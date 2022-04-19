Войска РФ обстреливают Харьков из систем залпового огня. В настоящее время известно о 16 раненых и 3 погибших, - Синегубов
Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный районы. Россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Наши бригады экстренной медицинской помощи героически работают в усиленном режиме. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - уточняет он.
Синегубов подчеркивает, что интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась.
"Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно! Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позже", - резюмирует глава региона.
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неделю назад Синегубов сам рассказывал шо Харьков защищен как никогда..
а дрони побачать куди стріляти