Моравецкий призвал ЕС ужесточить санкции против РФ: "Это - самая низкая цена, которую мы можем заплатить"

Европейский Союз должен предоставить Украине всяческую поддержку для противодействия российской агрессии, в частности, запустить работу Фонда солидарности с Украиной.

Об этом во время брифинга для СМИ во Львове вместе с представителями местных властей во время открытия модульного городка для внутренне перемещенных украинцев заявил во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Борьба в Украине – это борьба за свободу, за безопасность всей Европы. Преступления в Буче, Бородянке, Гостомеле и сотнях других населенных пунктов показывают, с какой варварской системой и варварским режимом сталкивается Европа", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что во время разговоров с лидерами западных стран указывает на необходимость введения жестких санкций против РФ.

"Это - самая низкая цена, которую мы в Европе можем заплатить за происходящее в Украине, за эти ужасные преступления, это самая низкая цена за возвращение свободы, и каждый должен это осознать", - подчеркнул глава польского правительства.

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Моравецкий призвал европейских лидеров "отложить калькуляторы, а обратиться к собственной совести".

"Это - мой призыв к лидерам западных стран, чтобы они увидели, как сегодня выглядит здесь жизнь, в конце концов - в сердце Европы", - подчеркнул он.

Глава правительства РП подчеркнул, что именно в Украине "сегодня бьется сердце Европы".

"Здесь проходит фронт и находятся баррикады свободы и суверенности. Мы должны это осознать: эти пожарища, сожженные дома, города, которые российская армия оставляет за собой, являются свидетельством варварства. Одновременно это должно быть большим призывом к действиям. Для Польши и поляков это уже стало таким призывом", - сказал он.

Моравецкий подчеркнул: все видят то, что сейчас происходит в Мариуполе.

"Мы не можем оставить без наказания эти преступления", - констатировал он.

Глава польского правительства также призвал Еврокомиссию как можно скорее запустить работу Фонда солидарности с Украиной.

"Нечего ждать, нельзя позволить, чтобы в Украине совершались очередные преступления", - подчеркнул он.

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Моравецкий отметил, что открытый сегодня контейнерный городок во Львове является временным жильем для людей, которым негде находиться.

По его словам, замысел помочь Украине путем создания таких городков появился во время одного из заседаний Совбеза Польши. Он отметил, что таких модульных городков будет несколько. Моравецкий подчеркнул, что уже сейчас польские специалисты направляются в Бучу и другие города вокруг Киева с идеей о создании городков в этих населенных пунктах.