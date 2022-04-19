Калужский завод, на котором выпускали Peugeot, Opel, Citroën, FIAT, остановил производство из-за санкций

Автомобильная корпорация Stellantis, выпускавшая Peugeot, Opel, Citroën, FIAT остановила свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге из-за введенных санкций против страны-агрессора России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Учитывая скорый ежедневный рост перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 19 апреля.

Также в Stellantis подчеркнули, что осуждают насилие и поддерживают все действия, способные восстановить мир в Украине.

Сообщается, что на российском заводе в Калуге работало около 2000 человек. В начале марта этого года автоконцерн приостановил экспорт и импорт автомобилей из/в Россию. Завод в Калуге продолжал работать, но сократил производство. Он выпускал фургоны Peugeot, Opel и Citroen, а также легковые Peugeot 408 и Citroen C4. Stellantis принадлежит 70% завода. Остальные 30% – Mitsubishi, которая собирала внедорожники Outlander и Pajero, остановившие свою работу в РФ раньше.

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