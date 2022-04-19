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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шойгу прокомментировал войну в Украине впервые за три недели: Россия последовательно "выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР"

шойгу

Министр обороны России заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР". Он прокомментировал войну в Украине впервые с 29 марта.

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Как передает Цензор.НЕТ, Шойгу, выступившего на коллегии Минобороны РФ, цитирует российская служба ВВС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

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"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр.

Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает какие-либо заявления. В марте СМИ и комментаторы спекулировали на теме его здоровья, поскольку он также долго не давал публичных комментариев. В последний раз он говорил публично 29 марта.

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Автор: 

Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+79
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19.04.2022 14:20
+76
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19.04.2022 14:40
+74
не провокують воювати "до останнього українця", а допомагають воювати до останнього кацапа
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19.04.2022 14:20
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Настає час знищення сепаратистів. Кацапам вони не потрібні. Нам теж. Кацапам потрібні лише поклади літію на українському Донбасі. Нам теж ці поклади потрібні але розробляти їх ми зможемо лише знищивши сепаратистів. Літій дорогий. І в ********** його немає, а без нього ******* акумулятори та енергозбереження взагалі неможливі. Тому ***** хоче накласти лапу на український літій і якщо не вдасться зробити Європу залежною від нафти та газу то продавати втричі дорожче наш літій. Увесь Донбасс коштує дешевше в рази ніж поклади літію. Тому варто зачищати Донбас так як кацапи зачищають Марік. Місто настільки просмерділось кацапами що після війни можливо навіть не варто його відбудовувати.
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19.04.2022 17:04 Ответить
Шаманы его подлечили , подлеца. Сожгли 7 верблюдов, 3 баранов, 9 крыс и навозного жука. Теперь протянет какое-то время, но это не точно.
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19.04.2022 17:58 Ответить
Российские нациZты во всей своей сути - освобождение территорий от людей. Достаточно посмотреть их телевизор с истошно круглосуточно кричащими озверелыми тварями, требующих убийств в чужой стране по национальному признаку.
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19.04.2022 18:02 Ответить
твой жополизный бред запоздал,тебе ласты надо поклеить заранье,один совет молись на своём узкоплёночном языке,примут без очереди.
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19.04.2022 18:23 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13013 Під Попасною касапи задіяли найманців-лівійців. Наші їх утилізували
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19.04.2022 18:32 Ответить
що, підняли з могили? та він і при житті був зомбі
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19.04.2022 18:43 Ответить
Так був же ж геть інший план: "демілітарізація і денацифікація", а тепер он воно що? І від кого визволення "днр, лнр"?,
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19.04.2022 18:52 Ответить
Ну наверное же от сепаратистов...
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19.04.2022 20:11 Ответить
Йшов би ти, шаман, до себе у тайгу. Можливо людиною помер би, а так будеш приблудою біля звіра *****.
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19.04.2022 19:54 Ответить
Освобождение Донбасса - 20.7 орков - "освобождение" идёт по плану!
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19.04.2022 19:56 Ответить
Оленевод конченный, ты выжил но не на долго. Скоро будешь перед карликом хныкать за провал на востоке.
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19.04.2022 20:15 Ответить
Твои горные бараны даже санкции отказались вводить,строишь тут из себя патриота.
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19.04.2022 21:20 Ответить
Повесить.
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19.04.2022 21:38 Ответить
.
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19.04.2022 22:29 Ответить
Потеряйся назад в тайге и там сдохни. Волки скажут спасибо
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19.04.2022 22:37 Ответить
Я так розумію в план входить затоплення крейсеру і дохлі строковики з нього? Цікаві у кацапні плани)
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19.04.2022 23:07 Ответить
Ну звичайно це захід провокує захищатися від кацапської орди яка планомірно звільняє днрлнр у Києві Харкові Чернігові Сумах Одесі Миколаєві Дніпрі Львові.
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19.04.2022 23:07 Ответить
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