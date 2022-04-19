Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил первый из контейнерных городков, строящихся в Украине для внутренних переселенцев по инициативе правительства Польши.

Об этом сообщает городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня здесь зарегистрировано уже 250 украинцев. Спасибо Правительству Польши и министру Алексею Чернышеву за сотрудничество и помощь тем, кто ради сохранения жизни был вынужден покинуть свой дом. Уже сейчас мы совместно обустраиваем во Львове три таких городка, где комфортно смогут проживать тысячи людей", - подчеркивает Садовый.

Также польско-украинская делегация посетила воинов и украинцев-переселенцев, пострадавших от российских обстрелов. Польский премьер пообещал приобрести для больницы МРТ-аппарат.











"Благодарим Польшу за братскую поддержку на всех уровнях. Мы эту поддержку не забудем", - отмечает Андрей Садовый.

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