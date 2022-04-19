РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15313 посетителей онлайн
Новости Война
24 690 30

"Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали - сравнять все с землей", - войска РФ хотят стереть "Азовсталь" с лица земли. ВИДЕО

Несмотря на значительное преимущество в количестве войск российские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь. Поэтому хотят сравнять с землей завод "Азовсталь", где обороняются наши бойцы.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов с родственниками, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупантов не останавливает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города.

"Поэтому рашисты готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который есть в распоряжении СБУ. На записи - ростовский командир взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от легендарного здания", - говорится в сообщении.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России… трехтонные с неба… Сказали - сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь - волна взрывная будет", – рассказывает он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе войска РФ обстреливают не только "Азовсталь", но и жилой сектор, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

"Это - еще одно подтверждение того, что настоящая цель "асвабадителей" в Украине – стереть наше государство с лица земли. Поэтому у нас только один путь, чтобы сохранить нашу страну – победить! Слава Украине!", - отметили в СБУ.

армия РФ (19238) Мариуполь (5713) СБУ (19901) бомбардировка (451) Азовсталь (376) перехват (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Ти кацапська свиня навіть не уявляєшь какіє тєбі єщьо ждут сюрпрізи,ублюдок...
показать весь комментарий
19.04.2022 14:25
+26
кацапські потвори, залякать ви нас цим не зможете...
після вашого асвабаждєнія з явилось чітке і повне розуміння, шо кожна кацапська тварюка має бути знищена на нашій Богом даній землі
показать весь комментарий
19.04.2022 14:32
+26
Брестская крепость и рядом не стояла,потому что это миф.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти кацапська свиня навіть не уявляєшь какіє тєбі єщьо ждут сюрпрізи,ублюдок...
показать весь комментарий
19.04.2022 14:25 Ответить
Кто знает? На монументах вечного огня огонь горит? Может хватит на эту ху*ню газ переводить.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:26 Ответить
представляете сколько мы за все года независимости во всех городах спалили газа на эту ******?
показать весь комментарий
19.04.2022 14:30 Ответить
Та, блд, шо за Бресткая крепость в 21-м веке?
показать весь комментарий
19.04.2022 14:27 Ответить
Брестская крепость и рядом не стояла,потому что это миф.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:34 Ответить
***** вам, а не "Азов"

показать весь комментарий
19.04.2022 14:27 Ответить
Поджарєний, з корочкой...
показать весь комментарий
19.04.2022 14:33 Ответить
надо бы подмормить руского деда
показать весь комментарий
19.04.2022 14:41 Ответить
Двойник путина))
показать весь комментарий
19.04.2022 19:24 Ответить
Будут вам сюрпризы, свинота мразотная! Такие сюрпризы, что вся кодла от зашкваровой до пуськова плакаться будут.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:28 Ответить
Не слідкую за новинами, може хто знає, чи знайшли ту гниду із зе-команди, яка наказала розмінувати перешийок на виході з Криму?
показать весь комментарий
19.04.2022 14:30 Ответить
А як призвіще цієї гниди?
показать весь комментарий
19.04.2022 14:33 Ответить
Есть консенсус по этому поводу, выяснить этот вопрос после войны.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:33 Ответить
После войны , эта гнида будет пятками сверкать в нашу сторону
показать весь комментарий
19.04.2022 19:25 Ответить
да ти і е гнида перша
показать весь комментарий
19.04.2022 14:42 Ответить
ZEpupsik , uspakoisa , naidut tu plesenj s ruskim smardom ...
показать весь комментарий
19.04.2022 14:59 Ответить


Уже вижу, как падают "трёхтонные.."
показать весь комментарий
19.04.2022 14:31 Ответить
Тобто майбутній труп розповідає своїй самкі,яка вже лежить під Анзором,що жінки та діти загинуть у декількох кілометрів від нього,тому що патріоти. Кацапи реально живуть не сьогоднішнім днем,а сьогоднішньою годиною.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:32 Ответить
кацапські потвори, залякать ви нас цим не зможете...
після вашого асвабаждєнія з явилось чітке і повне розуміння, шо кожна кацапська тварюка має бути знищена на нашій Богом даній землі
показать весь комментарий
19.04.2022 14:32 Ответить
настоящая цель "асвабадителей" в Украине - стереть наше государство с лица земли...

Это уже давно понятно. И так же относится к другим бывшим частям Российской империи. Так что задача кастрирования орков по максимуму остаётся в силе.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:55 Ответить
Дай Боже сил захисникам України, захисникам Маріуполя.
показать весь комментарий
19.04.2022 15:08 Ответить
ПО ВОЗМОЖНОСТИ СБИВАТЬ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ ДО МАРИУПОЛЯ,.А ЛУЧШЕ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ АГРЕССОРА. СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
19.04.2022 15:11 Ответить
вас би сук накривать 3х тонними. І бажано до Уралу. Хоча можна і далі. Буряти енд Ко - це не люди. ерефія їх не жаліе, так чого перейматися за звірьками.
показать весь комментарий
19.04.2022 15:13 Ответить
ФАБ-3000 здатні нести лише важкі бомбардувальники, які повинні будуть їх скидати з невеликої відстані та значної висоти. Можна спробувати дістати С-300
показать весь комментарий
19.04.2022 15:13 Ответить
Вниманию ПВО Украины:
День тому назад из Калуги вылетили 4 кацапских ТУ-160 в сторону Мариуполя, способных нести большие бомбы и ЯО.
показать весь комментарий
19.04.2022 15:20 Ответить
а збивати чим, асфальтом? вони в зону ураження українським ПВО не входять
показать весь комментарий
19.04.2022 16:47 Ответить
Будь який ЛА кацапів може нести ЯЗ
показать весь комментарий
19.04.2022 17:25 Ответить
Почему нет приказа от верховного сдаться? Без приказа азовцы не сдадутся и умрут вместе с детьми и женщинами, которые там находятся. Заодно полностью погибнет завод. Кому это надо и зачем? И есть ли у нашего верховного хотя бы зачатки смелости для принятия решения?
показать весь комментарий
19.04.2022 15:48 Ответить
Ти не второпуєш, що хоч здавайся хоч не здавайся, одічалі все одно вб'ють! Це тварюки, істоти двоногі, їх тільки ліквідовувати!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 16:05 Ответить
 
 