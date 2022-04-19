Шойгу прокомментировал войну в Украине впервые за три недели: Россия последовательно "выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР"
Министр обороны России заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР". Он прокомментировал войну в Украине впервые с 29 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, Шойгу, выступившего на коллегии Минобороны РФ, цитирует российская служба ВВС.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР".
По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.
"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр.
Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает какие-либо заявления. В марте СМИ и комментаторы спекулировали на теме его здоровья, поскольку он также долго не давал публичных комментариев. В последний раз он говорил публично 29 марта.
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