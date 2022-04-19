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Новости Война
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Войска РФ обстреливают Харьков из систем залпового огня. В настоящее время известно о 16 раненых и 3 погибших, - Синегубов

харків

Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный районы. Россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Наши бригады экстренной медицинской помощи героически работают в усиленном режиме. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - уточняет он.

Синегубов подчеркивает, что интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась.

"Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно! Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позже", - резюмирует глава региона.

Читайте: ВСУ сбили самолет российских оккупантов в районе Балаклеи, - Синегубов

армия РФ (19238) обстрел (27165) Харьков (7490) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+9
Час запускати дрони- камікадзе...
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19.04.2022 15:53
+5
та навалите им уже пистов на белгородке и в Циркунах... и самим Белгородом не брезгуйте.. плять..
неделю назад Синегубов сам рассказывал шо Харьков защищен как никогда..
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19.04.2022 16:02
+3
Причин для эвакуации по прежнему не достаточно?
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19.04.2022 16:05
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Час запускати дрони- камікадзе...
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19.04.2022 15:53 Ответить
Не достанут дроны, а орки от Харькова не отстанут, как от Киева
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19.04.2022 16:11 Ответить
Достанут! Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)
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19.04.2022 17:36 Ответить
та навалите им уже пистов на белгородке и в Циркунах... и самим Белгородом не брезгуйте.. плять..
неделю назад Синегубов сам рассказывал шо Харьков защищен как никогда..
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19.04.2022 16:02 Ответить
Від наступу піхоти а не від прильотів.
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19.04.2022 16:22 Ответить
Не пойму, ну накой черт лазить сутками по городу, в то время, как каждый день ведутся массированные обстрелы всех районов кассетными снарядами? Скорым и ГСЧС-никам делать больше нечего, как гонять по городу, подвергая свои жизни опасности, что бы спасти и убрать трупы этих дибилов. Каждый день под сотню раненых и убитых. В помещении за последнюю неделю была только 1 жертва, все остальные на улице и отрытых местностях, ******.
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19.04.2022 16:04 Ответить
Причин для эвакуации по прежнему не достаточно?
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19.04.2022 16:05 Ответить
Здаєцця, плєшивий добре запам'ятав, де його ****** назвали... Вирішило помститися?! Ну-ну...
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19.04.2022 16:20 Ответить
треба швидше запускати 155 пушки зі штатів, ними достануть,
а дрони побачать куди стріляти
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19.04.2022 16:27 Ответить
Може вже якісь контратаки потрібно робити хоча б на той Донецьк центр терористів днр ,вони вбивають свідомо мирних громадян а ми чекаєм ,що ще ці варвари зроблять.
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19.04.2022 17:38 Ответить
А контрбатарейні радари?
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19.04.2022 19:33 Ответить
 
 