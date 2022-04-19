В Литве запретили георгиевскую ленту и символы V и Z: "Хотим избежать такой судьбы, как Украина"

В Литве запрещают публичные демонстрации георгиевской ленты и символов V и Z. Такое решение принял парламент.

Решение поддержали 124 члена Сейма, "против" высказался один, двое - воздержались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Изменения этого закона крайне необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать такой судьбы как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой. Она не спит и ищет разные пути к нам, чтобы стравливать людей, изменять мышление, реальность. Как мы видим, она уже повлияла на граждан России", - подчеркнула одна из инициаторов поправок, член фракции Партии свободы Ионика Ошмянскене.

Изменения запрещают использование в Литве "символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропаганды совершаемой ими или агрессии, совершаемой сейчас, или совершенных преступлений против человечности и военных преступлений".

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Также конкретно отмечается, что таким символом "во всех случаях считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская лента", а также, в частности, буквы Z, V, которые сегодня используются в войне Российской Федерации против Украины.

Предусмотрено, что за демонстрацию такой символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц будет достигать 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Изменения вступят в силу после подписания президентом Гитанасом Науседой.

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Закон о собрании запрещает демонстрацию флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнения гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.

Ранее парламент Молдовы в окончательном, третьем чтении проголосовал за запрет использования георгиевской ленты, а также символов V и Z, которыми пользуются войска России в войне с Украиной.