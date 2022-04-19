На Киевщине от рук российских оккупантов погибло более 1000 мирных жителей, в том числе в Буче нашли уже более 420 тел, - полиция
В Киевской области вследствие российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц, подавляющее большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в комментарии журналистам 19 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"На Киевщине вследствие российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц", - рассказал он.
По его словам, только в городе Буча уже обнаружено более 420 тел погибших.
Тела продолжают обнаруживать, потому что люди возвращаются домой и находят дома, в подвалах или в колодцах погибших.
Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевщины тела 48 человек.
Говоря о процессе идентификации лиц, он отметил, что личности большинства этих граждан устанавливают.
"И очень много людей, более 200 (на Киевщине. – Ред.) – это пропавшие без вести, это по заявлениям, которые мы сейчас имеем. Понимаем, что это далеко не все заявления, потому что люди, например, выехали и обращаются, по всей Украине, в том числе и из-за рубежа. Также многие, более 300 тел, не идентифицированы (на Киевщине. – Ред.)", - проинформировал он.
Правоохранитель отметил, что процедура идентификации этих тел проходит согласно процессуальному законодательству.
"Мы обязательно отбираем ДНК. И очень много родственников заявляют об исчезновении своих знакомых или близких, но они находятся за границей, поэтому взять у них образцы ДНК пока не возможно. Но мы надеемся, что мы установим 100% всех людей, которые были убиты армией России на территории Киевской области", - сказал Небытов.
Кроме того, по словам Небытова, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели подорвавшихся на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.
Взрывчатку россияне оставляли повсюду – в домах на дверях, в стиральных машинах, холодильниках, микроволновках.
Минировали даже кладбища. Только на одном кладбище в Киевской области взрывотехники обнаружили 13 растяжек.
Всего в области сейчас работает более 400 правоохранителей, они уже опросили более 27 тысяч человек по поводу преступлений, совершенных россиянами.
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