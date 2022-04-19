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Новости Агрессия России против Украины Война
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Подоляк: Ситуация в Мариуполе все усложнила, когда переговоры с РФ – неизвестно

подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны.

Об этом он сказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией еще сложнее. Сейчас трудно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

Он также выразил убеждение, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации, стремясь укрепить позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет оккупировать как можно больше территорий, чтобы давить на переговорах, - Зеленский

Мариуполь (5713) россия (95546) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (969)


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Топ комментарии
+57
Падаляка - йди за "русскім кораблем" з своїми переговорами!
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19.04.2022 17:01
+47
Тбто, ГЕРОЇ МАРІУПОЛЯ завадили вам гниди здати Україну.
Щоб ви подляки, аграхімії, дєрьмаки здохли суки.
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19.04.2022 17:07
+45
Які переговори, падло?
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19.04.2022 17:01
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Падаляка - йди за "русскім кораблем" з своїми переговорами!
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19.04.2022 17:01 Ответить
а херсон мля? убити путлера та казнь мертвечука у прямому ефірі! потім казнь жидакаломойші
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19.04.2022 20:13 Ответить
Які переговори, падло?
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19.04.2022 17:01 Ответить
давайте без эмоций..желание Украины к переговорам (не путать с результатами) это только +++ Украине но Путин именно он тупо все ведет к ген6оцмирду войне и упрямствуя оказывает мру о недоговороспособности вообще Итог.. война на измор и победы вот когда Путин заноет о мире а такое скоро будет.. тогда мы пошлем его красиво лесом и полем типа вот был шанс но вы сожгли своим зверством геноцидом токсичностью все шансы и мосты даже призрачные надежды..
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19.04.2022 17:31 Ответить
я от теж ЗА переговори, послухавши Клімкіна та інших. Але ж це повинні бути переговори, а не капітуляція! і не арахамії з падаляком їх вести!!! а професійним людям, дипломатам. з дипломатами, а не медінським. хоча там на раісі і дипломати такі самі гнойні п***** як і всі у них.
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19.04.2022 18:34 Ответить
отож і переговори для того, аби здати Донбас, Маріуполь, Херсон і бажано Миколаїв, а через рік-два і повна денаціфікація --- знищення населення України, чоловіків --- усіх, гвалтування жінок- усіх! Ще мета ВСУ скоротити бажано до цифри 0. От вам і будуть і укри-переможці.
І це все перелічічене випливає з дій ворога і прямих погроз з Москви.Хто не хоче, той не чує.
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19.04.2022 19:20 Ответить
які переговори і для чого щоб здатися ?чи ви хочете оркам сказати щоб вони здавались як думаете послухають?ви якось визначитись що говорить одне а то Кулеба сьогодні сказав що кінець війни вирішиться на полі бою а Подоляк хоче переговори
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19.04.2022 17:04 Ответить
Тбто, ГЕРОЇ МАРІУПОЛЯ завадили вам гниди здати Україну.
Щоб ви подляки, аграхімії, дєрьмаки здохли суки.
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19.04.2022 17:07 Ответить
так называемые - переговоры, деморализуют настрой в обществе и боевой дух в армии.
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19.04.2022 17:07 Ответить
Рашисты сбрасывают на мирных граждан, в т.ч. на детей, бомбы, а вы собираетесь с ними вести переговоры ?
Война в ОП так ничего и не поменяла - пиар прежде всего !
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19.04.2022 17:09 Ответить
Це не піар, це кремлівські консерви нафтодолари відпрацьовують.
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19.04.2022 18:37 Ответить
Я ще розумію перемовини з ворогом який хоч якийсь закони війни дотримується,а рашисти-терористи жодних не дотримуються, а просто знищують нашу країну.
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19.04.2022 17:10 Ответить
Воно знущається.
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19.04.2022 17:11 Ответить
Точно що ПАДАЛЬака...
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19.04.2022 17:16 Ответить
Переговоры будут, когда недоармию кацапов на востоке раскатают в блин, тогда можно переговариваться о капитуляции кацапии и репарациях. Больше разговаривать с этими утырками просто не о чем.
