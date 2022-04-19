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Новости Война
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Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, - Верещук

полон

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего - 76 человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для военных РФ, желающих сдаться в плен, обнародовали номер телефона, - Минобороны

обмен (1374) плен (2610) пленные (2142) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+27
якщо вони віддають кацапських пілотів, особливо Криштопа виродка і подібних полковників, тоді в нас не війна а знову цирк малороський...
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19.04.2022 15:22
+21
Как минимум они могли вырваться с окружения. Это как минимум. Вы хоть представляете себе какая это сила 170 вооруженных и обученных бойцов? Такое же количество бойцов отбивало многочисленные атаки росийских спецназовцев в Гостомеле. И вы видели какие в чернобыльской зоне леса? Я даже не представляю как можно было так просто сдаться.
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19.04.2022 15:45
+15
конечно! с тех пор как презик зеленский можна в поле на донбассе мужиков нахватать и впарить зеленым вместо военных. Это ж зеленые тут главное пиар.
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19.04.2022 15:33
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Говорили,что не будут военных менять на гражданских
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19.04.2022 15:19 Ответить
конечно! с тех пор как презик зеленский можна в поле на донбассе мужиков нахватать и впарить зеленым вместо военных. Это ж зеленые тут главное пиар.
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19.04.2022 15:33 Ответить
Слышь, провокатор, пшел нахер отсюда!
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19.04.2022 16:15 Ответить
я когда-то очень надеялся что до этого не дойдет, но вижу что таки да!
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19.04.2022 15:51 Ответить
причем их можно менять не по одному разу!
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19.04.2022 15:51 Ответить
Пиши по существу ! 60 бойцов и мирные украинцы (жены, сыновья, отцы) вернулись в Свободную Украiну. Подними жопу с дивана и ****** на фронт, где сможешь сделать больше. Каждый! Каждый украiнец на счету... За Херсон, Мариуполь и за Всё спросим. Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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19.04.2022 16:12 Ответить
Що це за дурня, завжди кликати всіх на фронт.
Як показує практика такі закликальники максимум писарями сидять.
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19.04.2022 16:38 Ответить
По существу: Где список звание, должность и ФИО вернувшихся военных и на кого обменяли, или это тоже гостайна, это уже 5-й обмен где можно посмотреть списки? Такие закрытые обмены вызывают много вопросов и подозрений.
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19.04.2022 17:44 Ответить
Сподіваюсь, першими міняють тих хто ще з 2014-го сидить у росіян в полоні
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19.04.2022 15:21 Ответить
Скорее всего меняют тех 170 нацхвардейцев которых поставили охранять Чернобыль а они сдались в первый же день
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19.04.2022 15:30 Ответить
а как бы вы предложили им обороняться? бегать за придурками по рыжему лесу или отговаривать их там окопы рыть?
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19.04.2022 15:33 Ответить
Как минимум они могли вырваться с окружения. Это как минимум. Вы хоть представляете себе какая это сила 170 вооруженных и обученных бойцов? Такое же количество бойцов отбивало многочисленные атаки росийских спецназовцев в Гостомеле. И вы видели какие в чернобыльской зоне леса? Я даже не представляю как можно было так просто сдаться.
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19.04.2022 15:45 Ответить
Їм не вистачало твоєї підтримки.
Та командирського досвіду.
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19.04.2022 15:34 Ответить
Прежде чем писать сначала узнайте было ли у них тяжелое вооружение - с одними автоматами против брони. Как в принципе и в Энергодаре. Почему они оказались без армейской поддержки - это уже вопрос к политическому руководству Украины.
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19.04.2022 15:48 Ответить
