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Новости Санкции против России Война
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Венгрия не поддержит санкции против российского газа и нефти и не позволит поставлять вооружение в Украину через свою территорию, - Сийярто

сийярто

Венгрия не присоединится к санкциям Европейского Союза против российских нефти и газа.

Об этом заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций в отношении поставок газа и нефти", - заявил Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

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"Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями", - добавил он.

Как сообщает в свою очередь телеканал TRT, Сийярто подчеркнул, что поставки из России в Венгрию осуществляются без перебоев.

Министр заявил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации в Украине, поддерживает территориальную целостность Украины, а также готова принимать украинских беженцев. При этом он добавил, что поставок вооружений на Украину через Венгрию не будет.

"Нашей первостепенной задачей является обеспечить Венгрии безопасность. Мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну", - сказал Сийярто.

Ранее в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна "не поддастся" давлению ЕС в вопросе введения ряда санкций против России, в частности - введения ограничительных мер на поставки нефти и газа. Он подчеркнул, что для Венгрии это "красная линия".

Автор: 

Венгрия (1947) Газ (10226) нефть (1918) россия (95546) санкции (11291) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+74
не ну ******...****** конченые.
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19.04.2022 14:34
+63
На Закарпатті після війни ОБОВЯЗКОВО має зявитися ЩЕ ОДНА БРИГАДА ВСУ. З танками та важкою артою!!!!
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19.04.2022 14:35
+58
Угорці лайном були,та нажаль залишаються й надалі...
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19.04.2022 14:34
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Чл@н їм в дупу під@расам мадярским , підстилки кремляді .
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19.04.2022 15:15 Ответить
І ці потвори відповідають стандартам НАТО,а ми ні.
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19.04.2022 15:16 Ответить
"...постачання газу здійснюються відповідно до міжнародних угод"

Скоро заявить, що мордва напала на Україну теж відповідно до міжнародних угод.
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19.04.2022 15:17 Ответить
"Угорський народ не може платити за цю війну" - Венгрия оплачивает эту войну.
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19.04.2022 15:17 Ответить
Кончених мальяров потрібно гнати із ЄС і НАТО , так як таких нелюдів
на повинно бути в пристойних , цивілізованих організаціях !
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19.04.2022 15:18 Ответить
присоеденить как область к Украине,а венгерских фашистов отправить на калыму.
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19.04.2022 15:20 Ответить
Пропонуєте операцію з денаціфікації ?
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19.04.2022 16:55 Ответить
Взагалі-то Паннонія - історично слов'янська територія, яку пізніше віджали зауральські понаєхи. Так що хай мають на увазі - хтозна, як воно складеться
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19.04.2022 17:21 Ответить
Надо пообещать венграм сделать после войны узкий свободный коридор для прохода российских танков в Венгрию.
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19.04.2022 15:22 Ответить
Угорщина - ганебна пляма на мундирі НАТО.
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19.04.2022 15:26 Ответить
На які тільки злочини не підуть за бабло продажні політичні проститутки..? Як таких бljдєй штрейкбрехерів можуть тримати в НАТО і в Євросоюзі ...?
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19.04.2022 15:41 Ответить
Нет такой статьи что бы выгнать - только так, как сделали бриты - референдум. ЕС уже решил с этого года урезать все программы для мадьяр - не будет денег с ЕС мадьяры задумаются. Два варианта - либо референдум либо нах *******.
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19.04.2022 15:59 Ответить
На які тільки злочини не підуть за бабло продажні політичні проститутки..? Як деяких бljдєй штрейкбрехерів можуть тримати в НАТО і в Євросоюзі ...?
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19.04.2022 15:49 Ответить
й**бані цигани
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19.04.2022 15:29 Ответить
Венгры в свем амплуа:
- в 1939 первые сдались Гермкнии и стали союзниками Гитлера;
- В 1945 первые сдались Крксной Армии и легли под Сталина (а могли бы остаться нейтрельной как Австрия в составе Австро-Венгрии);
- В 2022 продали цивилизацию, положив себя под Путина;
- После Трибунала над Орбаном, ставленником КГБ, смажут себе вазелин, и пойдут сдаваться Украине (свят свят)
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19.04.2022 15:30 Ответить
нужно было начинать с первой мировой, они в составе Австро-Венгерской империи ее развязали.
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19.04.2022 15:37 Ответить
Не даремно їх тих *******/ у другу світову нищили.
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19.04.2022 15:32 Ответить
это комингаут. Публичное признание что ********)
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19.04.2022 15:36 Ответить
Треба тиснути далі.
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19.04.2022 15:37 Ответить
Смердючий ***** Сір ярто
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19.04.2022 15:37 Ответить
тоді нам потрібно запитати про позицію Угорщини щодо зґвалтування немовлят. як вони це каратимуть чи підтримують?
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19.04.2022 15:42 Ответить
Якось можна заблокувати труби в ту угорщину? нехай в надувних кульках газ собі возять з оркостану.
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19.04.2022 15:43 Ответить
От і добре. Найголовніше -- стабільність мадярської підлости. Їй уже століття. Хочу, щоб виродки знову відчули 1956р.
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19.04.2022 15:48 Ответить
Хтось може пояснити, якого біса їх взагалі тримають в союзі? Який курва сенс з них? Вони щось видобувають? Ні. Вони щось виготовляють? Теж ні. Може в них багаті землі? Та ні звичайно. То чому ця потвора досі є країною ЄС. Хіба інші не розуміють, що це ворог?!
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19.04.2022 15:49 Ответить
ну так тотже вопрос и по НАТО, у этих клоунов армия 20тыс по подготовке хуже наверное нашего ТРО и 30 танков на вооружении... какая с них польза? деньги? так они на дотациях сидят... им уже грозили отлучить и евро-сиськии, видимо не дошло! Их держат чисто из-за территории, так удобнее...
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19.04.2022 16:22 Ответить
Я не понял! Венгрия в каком Союзе состоит, в Европейском или Таможенном???!!
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19.04.2022 15:49 Ответить


