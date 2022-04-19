В ЕС опровергают заявления Кремля, что поставка оружия Украине означает "больше войны"

Продолжение войны России против Украины связано исключительно с решениями Кремля, который может остановить эту агрессию уже сегодня, если будет иметь такую политическую волю.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так представитель ответил на вопрос журналистов, не приведет ли поставка европейского оружия в Украину к усилению войны и еще больших жертв среди украинцев.

"Эта война может остановиться сегодня, если Россия примет такое решение. Это не имеет ничего общего с поставкой оружия в Украину. Украина только обороняется. Война будет остановлена в тот день, когда Россия решит ее остановить. Не стоит связывать между собой эти две разные вещи, еще и потому, что именно такую связь пытаются делать россияне. Но именно у России есть желание продолжать агрессию против Украины", - подчеркнул Мамер.

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В свою очередь, пресс-секретарь ЕС Питер Стано, отвечая на этот же вопрос, отметил, что поставки от ЕС и стран-членов большего количества оружия для Украины не означает "больше войны", поскольку только предоставляет украинской армии больше возможностей для обороны и защиты своей страны и своего народа от безумной и безосновательной российской агрессии.

"Рамки, в которых ЕС пытается найти решение для этого конфликта – это ООН и международные площадки, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Российская агрессия направлена не только против Украины. Это также агрессия против Хартии ООН, против международного гуманитарного права, против правил и принципов, согласно которым построен современный цивилизованный мир. Это откровенный вызов международным правилам, и он должен быть решен международными усилиями..." - заметил Стано.

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Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли ЕС в возможность задачи военного поражения России или предпочтет поиск дипломатического решения, Стано подчеркнул, что ЕС всегда при решении всех спорных вопросов путем переговоров, а не агрессивной войны.

"С начала противозаконной агрессии России, а также задолго до этого, ЕС отмечал, что любые вопросы в отношениях между Россией и Украиной, реальные или сюрреалистические, должны обсуждаться за столом переговоров. ЕС поддерживал такое обсуждение во многих форматах. Но от России зависит, когда она решит остановить свою агрессию против Украины и ее народа. К тому времени Европейский Союз будет поддерживать Украину - финансово, экономически, а также в военном измерении", - заявил Стано.

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При этом он подтвердил, что ЕС будет продолжать политику санкций, чтобы ограничить возможность путинской машины войны нести в Украину смерть и разрушение.

"Мы будем усиливать международное давление на Путина, чтобы остановить эту войну. Потому что Россия все больше изолирует себя от международного сообщества в результате нарушений международного законодательства и своего неуважения к Хартии ООН", - добавил спикер ЕС.