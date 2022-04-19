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Новости Санкции против России Война
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ЕС работает над потенциальными санкциями против нефтяного сектора РФ, - представитель Еврокомиссии Мамер

нафта

Евросоюз не исключает возможности внедрения дополнительных санкций против России, в том числе по импорту нефти из РФ.

Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно работаем над потенциальными санкциями в нефтяном секторе", - сказал Мамер во вторник на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что не станет вдаваться в подробности, пока ведется проработка этих мер.

Мамер при этом напомнил, что, объявляя несколько недель назад пятый пакет санкций в Страсбурге, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже тогда сообщила, что планируются новые ограничения, касающиеся нефти.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетической сферы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российского газа и нефти и не позволит поставлять вооружение в Украину через свою территорию, - Сийярто

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Еврокомиссия (1456) нефть (1918) россия (95546) санкции (11291) Евросоюз (17124)


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які нафіг санкції,повне ємбарго потрібне
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19.04.2022 15:45 Ответить
Сказал бы кто этим еврогосподам: «Вы, Ваши страны - следующие! Аппетиты агрессора приходят во время войны. Почаще смотрите видео с Мариуполя, возможно, тогда до ваших глупых голов начнет что-то доходить и тогда будете вводить реальные, а не бутафорные санкции; тогда начнёте поставлять тяжелое вооружение, а не болтать о поставках»
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19.04.2022 15:46 Ответить
Їм вже казав один клоун, але вони та таку херню для ідіотів не ведуться.
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19.04.2022 17:06 Ответить
Ожидается, что переработка нефти на российских НПЗ в апреле снизится на 13%. Сложности с экспортом и переполненные нефтехранилища. И это только начало. Санкции ЕС против Роснефти и Газпром нефти, которые вступят в силу с 15 мая, отрежут от закупок нефтепродуктов трейдеров.
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19.04.2022 15:50 Ответить
Навпаки, санкції на експорт сирої нафти та повномасштабна війна має підвищити внутрішню переробку
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19.04.2022 17:07 Ответить
И мадьяры тоже работают над санкциями?
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19.04.2022 15:54 Ответить
Года за два справятся?
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19.04.2022 16:53 Ответить
А это полностью зависит от поступлений на личные счета продажных европолитиков от лоббистов Газпрома.
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19.04.2022 17:03 Ответить
Санкції потенційні...колись... А вбивства українців прямі й зараз.
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19.04.2022 17:18 Ответить
 
 