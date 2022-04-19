Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, - Кулеба

Конец войны с Россией будет разрешаться на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France24, передает Цензор.НЕТ.

"Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров", - цитирует украинского министра французское издание в твиттере.

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