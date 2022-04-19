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В Литве запретили георгиевскую ленту и символы V и Z: "Хотим избежать такой судьбы, как Украина"

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

В Литве запрещают публичные демонстрации георгиевской ленты и символов V и Z. Такое решение принял парламент.

Решение поддержали 124 члена Сейма, "против" высказался один, двое - воздержались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Изменения этого закона крайне необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать такой судьбы как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой. Она не спит и ищет разные пути к нам, чтобы стравливать людей, изменять мышление, реальность. Как мы видим, она уже повлияла на граждан России", - подчеркнула одна из инициаторов поправок, член фракции Партии свободы Ионика Ошмянскене.

Изменения запрещают использование в Литве "символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропаганды совершаемой ими или агрессии, совершаемой сейчас, или совершенных преступлений против человечности и военных преступлений".

Читайте: В России пекут "Z-куличи"

Также конкретно отмечается, что таким символом "во всех случаях считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская лента", а также, в частности, буквы Z, V, которые сегодня используются в войне Российской Федерации против Украины.

Предусмотрено, что за демонстрацию такой символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц будет достигать 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Изменения вступят в силу после подписания президентом Гитанасом Науседой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове будут штрафовать за георгиевскую ленту и символы рашистов "Z" и "V"

Закон о собрании запрещает демонстрацию флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнения гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.

Ранее парламент Молдовы в окончательном, третьем чтении проголосовал за запрет использования георгиевской ленты, а также символов V и Z, которыми пользуются войска России в войне с Украиной.

Литва (2461) россия (95546) символика (298)


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Топ комментарии
+15
И депортацией в родную говень. Даже если переехал в Литву ещё при совке.
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19.04.2022 16:01
+11
правильный запрет что б не подкармливать кацапское бешенство. ну ничего, повоняют немного с болот про русофобию и заглохнут.
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19.04.2022 15:52
+5
Штраф с занесением в грудную клетку - так доходчивей
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19.04.2022 15:53
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Там ще була О.
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19.04.2022 15:51 Ответить
правильный запрет что б не подкармливать кацапское бешенство. ну ничего, повоняют немного с болот про русофобию и заглохнут.
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19.04.2022 15:52 Ответить
Штраф с занесением в грудную клетку - так доходчивей
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19.04.2022 15:53 Ответить
И депортацией в родную говень. Даже если переехал в Литву ещё при совке.
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19.04.2022 16:01 Ответить
V x Z сиділи на трубі, V - в'їба...ли, Z - з'їба...ась, х...й залишився в *****.
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19.04.2022 15:58 Ответить
треба заборонити в'їзд кацам і вислати в говень всіх їхніх прихильників
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19.04.2022 16:25 Ответить
Так говорити не можна. У світі того таке твориться, бо керують довбодятли. Вдумайтесь у фразу-«хочемо уникнути такої долі,як Україна»… Нас нема? Ми вмерли? Люди перестали відчувати дух і значення букви. Я розумію,що хотіли сказати наші друзі. Але думайте про значення слів,про підтекст!!!
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19.04.2022 16:36 Ответить
Я не понимаю идиотов,которые лепят на себя эти буквы,а потом дрочат на них,как на нацистский символ. Хотя,что тут непонятного? Кацапы есть кацапы. Тебе ли об этом не знать,костромчанин
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19.04.2022 16:52 Ответить
Тебе, видимо, нравится, когда в твоем городе бешеные обезьяны раскатывают на машинах, размалеванных символами убийц, несильников, садистов и мародеров.
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19.04.2022 18:32 Ответить
А я не понимаю идиотов неспособніх осознать важность борьбі с нацистской символикой...
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19.04.2022 17:01 Ответить
А чому Україна не уникнула такої долі залишається тільки здогадуватися. Вірніше поцікавитися у покидьків кравчука кучми,ющенка,януковича.
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19.04.2022 16:50 Ответить
Литва уникнула страшної долі (навіть якщо б не було війни) України через те, що зробила дерусифікацію (послали нах кацапів та кацапську недомову) одною з перших постсовкових.
Після чого, вже не було проблем, щоб обрати нормальну владу, провести реформу та вступити в НАТО.
Україна, на жаль, й досі навіть не наблизилася до дерусифікації, а тому совкове бидло продовжує обирати собі прокацапських *********, реформи буксують, до НАТО як до неба.
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19.04.2022 17:12 Ответить
Те що заборонили фашистські символи, це правильно, але уникнути війни, такої як в Україні Литві допомогло інше: те, що їхня країна є членом НАТО. В Україні зовсім не були популярні символи V чи Z, та й георіївські стрічки від часу заборони компартії ніхто не використовував.
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19.04.2022 17:18 Ответить
В Европе упоротых на нацизм советско-имперского характера надо просто депортировать в Россию. И пожизненно запретить им въезд в западные страны.
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19.04.2022 17:28 Ответить
зараз на 9 траня вони ходитимуть "бєссмєртнимі_полкамі". І бюрґери ніяк на це не реагуватимуть. Це стосується навіть США та Канади. Alas.
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19.04.2022 18:32 Ответить
Ну, они могут шифроваться и поднять флаг, обозначающий"Z" в международной морской кодировке. Это знак Zulu и означает он "Мне нужен буксир". Возможно, его успел поднять крейсер "Москва", но рашинские военные его неправильно поняли. Потому что тот флаг выглядит вот так:
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19.04.2022 19:12 Ответить
 
 