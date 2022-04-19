"Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали - сравнять все с землей", - войска РФ хотят стереть "Азовсталь" с лица земли. ВИДЕО

Несмотря на значительное преимущество в количестве войск российские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь. Поэтому хотят сравнять с землей завод "Азовсталь", где обороняются наши бойцы.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов с родственниками, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупантов не останавливает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города.

"Поэтому рашисты готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который есть в распоряжении СБУ. На записи - ростовский командир взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от легендарного здания", - говорится в сообщении.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России… трехтонные с неба… Сказали - сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь - волна взрывная будет", – рассказывает он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные..."

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"Это - еще одно подтверждение того, что настоящая цель "асвабадителей" в Украине – стереть наше государство с лица земли. Поэтому у нас только один путь, чтобы сохранить нашу страну – победить! Слава Украине!", - отметили в СБУ.