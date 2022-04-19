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Новости Война
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Пентагон опроверг фейк Минобороны РФ о якобы сбитом самолете с оружием для Украины

петагон

Российские военные не сбивали самолет, доставлявший Украине западное оружие.

Об этом сказал на брифинге неназванный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его попросили прокомментировать сообщение Минобороны РФ, утверждавшее, что российские военные сбили самолет с западным оружием на территории Украины.

"Я не видел никаких сообщений, указывающих на то, что россияне сбили самолет с западным оружием", - ответил представитель Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине находятся 76 российских батальонно-тактических групп, - Пентагон

Его также спросили, удавалось ли россиянам успешно атаковать склады с западным оружием на территории Украины.

"Нет, насколько нам известно. Мы действительно думаем, что они целились в военные цели во Львове и Киеве, но нет признаков того, что они нанесли удар по каким-либо складам или по каким-то грузам с западной помощью", - ответил представитель американского ведомства. .

Пентагон (1460) помощь (7803) россия (95546) самолет (3591) Минобороны рф (931) фейк (679)


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Топ комментарии
+20
Да понятно, что враньё.. для своих сгодится
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19.04.2022 12:19
+17
Підтверджую! Про допомогу, терміни і коридори не знають навіть всі військові. Ця інформація доступна обмеженому колу людей. І це правильно в умовах насичення деяких владних і військових структур корисними ідіотами і відвертими колаборантами.
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19.04.2022 12:23
+15
Пентагон не зрозумів, що то було не для них,а для дяді Васі з Кукуєво.))
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19.04.2022 12:20
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Да понятно, что враньё.. для своих сгодится
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19.04.2022 12:19 Ответить
Страна фрик: ВОЙНУ нельзя называть ВОЙНОЙ, на "МацКва" 200 морячков-срочников "пропало без вести"... а они все про Омерику беспокояться...
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19.04.2022 12:19 Ответить
Пентагон не зрозумів, що то було не для них,а для дяді Васі з Кукуєво.))
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19.04.2022 12:20 Ответить
Підтверджую! Про допомогу, терміни і коридори не знають навіть всі військові. Ця інформація доступна обмеженому колу людей. І це правильно в умовах насичення деяких владних і військових структур корисними ідіотами і відвертими колаборантами.
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19.04.2022 12:23 Ответить
Фейк - це брехня.

тепер напишу правильно. «Пентагон спростував брехню Міноборони РФ про нібито збитий літак зі зброєю для України».
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19.04.2022 12:23 Ответить
Там среди троллей пошла такая методичка, что они, оказывается, одни-одинёшеньки героично противостоят всему НАТО, подло вторгнувшемуся в "исконноъ русскуюъ" землю Украины. Надо давать победные реляции о победах над НАТО. Вот и пыжатся.
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19.04.2022 12:24 Ответить
В смысле одни одинешеньки?! А как же китай с которым они собирались США побеждать? В принципе, хер с тем китаем. А как же такие союзнички, как белоруссия и армения? Как же одкб?
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19.04.2022 12:37 Ответить
Китай их тихонько послал..
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19.04.2022 12:49 Ответить
"Их было двое, а мы - одни!"
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19.04.2022 12:52 Ответить
Там ще ПАР не вписались, от тоді нам тяжко буде ))
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19.04.2022 13:21 Ответить
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19.04.2022 13:36 Ответить
Вато-фауна схавает...
Х@йлоТВ им даже сапог покажет, которым они НАТОвский ераплан сбили...
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19.04.2022 12:27 Ответить
Дід Микола


@DidMykola2

·
https://twitter.com/DidMykola2/status/1516331063777316864 1 ч



Народ, котрий в часи війни між будівництвом доріг і розбудовою армії вибирає будівництво доріг - не матиме ні доріг, ні зброї, і змушений буде з простягнутою рукою ходити по світу і просити зброю, щоб озброїти власну армію.
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19.04.2022 12:37 Ответить
На жаль через популізм наркомана так і вийшло...
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19.04.2022 12:46 Ответить
Розповсюджуєте кацапські наративи?

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19.04.2022 13:44 Ответить
Ну про наркомана говорили з 2019 ще, тому тут навпаки - кацапи використовують українські чутки...
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19.04.2022 15:00 Ответить
Страна рабссиян может только звиздеть про сбитый самолет НАТО. Стрелять по кораблям и самолетам НАТО рабссияне могут только на толчке пока никто не видит. Дефендер в Черном море четко наблюдал залпы рабссейских моряков в свои же трюмы своим же говном.
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19.04.2022 12:55 Ответить
Чого ж ви хотіли? Для пАбедобесія портібні перемоги.
Біолабораторія, літак.
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19.04.2022 13:02 Ответить
Вони хоча б фейки нормально придумували - ні для кого не секрет, що напряму літаки НАТО сюди нічого не привозять...
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19.04.2022 15:03 Ответить
Ну то нехай зіб'ють кацапи військовий літак США, то думаю зразу узнають де раки зиму зімують.
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19.04.2022 15:23 Ответить
 
 