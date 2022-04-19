Пентагон опроверг фейк Минобороны РФ о якобы сбитом самолете с оружием для Украины

Российские военные не сбивали самолет, доставлявший Украине западное оружие.

Об этом сказал на брифинге неназванный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его попросили прокомментировать сообщение Минобороны РФ, утверждавшее, что российские военные сбили самолет с западным оружием на территории Украины.

"Я не видел никаких сообщений, указывающих на то, что россияне сбили самолет с западным оружием", - ответил представитель Пентагона.

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Его также спросили, удавалось ли россиянам успешно атаковать склады с западным оружием на территории Украины.

"Нет, насколько нам известно. Мы действительно думаем, что они целились в военные цели во Львове и Киеве, но нет признаков того, что они нанесли удар по каким-либо складам или по каким-то грузам с западной помощью", - ответил представитель американского ведомства. .