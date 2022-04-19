Пентагон опроверг фейк Минобороны РФ о якобы сбитом самолете с оружием для Украины
Российские военные не сбивали самолет, доставлявший Украине западное оружие.
Об этом сказал на брифинге неназванный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Его попросили прокомментировать сообщение Минобороны РФ, утверждавшее, что российские военные сбили самолет с западным оружием на территории Украины.
"Я не видел никаких сообщений, указывающих на то, что россияне сбили самолет с западным оружием", - ответил представитель Пентагона.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине находятся 76 российских батальонно-тактических групп, - Пентагон
Его также спросили, удавалось ли россиянам успешно атаковать склады с западным оружием на территории Украины.
"Нет, насколько нам известно. Мы действительно думаем, что они целились в военные цели во Львове и Киеве, но нет признаков того, что они нанесли удар по каким-либо складам или по каким-то грузам с западной помощью", - ответил представитель американского ведомства. .
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тепер напишу правильно. «Пентагон спростував брехню Міноборони РФ про нібито збитий літак зі зброєю для України».
Х@йлоТВ им даже сапог покажет, которым они НАТОвский ераплан сбили...
@DidMykola2
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https://twitter.com/DidMykola2/status/1516331063777316864 1 ч
Народ, котрий в часи війни між будівництвом доріг і розбудовою армії вибирає будівництво доріг - не матиме ні доріг, ні зброї, і змушений буде з простягнутою рукою ходити по світу і просити зброю, щоб озброїти власну армію.
Біолабораторія, літак.