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Новости Война
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РФ готовит массовые провокации в Херсонской области для обвинения ВСУ, - пресс-центр Сил охраны и обороны юга Украины

херсон,прапор

Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан І ранга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем о том, что ведется не только агитационная работа, а готовятся и массовые провокации, которые будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения огня, в котором потом обвинить Вооруженные силы Украины", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Украина проводит информационную политику, чтобы население Херсонщины и даже оккупированных территорий, где заглушается вещание и связь, получали достоверную информацию о позициях украинских войск.

"Ситуация действительно напряженная, поскольку враг подтягивает свои силы и хочет закрепиться на тех позициях, которые уже имеет, и мечтает продвинуться в нашем регионе, по Херсонщине, к границам Николаевской области, вернуть себе утраченные позиции. Но мы не отдаем, наши силы держат вычищенную территорию в соответствующей политической и психологической гигиене и держат свои позиции. Херсонщина покрыта взрывами, слышно работу систем залпового огня, артиллерийские взрывы", - рассказала Гуменюк.

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Начальник объединенного координационного пресс-центра проинформировала, что в ночь на вторник было уничтожено две установки систем залпового огня РФ, которые в том числе наносили удары по Николаеву.

"К сожалению, это очень плотное покрытие. В том числе используются уже и фугасные снаряды для нанесения максимального поражения", - уточнила Гуменюк.

Автор: 

армия РФ (19238) провокация (1461) ВСУ (6587) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+5
Кацап,узбагойзя.
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19.04.2022 15:09
+4
Когда будут коридоры из Херсонской области или всем насрать, ждете, клгда нас начнут массово убивать? Почему нет эвакуации, нет даже попыток что либо организовать? Люди на свой страх и риск выезжают на собственных авто либо платят ьешенные деньги перевозчикам, которые строят свой бизнес на войне. Как быть тем у кого не авто не денег???
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19.04.2022 15:02
+2
Звинуватять і що?..Про що власне новина ?
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19.04.2022 15:08
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Нікада такова нє била і вот апять...
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19.04.2022 14:58 Ответить
Когда будут коридоры из Херсонской области или всем насрать, ждете, клгда нас начнут массово убивать? Почему нет эвакуации, нет даже попыток что либо организовать? Люди на свой страх и риск выезжают на собственных авто либо платят ьешенные деньги перевозчикам, которые строят свой бизнес на войне. Как быть тем у кого не авто не денег???
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19.04.2022 15:02 Ответить
Кацап,узбагойзя.
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19.04.2022 15:09 Ответить
спокойно! Бери и выезжай, ты разве еще не понял что Херсонскую обл. сдали? Везде по Украине все выстояли, всех укрепили, а тут сдали. Так что если можешь выезжай сам своими силами не жди никаких коридоров.
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19.04.2022 15:25 Ответить
То тіпа да, здали. В мене теж таке відчуття.
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19.04.2022 15:45 Ответить
Народ в 19 году голосовал за примирение с Россией, вот Зеленский и осуществлял волю народа. Теперь народу плохо. Но кто бы мог подумать, что Россия враг, верно?
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19.04.2022 15:47 Ответить
И да. Это ирония, если кто не понял. Речь про то что ближайшие к России регионы были самими пророссийскими. Вот Харьков не был, хотя он и ватный до сих пор. Оттого Харьков Россия не взяла, хотя там были страшные бои и Харьков разрушен частично. Потому что харьковчане знали что Россия враг, а херсонцы нет.
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19.04.2022 15:48 Ответить
Звинуватять і що?..Про що власне новина ?
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19.04.2022 15:08 Ответить
Ну кацапи ж мабуть думають, що їм вдасться одурити людей так як бидломасу кацапсячу на мордорі. Ну логіка в них така
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19.04.2022 15:14 Ответить
Да там не евакуація потрібна, там треба роз'******* Антонівській міст, і тоді орки в Херсоні опиняться у котлі. Все дуже просто. Було б бажання.
Натомість дивлюсь інтерв'ю Арестовича на ютубі "Що нас чекає та коли здохнуть вісі окупанти?" і чую, що в нас немає можливості звильнити Херсон силою.
Така *****, малята...
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19.04.2022 15:13 Ответить
а на левом берегу людям что делать? Там в селах и маленьких городах украинцы которые говорят на мове или хотя бы на суржике. И пахают как волы. Это не Херсон где даже ґекают. Если брать Херсон на весы или область то однозначно область.
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19.04.2022 15:30 Ответить
Та з області, з лівобережжя хто проукраїнській, то звалюйте. Я ж кажу, дивився інтерв'ю Абдристовича, він каже, що на звільнення Херсону сил немає.
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19.04.2022 15:48 Ответить
А Ви думаєте, що якщо міст не зруйнувати, а вибивати і відтісняти орків, то вони при відступі самі його не підірвуть? І скільки солдатів наших при такому наступі загине? Лівобережжя можна звільнити тільки з півночі.
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19.04.2022 16:31 Ответить
Если бы все так просто было...Мост надо было взрывать, когда они только лезли. Сейчас уже поздно. Они с Каховской ГЭС будут ползти.
Но судя по сводкам ВСУ то под Нововоронцовкой прорядили рашиских морпехов на 70%. Да и взорвав мост, не будет больше Чернобаевки.
Если до вас еще не дошло. То ВСУ запускает их порциями через мост и потом валит. Ждет очередную порцию и опять валит. Таким образом рашисты теряют технику и живую силу. При этом не могут собраться для атаки.
Ну а провокации... хрен с ними. Сейчас не 2014 и все прекрасно понимают кто и что делает. И какими способами ведет войну.
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19.04.2022 16:48 Ответить
Зрада це, чи тупість, вирішуйте самі. Але з військової точки зору все вирішується елементарно - руйнується Антонівський міст і все. Точка-У до нього достає...
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19.04.2022 15:16 Ответить
Чем есть, тем и бьют.
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19.04.2022 15:46 Ответить
Сегодня 30 орков с пулеметами поднимали свой ссаный флаг на флагштоке, возле вечного огня. Просто представьте, какие это ссыкливые ничтожества. Теперь наряд охраняет его там стоит, что бы не сняли.
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19.04.2022 15:51 Ответить
Они вчера уже вешали свою тряпку...Провисела не больше пары часов.
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19.04.2022 16:43 Ответить
 
 