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Новости Санкции против России
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Калужский завод, на котором выпускали Peugeot, Opel, Citroën, FIAT, остановил производство из-за санкций

завод

Автомобильная корпорация Stellantis, выпускавшая Peugeot, Opel, Citroën, FIAT остановила свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге из-за введенных санкций против страны-агрессора России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Учитывая скорый ежедневный рост перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 19 апреля.

Также в Stellantis подчеркнули, что осуждают насилие и поддерживают все действия, способные восстановить мир в Украине.

Сообщается, что на российском заводе в Калуге работало около 2000 человек. В начале марта этого года автоконцерн приостановил экспорт и импорт автомобилей из/в Россию. Завод в Калуге продолжал работать, но сократил производство. Он выпускал фургоны Peugeot, Opel и Citroen, а также легковые Peugeot 408 и Citroen C4. Stellantis принадлежит 70% завода. Остальные 30% – Mitsubishi, которая собирала внедорожники Outlander и Pajero, остановившие свою работу в РФ раньше.

Также читайте: Производитель автомобилей Peugeot и Fiat останавливает свой единственный завод в России

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Chrysler (3) завод (513) россия (95546) санкции (11291) Mitsubishi (3) Opel (2)


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Топ комментарии
+15
Пежо, Ситроен, Мицубиси, Хюндай, Форд, Фиат, Крайслер... Капец. А у нас Ланосы.
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19.04.2022 12:02
+13
Ці всі заводи мають переїхати в Україну після нашої перемоги....кацапія має повернутися в кам'яний вік
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19.04.2022 12:01
+11
в мене теж бомбить з того що в парашці стільки західних компаній було що не порахуеш навіть... а в України прутень з маслом...
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19.04.2022 12:04
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Якось не переймають такі новини з мокшанських боліт.
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19.04.2022 12:01 Ответить
Ці всі заводи мають переїхати в Україну після нашої перемоги....кацапія має повернутися в кам'яний вік
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19.04.2022 12:01 Ответить
І як завжди будуть звинувачувати "праклятых бандеравцав".😎
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19.04.2022 12:01 Ответить
Пежо, Ситроен, Мицубиси, Хюндай, Форд, Фиат, Крайслер... Капец. А у нас Ланосы.
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19.04.2022 12:02 Ответить
в мене теж бомбить з того що в парашці стільки західних компаній було що не порахуеш навіть... а в України прутень з маслом...
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19.04.2022 12:04 Ответить
В Україні інвестняні-зовсім не няні
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19.04.2022 12:06 Ответить
Неужто у нас откаты больше? Не понимаю. К Европе ближе, климат лучше, даже на зп можно было какое-то время экономить.
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19.04.2022 12:06 Ответить
В Россию вкладывали кучу денег в надежде на её либерализацию. Это было целенаправленная активность от США и Европы. Итог мы знаем.
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19.04.2022 12:09 Ответить
А смысл строить новый завод если точно такой же есть в одной из стран Европы или в Турции??? Экономия на зп вряд ли отобьет затраты..
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19.04.2022 12:09 Ответить
Эрэфия требовала размещения производственных мощностей на своей территории, чтобы в принципе можно было продавать.
С точки зрения государства это хороший стимул + обеспечение рабочих мест.
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19.04.2022 13:19 Ответить
а нашу економіку місцеві олігархи законсервували..
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19.04.2022 12:39 Ответить
У нас все тоже самое только собранное на нормальных заводах...нормальными людьми...а то что в параше...то для снг...
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19.04.2022 12:08 Ответить
Так.Але є одне АЛЕ.
Якщо ці заводи будуть працювати у нас,то зібране українцями не слід даже рівняти на те що скручували раZZіяне.
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19.04.2022 12:12 Ответить
Ці заводи працювали виключно на внутрішній ринок парашії. Тому немає чому пишатися.
В тих же польщах, словакіях, чехіях, 80% вироблених авто йде на експорт
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19.04.2022 12:11 Ответить
В Україні було ПОВНО автомобілів російського виробництва.
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19.04.2022 12:21 Ответить
більш того ,навіть через держзакупівлі за бюджетні гроші купували газельки та пази!
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19.04.2022 12:41 Ответить
Чогось вони до нас не йшли. Мабудь умови не п1дходили. Наша верх1вка б1льш жад1бна 1 корумпована, н1ж у орк1в.
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19.04.2022 12:28 Ответить
А чего удивляться. Российский рынок был многим интересен. Многие автопроизводители для РФ предлагали лучший выбор моделей чем для Украины. Более того, американские производители официально поставляли то, что в Европе днем согнем не найти, ну или как вариант - только через серых дилеров.
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19.04.2022 12:29 Ответить
Там "сараи" собирались для внутреннего рынка педирации и стран ближнего совка, европейские б\у даже лучше. Не то что марки плохие, сборка рукожопая кацапская, покраска с нарушением технологии и т.д.
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19.04.2022 14:07 Ответить
Справа в тому,що умови для інвестицій,всі роки,прописувались таким чином,щоб перемогти могли лише "васадзе" & Ко.
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19.04.2022 14:59 Ответить
Кацапи, мені вас не жалко, а навіть більше))
У вас залишиться фсього-нафсього 1 завод:
МОХО-ЯГЕЛЕперерабатывающий!!!!
Жріть !!!
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19.04.2022 12:03 Ответить
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19.04.2022 12:13 Ответить
Тойота в Підєрбурзі теж всьо 🤗
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19.04.2022 12:09 Ответить
Лапатнікі,а шо случілась???
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19.04.2022 12:12 Ответить
Спецоперация по импортному замещению! Великая победа, путин всех переиграл, потерь нет.
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19.04.2022 12:16 Ответить
Лапатнікі перейшли на плетіння лаптів.
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19.04.2022 12:50 Ответить
эта сколько же пользы.... ну я прям завидую
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19.04.2022 12:13 Ответить
не випускали, а збирали
просто збирали
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19.04.2022 12:18 Ответить
Ну всьо, тепер лапті зможуть відчути себе дідами - фіат почне виробляти fiat 124 із бу жигулів, бо на ******* моделі просто неможливо буде знайти нові деталі.
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19.04.2022 12:19 Ответить
Ымпортозамєщеніє
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19.04.2022 13:05 Ответить
Спочатку прочитав "Калуський завод, на якому випускали Peugeot, Opel, *******..."

Довго думав. Невже на Франківщині такі машини збирають?
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19.04.2022 13:17 Ответить
до речі як там в Калуші лукойл процвітає далі?
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19.04.2022 14:13 Ответить
Чекаємо такі заводи в Україні після нашої перемоги. Людям потрібна робота, а державі податки.
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19.04.2022 14:07 Ответить
 
 