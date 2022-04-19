Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, - Верещук

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего - 76 человек", - говорится в сообщении.

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