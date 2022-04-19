Украинцев с тяжелыми ранениями и ожогами "летучим госпиталем" эвакуируют на лечение за границу, - Минздрав. ФОТО

Минздрав в рамках сотрудничества с Европейской комиссией отправляет украинцев, пострадавших вследствие военной агрессии РФ, на лечение за границу. Эвакуируют как взрослых, так и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.











Для эвакуации по маршруту "Львов - Жешув - Кельн" впервые был задействован "летучий госпиталь", который является специальным медицинским авиарейсом Luftwaffe Вооруженных сил Германии. На борту "летучего госпиталя" есть шесть модулей интенсивной терапии до 38 мест для людей с менее серьезными травмами или 56 мест для раненых. Борт оснащен системами искусственной вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

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