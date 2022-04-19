ЕС работает над потенциальными санкциями против нефтяного сектора РФ, - представитель Еврокомиссии Мамер

Евросоюз не исключает возможности внедрения дополнительных санкций против России, в том числе по импорту нефти из РФ.

Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно работаем над потенциальными санкциями в нефтяном секторе", - сказал Мамер во вторник на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что не станет вдаваться в подробности, пока ведется проработка этих мер.

Мамер при этом напомнил, что, объявляя несколько недель назад пятый пакет санкций в Страсбурге, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже тогда сообщила, что планируются новые ограничения, касающиеся нефти.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетической сферы.

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