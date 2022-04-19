Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, - Кулеба
Конец войны с Россией будет разрешаться на поле боя.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France24, передает Цензор.НЕТ.
"Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров", - цитирует украинского министра французское издание в твиттере.
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+35 Ostap Bender #318385
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Непорядок, Зеленський шукає миру із паРашею, а Кулеба таке говорить!
А взагалі Кулебі хвала, ото він один притомний серед зелених прид...рків!
А Московія - такою і є
І нехай мені хтось докаже - що нє ...
Напомню что "конец войны" с гитлеровской германией состоялся после полного разгрома их армии, захвата всей территории Германии и подписанием капитуляции.
К сожалению, этот исторический шанс стремительно ускользает от мирового сообщества. 3-яМВ и так уже идет, но пока еще не в осязаемом формате. Ее развитие внушает человечеству страх в ассоциации с прежними двумя, и это объяснимо. Но вовсе не факт что 3-яМВ при современных высокоточных вооружениях и в своей скоротечности принесет значительно бОльшие потери жизней чем в неопределенно продолжающейся русско-украинской войне. Украина свою миссию уже выполнила: цели, ресурсы и реальные способности раши проявились как фотобумага в проявителе. Успех последующего развития может обеспечить только координированная миссия мирового/западного сообщества.
3-яМВ - это звучит как "ужасный конец", но это лучше чем"ужас без конца" в котором прийдется жить новым поколениям. К сожалению, видимо выбор "как обычно" падает на последнее. И, в любом случае, это почувствуют все. "В нашем доме поселился замечательный сосед"....