Шойгу прокомментировал войну в Украине впервые за три недели: Россия последовательно "выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР"

Министр обороны России заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР". Он прокомментировал войну в Украине впервые с 29 марта.

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Как передает Цензор.НЕТ, Шойгу, выступившего на коллегии Минобороны РФ, цитирует российская служба ВВС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

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"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр.

Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает какие-либо заявления. В марте СМИ и комментаторы спекулировали на теме его здоровья, поскольку он также долго не давал публичных комментариев. В последний раз он говорил публично 29 марта.

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