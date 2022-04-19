РФ готовит массовые провокации в Херсонской области для обвинения ВСУ, - пресс-центр Сил охраны и обороны юга Украины
Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан І ранга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы знаем о том, что ведется не только агитационная работа, а готовятся и массовые провокации, которые будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения огня, в котором потом обвинить Вооруженные силы Украины", - сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что Украина проводит информационную политику, чтобы население Херсонщины и даже оккупированных территорий, где заглушается вещание и связь, получали достоверную информацию о позициях украинских войск.
"Ситуация действительно напряженная, поскольку враг подтягивает свои силы и хочет закрепиться на тех позициях, которые уже имеет, и мечтает продвинуться в нашем регионе, по Херсонщине, к границам Николаевской области, вернуть себе утраченные позиции. Но мы не отдаем, наши силы держат вычищенную территорию в соответствующей политической и психологической гигиене и держат свои позиции. Херсонщина покрыта взрывами, слышно работу систем залпового огня, артиллерийские взрывы", - рассказала Гуменюк.
Начальник объединенного координационного пресс-центра проинформировала, что в ночь на вторник было уничтожено две установки систем залпового огня РФ, которые в том числе наносили удары по Николаеву.
"К сожалению, это очень плотное покрытие. В том числе используются уже и фугасные снаряды для нанесения максимального поражения", - уточнила Гуменюк.
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Натомість дивлюсь інтерв'ю Арестовича на ютубі "Що нас чекає та коли здохнуть вісі окупанти?" і чую, що в нас немає можливості звильнити Херсон силою.
Така *****, малята...
Но судя по сводкам ВСУ то под Нововоронцовкой прорядили рашиских морпехов на 70%. Да и взорвав мост, не будет больше Чернобаевки.
Если до вас еще не дошло. То ВСУ запускает их порциями через мост и потом валит. Ждет очередную порцию и опять валит. Таким образом рашисты теряют технику и живую силу. При этом не могут собраться для атаки.
Ну а провокации... хрен с ними. Сейчас не 2014 и все прекрасно понимают кто и что делает. И какими способами ведет войну.