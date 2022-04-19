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Новости Война
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Лондон не будет помогать РФ в вопросе обмена Медведчука на британских пленных, – министр по делам Северной Ирландии Льюис

медведчук

Британский министр заявил, что Лондон "не будет искать способы, как помочь России" после того, как было предложено обменять двух пленных британских бойцов на кума Путина Виктора Медведчука, задержанного ранее СБУ.

Накануне британцы Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Сам Медведчук был задержан на прошлой неделе украинскими спецслужбами после побега из-под домашнего ареста.

В ответ на вопрос о потенциале такого обмена британский министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис сказал: "Мы фактически проходим через процесс наказания людей, близких к режиму Путина. Мы не будем искать способы, как помочь России, мы стремимся фактически убедиться, что режим Путина не добился успеха в этом отвратительном вторжении, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и президенту и правительству Украины победить Путина".

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Отвечая на вопрос, означает ли это, что британские пленные оставлены на произвол судьбы, Льюис сказал: "Им не следовало там быть, пребывание там является незаконным актом. Очевидно, что все будут сочувствовать тому, кого взяли в заложники, но мы должны убедиться, что придерживаемся надлежащих процессов и реагируем правильным образом".

Министр отказался комментировать возможность участия Британии в попытке вернуть своих пленных домой, отметив, что это "вопрос национальной безопасности".

Теневой генеральный прокурор лейбористов Эмили Торнберри сказала: "Мы должны вести переговоры с россиянами, чтобы попытаться вернуть британцев, но я не думаю, что мы можем поддаваться на шантаж. Если мы начнем это делать, то это только поощрит захватывать больше заложников".

По ее словам, Льюис верно подчеркнул, что гражданам Британии ехать воевать в Украину было противозаконно.

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Семьи Пиннера и Аслина заявили, что граждане Британии не являются солдатами-наемниками или добровольцами, и потому к ним следует относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

Автор: 

Великобритания (4964) Медведчук Виктор (1789) обмен (1374)


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Топ комментарии
+12
Бритты - парни суровые
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19.04.2022 15:15
+11
Звернення оксанки до Джонсона не прокатило...
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19.04.2022 15:18
+10
Британцы красавцы, а зелебобик уже бы поменял
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19.04.2022 15:20
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Бритты - парни суровые
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19.04.2022 15:15 Ответить
Ну на войне бывают потери. Этих менять не нужно. И ничего им не сделают. Иначе на ком ********* еще в своих шисят минутах по пол передачи будет расказывать?
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19.04.2022 15:16 Ответить
Звернення оксанки до Джонсона не прокатило...
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19.04.2022 15:18 Ответить
Британцы красавцы, а зелебобик уже бы поменял
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19.04.2022 15:20 Ответить
ты наверно местный дурачок?
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19.04.2022 15:33 Ответить
Прив'язати всіх опсжоперів по периметру оборони Харькова до стовпів як мародерів України, та зробити онлайн ток шоу - кого швидше освободят!
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19.04.2022 15:21 Ответить
АсвАбадят навєкі
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19.04.2022 15:22 Ответить
Не обломилось *********** прихвостням
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19.04.2022 15:21 Ответить
Це військовослужбовці ЗСУ, при чому тут Британія. Це не найманці.
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19.04.2022 15:30 Ответить
Ну а наши готовы менять. Короче, очередной намек от бритов. Типа, не надо помогать Путину и поощрять его к дальнейшей агрессии.
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19.04.2022 15:43 Ответить
та не спешите обменивать его, хай посидит за решеткой, подумает чей Крым
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19.04.2022 15:44 Ответить
і де тепер його яйця Фаберже...
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19.04.2022 15:51 Ответить
ті двоє можуть йти лісом. Грєм теж був громадянином Англії, але працював на парашу. Цим двом теж щось пообіцяли. Тому не*уй шастать.
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19.04.2022 16:52 Ответить
 
 