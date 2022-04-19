Лавров пока отвергает возможность ядерного удара по Украине: рассматриваем опцию обычных вооружений

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность использования ядерного оружия войсками РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", – сказал глава МИД РФ в интервью India Today.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский считает, что вопрос использования РФ ядерного оружия касается всего мира