.

Автор: 

нефть (1918) россия (95546) Франция (3507) Евросоюз (17124) эмбарго (226)


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Франція іноді приємно дивує...
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19.04.2022 11:49 Ответить
Другий тур виборів на носі.
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19.04.2022 11:54 Ответить
Ага щас Франция вообще рашку предложит уничтожить)))
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19.04.2022 12:22 Ответить
«Нєт, на ето я пойтить нє могу» - Шольц
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19.04.2022 11:55 Ответить
Вот какой ЕС ОНИ УБЕЖДАЮТ ? Надо перечислять страны, которые пользуются кацапской нефтью и кого именно надо переубеждать .
а Зеленский потом выступит перед парламентами этих стран и рашкиной нефти - ******
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19.04.2022 12:21 Ответить
Всі переконують, агітують, але не відмовляються від нафти з РФ... То така "дипломатична" гра...
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19.04.2022 12:53 Ответить
Есть другой компромисный вариант компромисный "НЕФТЬ в обмен на продовольствие, текстиль, бытовую технику, медикаменты и путевки (в Египет, Турцию, Китай, Индияю, Шри-Ланки, Кубу и Венисуэлу)"!
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19.04.2022 14:36 Ответить
Не в-і-р-ю!
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19.04.2022 15:55 Ответить
 
 