просто напомню, шо АЗОВ - тоже полк нацгвардии... у нацгвардии есть техника по штату... но откуда тебе об этом знать, да?
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19.04.2022 16:05 Ответить
Не нужно путать степи Энергодара и леса с болотами Киевской области. Чтобы выйти с окружения в той местности если оно там вообще было, бронетехника не нужна. Я не против чтобы наших пленных освобождали. Я против того чтобы получилось так как раньше что всяких таксистов мы обменяли на самых ценных росийских пленных, а наши настоящие бойцы 8 лет до сих пор гниют в росийском плену потому что ***** уже не нужна та пленная шантропа которая у нас осталась на обмен.
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19.04.2022 16:08 Ответить
Гарна новина...
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19.04.2022 15:21 Ответить
якщо вони віддають кацапських пілотів, особливо Криштопа виродка і подібних полковників, тоді в нас не війна а знову цирк малороський...
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19.04.2022 15:22 Ответить
Слава живим!
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19.04.2022 15:26 Ответить
Дай Бог здоров'я воїнам
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19.04.2022 15:31 Ответить
летчиков доменивали и старший офицерский состав?
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19.04.2022 15:32 Ответить
Знаете вто в таких обменах самое противное? В том что власть *освобождает* тех кто сдался а не тех кто сейчас в полном окружении уже больше месяца непонятно с каких сил держит оборону в Мариуполе
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19.04.2022 15:33 Ответить
Огидніше всього, це коли людина, яка скоріш за все навіть в армії не служила, поливає брудом військових, що не просто служили, а воювали.
Та ще й з яким апломбом!
Я певен, що ти звичайно відносиш себе до тих, хто б'ється у повному оточенні другий місяць!
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19.04.2022 15:44 Ответить
а ти думаєш х...ло дозволить їх випустити, ну типа обміняти? ні, він своїх там сотні чи тисячі покладе, але не дозволить обмін, чи коридор, хоча коридор і то тільки щоб розстріляти.
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19.04.2022 16:12 Ответить
А сколько орков отдали за гражданских заложников? Гражданские заложники возвращаются домой для последующего повторного пленения и обмена?
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19.04.2022 15:49 Ответить
Я не здивуюсь і такому. Це якийсь сюр...
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19.04.2022 16:15 Ответить
Вже неодноразово писали, але і я повторю. Хто міняє військовополонених на цивільних?
Який ІДІОТ це робить? Орки на захоплених територіях можуть вам десятки тисяч захопити цивільних, а ви тепер їх обмінюєте на цих вбивць та катів?
Ви зовсім з'їхали з глузду зепогань?
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19.04.2022 16:13 Ответить
Ніяких обмінів не повинно бути до кінця війни, виняток важкопоранені, а після всіх на всіх. зеЛох і тут щось крутить особливо незрозумілий обмін.
https://espreso.tv/pyatero-ukraintsiv-na-odnogo-okupanta-na-sumshchini-vidbuvsya-pershiy-obmin-polonenimi
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19.04.2022 16:33 Ответить
після війни ніяких обмінів - переможцю всі і так дістануться....
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19.04.2022 16:58 Ответить
посидите в полоні тоді по другому будете кричати
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19.04.2022 18:19 Ответить
У зеленого поца вистачить дурості щоб обміняти рашистських пілотів які бомбили міста на цивільних бабусь що продавали насіння.Ми вже таке бачили і не раз.Історія Цемаха і беркутівців тому свідчення
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19.04.2022 18:20 Ответить
Все прошлые обмены организованные дерьмаком и зебилами, были как игра в поддавки. Власть отдавала ценных свидетеле, а получали каких то проституток с даунбаса, которые тут же возвращались в донецк. Почему эти временные, которые все просрали своими шашлыками не озвучивают кого меняют, кого отдают, сколько отдают. Опять в глазки ***** заглядывают, может опять приказ будет не стрелять?
дерьмак, мелкий хлыщь тимошенко, трусливый тищенко, тупой хламидия и вся остальная гниль пиарятся на крови Украинцев и нашей Армии. Они тут при чем?
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19.04.2022 18:56 Ответить
Кто эти гражданские плять??? Верните Тайру макаки зеленожопые!!!
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19.04.2022 22:34 Ответить
 
 