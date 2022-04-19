Венгрия не поддержит санкции против российского газа и нефти и не позволит поставлять вооружение в Украину через свою территорию, - Сийярто

Венгрия не присоединится к санкциям Европейского Союза против российских нефти и газа.

Об этом заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций в отношении поставок газа и нефти", - заявил Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

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"Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями", - добавил он.

Как сообщает в свою очередь телеканал TRT, Сийярто подчеркнул, что поставки из России в Венгрию осуществляются без перебоев.

Министр заявил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации в Украине, поддерживает территориальную целостность Украины, а также готова принимать украинских беженцев. При этом он добавил, что поставок вооружений на Украину через Венгрию не будет.

"Нашей первостепенной задачей является обеспечить Венгрии безопасность. Мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну", - сказал Сийярто.

Ранее в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна "не поддастся" давлению ЕС в вопросе введения ряда санкций против России, в частности - введения ограничительных мер на поставки нефти и газа. Он подчеркнул, что для Венгрии это "красная линия".