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19.04.2022 17:16 Ответить
7іяких перемовин з гієнами. Ніяких законтачувань з опущеними!!!
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19.04.2022 17:16 Ответить
ну вот... я ж говорил... еще не известно кому защитники Марика кость в горле
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19.04.2022 17:24 Ответить
И замученные в Буче переговорщикам как чемодан без ручки - правительство охламонов!
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19.04.2022 18:05 Ответить
Все самі продали, віддали і просто профукали, а тепер переговори? Один взагалі не те що, не закінчив війну, а щей більше почав. Як би не Порох свого часу, зараз би буй без солі би доїдали. Контр наступ на Маріуполь, призведе до страшних втрат нашого складу, а значить горе-командування просрало можливість не те що повернути донбасс, а тепер і Маріуполь плакав і Херсон... Таку ціну вони зібралися заплатити за вступ в ЕС? пів України?
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19.04.2022 17:26 Ответить
Переговоры нужны для поставок оружия, дело не в переговорах, а в их результатах. Больше переговоров- больше оружия, больше оружия-больше дохлой кацапни, больше дохлой кацапни-лучше результаты переговоров. Аналитики готовые деблокировать на диванах Мариуполь не поймут.
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19.04.2022 17:53 Ответить
Польза от переговоров может быть только если на всех фронтах приостановятся боевые действия. А ты будешь оружие возить в бусиках из Польши...
Я понимаю что пуйло долбойоп, но не настолько же!
Не будет у нас передыху - началась война на измор и уничтожение.
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19.04.2022 18:04 Ответить
През і його зевлада вже визначилася щодо капітуляції - здачі півдня і сходу України. але їм заважає Маріуполь. який стримує рашистські орди. Вийшло не по плану зелі і опи! Азов і морська піхота пішли на самопожертву заради України і не здають свої позиції. А владі немає чим торгувати на переговорах. тому влада зрадила захисників Маріуполя і питання деблокації або хоча б допомоги взагалі не надається і не планується. Питання - чому мовчить Білецький ? Він же знає це місто. як свої 5 пальців. Він теж вважає. що спецоперація не можлива ? А де інші наші військові стратеги - бойові генерали. військова розвідка. чи ваші пропозиції Генштаб не бере до уваги ? Суспільство хоче почути іншу думку протилежну президенту і владі.
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19.04.2022 18:14 Ответить
та чим там торгувати, вони вже все здали, що можна. ви той проект мирних угод бачили?
це таке ганьбище, що просто нема слів. і насрати зекоманді на всіх, і на суспільство, і на маріупольців і їх захисників, і на Херсон, на все.
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19.04.2022 18:38 Ответить
та ти вже не задовбав-ти заїбав скотина всих цими перемовинами.****** **** в рашку стань на коліна перед путіним і перемовляйся скільки хочеш.ти **** робив селфі на явор.полігоні.потім скільки людей там погибло?не хочеш тварь відовісти за це?недоносок ти.щоб ви поздихали довбані люсі арахмії подоляки.скільки ви ще будете обманювати народ?мразі.
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19.04.2022 18:52 Ответить
піарся **** в підвалі.постав зеркало мікрофон-стаь і перед собою піарся.або поїдь вМаріуполь і там розкажи про перемовини.тобі гнида весь писок розквасять.падло ти.
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19.04.2022 18:54 Ответить
Що на умі те й на язиці. Ситуація в Маріку полегшила переговорні позиції а не так як заявляе цей " добродій" який до цих пір не усвідомив з якого боку в цьому переговорному процесі. Крім того що це його особисте але ж ще гірше що це корпоративна культура та логіка поведінки його оточення.
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19.04.2022 19:00 Ответить
Чуєте, бійці Азова, ви мішаєтє цій йібучій підарасіні вєсті пірігавори!
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19.04.2022 19:23 Ответить
Пішов НА.УЙ зі своїми переговорами, сволота! Скучив за "обнімашками" з Мединським, виродок? То піди Затрахамію пообнімай - обом приємно буде!
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19.04.2022 19:26 Ответить
**** ніяк не заткнеться
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19.04.2022 19:37 Ответить
Лукашенко виставив Подляка з Білорусі коліном під зад, бо цей тіпок звинувачував самого Бацьку в не бажанні інтегрувати Білорусь в Росію. Думаєте Зеленський цього не знає ? То не переговорщики, а заговорщики.
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19.04.2022 19:47 Ответить
Якщо зрадників не розстрілювати, то вони так таки зроблять так, що переможе Росія.
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19.04.2022 21:23 Ответить
 
 