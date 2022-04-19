Подоляк: Ситуация в Мариуполе все усложнила, когда переговоры с РФ – неизвестно

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны.

Об этом он сказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией еще сложнее. Сейчас трудно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

Он также выразил убеждение, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации, стремясь укрепить позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

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