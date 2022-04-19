Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, - Верещук
Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего - 76 человек", - говорится в сообщении.
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+27 Paul Foxen
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+21 Green sheet
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+15 YANKEE #505464
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Як показує практика такі закликальники максимум писарями сидять.
Та командирського досвіду.
Та ще й з яким апломбом!
Я певен, що ти звичайно відносиш себе до тих, хто б'ється у повному оточенні другий місяць!
Який ІДІОТ це робить? Орки на захоплених територіях можуть вам десятки тисяч захопити цивільних, а ви тепер їх обмінюєте на цих вбивць та катів?
Ви зовсім з'їхали з глузду зепогань?
https://espreso.tv/pyatero-ukraintsiv-na-odnogo-okupanta-na-sumshchini-vidbuvsya-pershiy-obmin-polonenimi
дерьмак, мелкий хлыщь тимошенко, трусливый тищенко, тупой хламидия и вся остальная гниль пиарятся на крови Украинцев и нашей Армии. Они тут при чем?