судячи з їх поведінки - вона однією жопою в двох , правда другий - тайожний (( .
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19.04.2022 19:00 Ответить
орбан з сійярто - у кацапів сраколизи і лизоблюди. Пам'яті про 1956 рік для них нема. Або скоріш за все вони угорські манкурти (Манку́рт - цілковито покірний хазяїну раб, людина без пам'яті).. Ще будуть скавчати та просити вибачення.
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19.04.2022 15:50 Ответить
Их можно из ЕС вышвырнуть?
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19.04.2022 15:54 Ответить
А на час поперти цих покидьків з Евросоюза та НАТО
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19.04.2022 15:54 Ответить
а для чого ?

Це робиться простіше - по закінченню дії контракту між Україною та Угорщиною на транзит
орківського газу Україна морозиться і перекриває газовий краник до Угорщини і всі питання закриваються автоматично...
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19.04.2022 15:58 Ответить
Тими трубами цієї зими газ надходив саме в Україну. Іноді, лише звідти.
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19.04.2022 16:03 Ответить
А как насчёт соседним странам запретить транспортировку российского топлива через свои страны, обкакаются венгры моментально
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19.04.2022 15:58 Ответить
У нас ще з ними є якісь дипоматичні відносини? ще "ущемляються" мадяри на Закарпатті?
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19.04.2022 15:59 Ответить
Так угорські нацисти самі знаходяться в оточенні нормальних країн антинацистської коаліції . Тож не ясно , кудою до них може поступати газ та нафта від російських нацистів , в разі ембарго . З другого боку , там тої угорщини - півтора каліки , при доброму вітрі пересцяти можна . Це якісь маргінальні закупки для "комусь щось доказати" навіть попавши в ізоляцію .
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19.04.2022 16:00 Ответить
через нашу территорию....
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19.04.2022 16:15 Ответить
******** можна зрозуміти - і вони і москальські свинособаки це, в основі своїй, фінно-угорські племена, і ті й інші всю свою історію мали зі слов"янами ворожі стосунки. от тільки ******* ніколи не прикидалися слов"янами, навпаки, випячують своє відношення до фіноугрів, а москалі навпаки, все своє жалюгідне злодійське буття намагаються вкрасти історію у Руси-України зі столицею в Києві ...
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19.04.2022 16:05 Ответить
дограються, що повиганяють мадяр з усіх європейських організацій
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19.04.2022 16:10 Ответить
*******, одним словом
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19.04.2022 16:13 Ответить
віднині їм таке погоняло на всі віки.
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19.04.2022 16:14 Ответить
а газ к говноедам не по нашей трубе идет часом?
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19.04.2022 16:14 Ответить
У ***** друзья - *******)
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19.04.2022 16:15 Ответить
и этих говноедов переобралы ещё на срок... долго они нам мозг клевать будут... мелкая козявка а сколько проблем от них...
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19.04.2022 16:16 Ответить
Мадьяры всю свою историю под кого-то ложились:-Османская империя,Австрия,Германия,СССР и наконец под путлеровскую рашу..
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19.04.2022 16:19 Ответить
подчленники, млять!
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19.04.2022 16:34 Ответить
кошти ЄС для угорщини хай тоді направляють на купівлю зброї для України
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19.04.2022 16:46 Ответить
Він хоче миру, ну то жбурніть йому щось важке на голову, може дригнеться. А як ні, то вони наступні. Ми прекрасно знаємо, що буде зі зрадниками європейських цінностей.
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19.04.2022 16:54 Ответить
Так вийдіть з нАТО якщо боєтеся потенційної війни в і заразом і з ЄС якщо не підтримуєте політику цього об'єднання.
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19.04.2022 17:05 Ответить
нужно рашистам открыть зеленую улицу прямо до Будапеште, цыгане продажные
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19.04.2022 17:26 Ответить
Это всё, что нужно знать о Венгрии и венграх. Шлюхи *****! Фашисты!
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19.04.2022 17:34 Ответить
Проститутки!!! Обычные пукинские шлюшки!!! У них так и во вторую мировую было!!! Крысы обычные!!!
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19.04.2022 17:46 Ответить
Зниити дипломатичні відносин, можливо закрити консульство у Закарпатті.
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19.04.2022 18:14 Ответить
Це ж чисто по ордински - пусти свиню пiд стiл, вона й ноги на стiл. Колись давно iх пустили до Эвропи, так вони перерiзали словян, заняли iх територii, а тепер зазiхають навiть на Закарпаття. А за кораблем пiти не бажаэте? I чого з ними ЭС панькаэться, ивуть же на дотацii?
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19.04.2022 18:51 Ответить
Вот от кого не ждал, так это от венгров, что они пророSSийскими 3,14дарасами станут!
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19.04.2022 19:11 Ответить
Вот крыса!
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19.04.2022 19:33 Ответить
Коли будуть санкції на газ і нафту від ЄС, Україні треба буде не дозволити постачання газу і нафти в Угорщину через свою територію.
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19.04.2022 20:36 Ответить
Ніколи більше не поїду через венгрію. Краще круг мотну...
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19.04.2022 21:06 Ответить
будет трибунал, их надо посадить за пособничество
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20.04.2022 01:23 Ответить
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