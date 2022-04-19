За сутки энергетики вернули свет в 27 тысяч домов на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

Аварийные бригады ДТЭК 18 апреля вернули свет в 27 тысяч домов в освобожденной от оккупантов Киевской области и Донецкой области, где все еще продолжаются боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки частично вернули свет в Вышгородском районе в село Феневичи. В Бучанском районе в пгт Гостомель и Бородянка, а также села: Михайловка- Рубежовка, Пилиповичи, Пороскотень", - сообщили в компании.

Также возобновлено электроснабжение для 2 500 потребителей в Броварах, где 17 апреля произошел вражеский обстрел и была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодняшний день энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара", - сообщили в компании.

В целом свет вернули для 4 235 семей.

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. В Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" за прошлые сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", - отметили в компании.

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