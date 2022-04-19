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Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил первый из контейнерных городков, строящихся в Украине для внутренних переселенцев по инициативе правительства Польши.

Об этом сообщает городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый 01

"Сегодня здесь зарегистрировано уже 250 украинцев. Спасибо Правительству Польши и министру Алексею Чернышеву за сотрудничество и помощь тем, кто ради сохранения жизни был вынужден покинуть свой дом. Уже сейчас мы совместно обустраиваем во Львове три таких городка, где комфортно смогут проживать тысячи людей", - подчеркивает Садовый.

Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый 02

Также польско-украинская делегация посетила воинов и украинцев-переселенцев, пострадавших от российских обстрелов. Польский премьер пообещал приобрести для больницы МРТ-аппарат.


Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый 03
Премьер-министр Польши посетил первых жителей модульного городка во Львове, - Садовый 04

"Благодарим Польшу за братскую поддержку на всех уровнях. Мы эту поддержку не забудем", - отмечает Андрей Садовый.

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Львов (4583) Польша (8412) Украина (44946) помощь и поддержка (871) Моравецкий Матеуш (287)


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19.04.2022 15:33 Ответить
Дякуємо, брати. Разом помстимося за нашу кров, за нашу честь, за кривди нашим народам.
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19.04.2022 15:35 Ответить
Дяка і шана полякам і наюх кацапів, які постійно шипіли, що вони брати, та ще й старші, хоча народилися в болоті і набагато пізніше.
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19.04.2022 15:36 Ответить
как туда торпеда космо ватных войск не прилетело..
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19.04.2022 15:52 Ответить
а какже ковид 19 омикрон?маски где
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19.04.2022 15:56 Ответить
Polska mogłaby więcej ale jesteśmy w sumie biednym państwem. Zachód Europy nadal tylko patrzy.
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19.04.2022 16:36 Ответить
Головне всюди Садовий, який мріяв опинитися під руснью, з Фрідманом пускали вологі мрії про русифікацію Львова.
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19.04.2022 16:50 Ответить
Підстилка Фрідмана Садовий тут як тут... Піар його всьо!
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19.04.2022 19:26 Ответить
 
 