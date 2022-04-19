Войска РФ пошли в наступление на Донбассе и Харьковщине, на Южнобужском направлении враг будет пытаться закрепиться на админгранице Херсонщины, - Минобороны
Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на востоке Украины.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вооруженные силы россии активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", - сказал Мотузяник.
По его словам, не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины, в частности, в западных областях. За прошедшие сутки противник осуществил не менее 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации россии.
По данным Минобороны, враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.
Так, на направлении Изюм-Барвенково враг активизировал воздушную разведку с применением БпЛА, ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец на направлениях Андреевка – Заводы, Бражковка – Дмитровка, Сулиговка – Дубровное.
В Харьковскую область захватчики также перебрасывают дополнительные зенитно-ракетные дивизионы ЗРК "Тор". В приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов развернуты зенитно-ракетные дивизионы ЗРС С-400 и С-300.
На Донецком и Таврийском направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск. В частности, в Луганской области – на рубеже Кременная – Терны, Рубежное – Попасная, а в Донецкой – в направлении Старомлиновка – Шевченково.
Также захватчики не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем.
По словам Мотузяника, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские воины отразили семь атак врага.
Также он отметил, что на Южнобужском направлении российские захватчики постараются выйти и закрепиться на административной границе Херсонской области.
"С целью улучшения тактического положения и продвижения к Бугскому лиману россияне ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве", - сказал спикер МОУ.
Он отметил, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, а также ведения разведки объектов на нашей территории.
Представитель Минобороны добавил, что в Черном море находятся четыре носителя ракет типа Калибр, суммарный ракетный залп которых составляет не менее 28 ракет.
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путин сам не может определиться с причиной войны. Уже 8 раз ее менял.
За что они умирают?
Ви десь там біля фронту і не чуєте?
Бо заїзало ого-го скільки
путина признать вторым гитлером.
И провести заочно Нюрнберг 2 с осуждением российских властей.
Один із підрозділів Лицарської мехбригади Збройних сил України ось уже 21-а доба героїчно обороняється на території приморського села Олександрівка Херсонської області, причому у повному оточенні.
Воїни розповіли «Думській», що перебувають майже у центрі населеного пункту, сковуючи цілу батальйонну тактичну групу російських нацистів - десятки одиниць бронетехніки: танків, БМП-3 та БТР-82.
«Спочатку вони безстрашно каталися асфальтованими вулицями села, але ми їх багато спалили, тому зараз росіяни стережуться, - каже один з офіцерів підрозділу лейтенант О. - На жаль, вони утримують під вогневим контролем основні комунікації навколо нас, у тому числі веслування через ставок тому без допомоги ззовні ми вийти не можемо. У нас ще є **********, але закінчується продовольство».
Офіцер додав, що багато його підлеглих виявили справжній героїзм: наприклад, були випадки, коли солдати та сержанти намагалися атакувати російські танки з ручними гранатами.
«Ми тримаємося, але ситуацію я оцінив би як критичну. Великі втрати - є і двохсот (убиті, - Ред.), І трисоті (поранені, - Ред.). Противник теж зазнає втрат, але їх просто більше, дуже більше. І вони мають багато бронетехніки», - каже український військовослужбовець.
Він попросив передати українському народу, що здаватися не має наміру, проте допомога цьому підрозділу вкрай потрібна.
Брати, молимося за вас!
https://dumskaya.net/news/21-sutki-geroicheskoy-oborony-podrazdelenie-odes-163238
https://t.me/dvish_alive/12610
«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.
* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "
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