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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ЕС опровергают заявления Кремля, что поставка оружия Украине означает "больше войны"

нато,зброя

Продолжение войны России против Украины связано исключительно с решениями Кремля, который может остановить эту агрессию уже сегодня, если будет иметь такую политическую волю.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так представитель ответил на вопрос журналистов, не приведет ли поставка европейского оружия в Украину к усилению войны и еще больших жертв среди украинцев.

"Эта война может остановиться сегодня, если Россия примет такое решение. Это не имеет ничего общего с поставкой оружия в Украину. Украина только обороняется. Война будет остановлена в тот день, когда Россия решит ее остановить. Не стоит связывать между собой эти две разные вещи, еще и потому, что именно такую связь пытаются делать россияне. Но именно у России есть желание продолжать агрессию против Украины", - подчеркнул Мамер.

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В свою очередь, пресс-секретарь ЕС Питер Стано, отвечая на этот же вопрос, отметил, что поставки от ЕС и стран-членов большего количества оружия для Украины не означает "больше войны", поскольку только предоставляет украинской армии больше возможностей для обороны и защиты своей страны и своего народа от безумной и безосновательной российской агрессии.

"Рамки, в которых ЕС пытается найти решение для этого конфликта – это ООН и международные площадки, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Российская агрессия направлена не только против Украины. Это также агрессия против Хартии ООН, против международного гуманитарного права, против правил и принципов, согласно которым построен современный цивилизованный мир. Это откровенный вызов международным правилам, и он должен быть решен международными усилиями..." - заметил Стано.

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Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли ЕС в возможность задачи военного поражения России или предпочтет поиск дипломатического решения, Стано подчеркнул, что ЕС всегда при решении всех спорных вопросов путем переговоров, а не агрессивной войны.

"С начала противозаконной агрессии России, а также задолго до этого, ЕС отмечал, что любые вопросы в отношениях между Россией и Украиной, реальные или сюрреалистические, должны обсуждаться за столом переговоров. ЕС поддерживал такое обсуждение во многих форматах. Но от России зависит, когда она решит остановить свою агрессию против Украины и ее народа. К тому времени Европейский Союз будет поддерживать Украину - финансово, экономически, а также в военном измерении", - заявил Стано.

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При этом он подтвердил, что ЕС будет продолжать политику санкций, чтобы ограничить возможность путинской машины войны нести в Украину смерть и разрушение.

"Мы будем усиливать международное давление на Путина, чтобы остановить эту войну. Потому что Россия все больше изолирует себя от международного сообщества в результате нарушений международного законодательства и своего неуважения к Хартии ООН", - добавил спикер ЕС.

Еврокомиссия (1456) оружие (10219) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+18
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки та можна очистити землю від зла!!!
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19.04.2022 16:58
+14
Причому всюди і невпинно 💪😎🇺🇦 . Кожен знищений кацап - це маленький крок до МИРУ та перемоги . Світ людей - переможе світ російських виродків .
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19.04.2022 17:05
+6
Хай росія не поставляє зброю своїм оркам. Це ж "більше війни".
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19.04.2022 17:11
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Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки та можна очистити землю від зла!!!
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19.04.2022 16:58 Ответить
Причому всюди і невпинно 💪😎🇺🇦 . Кожен знищений кацап - це маленький крок до МИРУ та перемоги . Світ людей - переможе світ російських виродків .
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19.04.2022 17:05 Ответить
Та скільки можна тремтіти і боятись слів полоумного дегенерата.
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19.04.2022 17:01 Ответить
не сстоит оправдываться перед ублюдками
кацапов надо убивать. чем больше, тем лучше
путлер капут
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19.04.2022 17:05 Ответить
Здамся мацкалям, пойду гейропу *******. Це я так собі, думками мандрую
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19.04.2022 17:08 Ответить
Звісно не здамся
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19.04.2022 17:10 Ответить
Для дебілв
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19.04.2022 17:13 Ответить
Фейк - брехня. Замініть усі слова «фейк» на «брехня» і отримаєте зовсім іншу картину. Брехуни, що тут сказати.
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19.04.2022 17:08 Ответить
Хай росія не поставляє зброю своїм оркам. Це ж "більше війни".
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19.04.2022 17:11 Ответить
Надо было этому "умному" журналисту, который задал этот вопрос, ткнуть под нос фотографии и видео из Мариуполя. И задать простой вопрос: "Скажи-ка, тварь: Сколько оружия за 1,5 месяца поставила Европа защитникам Мариуполя? А потом поговорим про "больше или меньше" войны.
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19.04.2022 17:20 Ответить
Більше зброї - більше дохлих кацапів і більше підгорання дупи в кремлоїдів.
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19.04.2022 17:22 Ответить
Погоджуюсь тільки зброя , багато зброї , просто безліч зброї -то є єдино вірне рішення , а всі соплі то виключно від незнання яке зло ******** і їх орки
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19.04.2022 17:30 Ответить
шо за безмозкі питання там задають?

Це тіпа якби в європі прийшов терорист, захопив там банк якийсь і вбиває людей, але його нізя застрелити бо це буде більше жертв?
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19.04.2022 17:31 Ответить
Очередний ****** в кремлёвском стиле. Идёт война освобождения Украины в законно установленных границах от российских захватчиков. Имеется ввиду граница, установленная в декабре 1991 года при развале СССР. С Донбасом и Крымом. В саму Россию никто лезть не собирается.
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19.04.2022 17:37 Ответить
 
 