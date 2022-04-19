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Украинцев с тяжелыми ранениями и ожогами "летучим госпиталем" эвакуируют на лечение за границу, - Минздрав. ФОТО

Минздрав в рамках сотрудничества с Европейской комиссией отправляет украинцев, пострадавших вследствие военной агрессии РФ, на лечение за границу. Эвакуируют как взрослых, так и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

Украинцев с тяжелыми ранениями и ожогами летучим госпиталем эвакуируют на лечение за границу, - Минздрав 01
Украинцев с тяжелыми ранениями и ожогами летучим госпиталем эвакуируют на лечение за границу, - Минздрав 02
Украинцев с тяжелыми ранениями и ожогами летучим госпиталем эвакуируют на лечение за границу, - Минздрав 03

Для эвакуации по маршруту "Львов - Жешув - Кельн" впервые был задействован "летучий госпиталь", который является специальным медицинским авиарейсом Luftwaffe Вооруженных сил Германии. На борту "летучего госпиталя" есть шесть модулей интенсивной терапии до 38 мест для людей с менее серьезными травмами или 56 мест для раненых. Борт оснащен системами искусственной вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

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Автор: 

Минздрав (4899) ранение (3384) лечение (922)


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19.04.2022 14:16 Ответить
Дякую, Німеччина.

Але потужна зброя нам теж потрібна!
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19.04.2022 14:16 Ответить
Може поранених беруть на борт на зворотньому шляху, а я летять у Львів, то щоб порожній борт не гнати...
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19.04.2022 14:35 Ответить
у кацапов свой подход = мобильный крематорий.
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19.04.2022 14:24 Ответить
А НА ОДНОМУ КУРОРТІ розгорнули польовий госпіталь!!!!!!! Він тут ТАК ПОТРІБЕН, як зайцю 5 нога. В цій країні колись ЩОСЬ зміниться? Цей госпиталь МАЄ БУТИ МІНІМУМ у Дніпрі. А НЕ НА КУРОРТІ, де купа санаторіїв ПУСТУЮТЬ. ЦЕНЗОР-зверніть увагу на це
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19.04.2022 14:39 Ответить
ВИ МЕНІ ПОЯСНІТЬ, якого дебіла змусило цю новину виставляти ?

ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета

ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета

Ви взагалі в адекваті, що їде війна і це військові обєкти ???
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19.04.2022 14:46 Ответить
ВИ МЕНІ ПОЯСНІТЬ, якого дауна змусило цю новину виставляти ?

Ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета

Ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета

Ви взагалі в адекваті, щовійна і це військові обєкти ?
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19.04.2022 14:49 Ответить
 
 