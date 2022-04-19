Подоляк: Ситуация в Мариуполе все усложнила, когда переговоры с РФ – неизвестно
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны.
Об этом он сказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией еще сложнее. Сейчас трудно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.
Он также выразил убеждение, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации, стремясь укрепить позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.
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І це все перелічічене випливає з дій ворога і прямих погроз з Москви.Хто не хоче, той не чує.
Щоб ви подляки, аграхімії, дєрьмаки здохли суки.
Война в ОП так ничего и не поменяла - пиар прежде всего !
Я понимаю что пуйло долбойоп, но не настолько же!
Не будет у нас передыху - началась война на измор и уничтожение.
це таке ганьбище, що просто нема слів. і насрати зекоманді на всіх, і на суспільство, і на маріупольців і їх захисників, і на Херсон, на все.