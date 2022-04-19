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Новости Война
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Войска РФ пошли в наступление на Донбассе и Харьковщине, на Южнобужском направлении враг будет пытаться закрепиться на админгранице Херсонщины, - Минобороны

рф

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вооруженные силы россии активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", - сказал Мотузяник.

По его словам, не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины, в частности, в западных областях. За прошедшие сутки противник осуществил не менее 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации россии.

По данным Минобороны, враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.

Так, на направлении Изюм-Барвенково враг активизировал воздушную разведку с применением БпЛА, ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец на направлениях Андреевка – Заводы, Бражковка – Дмитровка, Сулиговка – Дубровное.

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В Харьковскую область захватчики также перебрасывают дополнительные зенитно-ракетные дивизионы ЗРК "Тор". В приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов развернуты зенитно-ракетные дивизионы ЗРС С-400 и С-300.

На Донецком и Таврийском направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск. В частности, в Луганской области – на рубеже Кременная – Терны, Рубежное – Попасная, а в Донецкой – в направлении Старомлиновка – Шевченково.

Также захватчики не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем.

По словам Мотузяника, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские воины отразили семь атак врага.

Также он отметил, что на Южнобужском направлении российские захватчики постараются выйти и закрепиться на административной границе Херсонской области.

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"С целью улучшения тактического положения и продвижения к Бугскому лиману россияне ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве", - сказал спикер МОУ.

Он отметил, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, а также ведения разведки объектов на нашей территории.

Представитель Минобороны добавил, что в Черном море находятся четыре носителя ракет типа Калибр, суммарный ракетный залп которых составляет не менее 28 ракет.

Автор: 

армия РФ (19238) Минобороны (9333) Харьковщина (5577) Донецкая область (9656) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+86
Боже, Матінко Божа, допоможіть захисникам України
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19.04.2022 17:07
+77
Щоб ви там всі і здохли, кацапи. Бережи, Боже, наших Захисників.
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19.04.2022 17:10
+28
нам бы нужно наносить ракетные удары по аеродромах и кораблях русофашистов. Иначе они не успокоятся. На день победобесия девятого мая ***** должен без трусов маршировать по красной площади чтобы рашисты наконец то увидели какое оно ничтожество, с кучей комплексов и амбиций
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19.04.2022 17:15
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Боже, Матінко Божа, допоможіть захисникам України
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19.04.2022 17:07 Ответить
Щоб ви там всі і здохли, кацапи. Бережи, Боже, наших Захисників.
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19.04.2022 17:10 Ответить
опять придурки одной задницей (идиома) на три унитаза сразу.. ну ну.. совок и буденовки почему им не выдали в финскую на мороз минус 44 в будёновках и шинелька на гимнастерку Итог-- 45% состава тупо замерзла в снегу на морозе..советской типа армии...
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19.04.2022 17:10 Ответить
никому не удавалось победить в завоевателях.. никому... они вообще там в Рашке полные кретины и дебилы... захватить типа можно но вот вопрос как все это потом удержать?? сухопутный коридор придурок Путин ушлебан дефективный явно тронулся мозгом но поврежденных личинок там полно вся ***(идиома) Дура Совьет миньети пеферастов... Шойгу с рогами и вся шелупонь означаемая местный бомонд и типа респектабельное общество...Параши... как бы на 9 мая Путя не подох он так хочет торжеств на Красной площади вот и будет ему траурная церемония параду-- типа пару забегу.. лафетов..
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19.04.2022 17:15 Ответить
А ***** и не надеется удержать все захваченное именно армией. У него и армии нету удержать все то что оно захватило по всему миру. ***** как только чего то добьется сразу начнет визжать что нужно срочно переговоры и перемирие а потом будет давить пропихивать свои квазиреспублики, назначив в каждой из них своего Бульбофюрера и местных полицаев, пугая новой войной.
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19.04.2022 17:19 Ответить
скоро Путину в анал засунут Ф-1 и скажут таким выродок выродывся...
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19.04.2022 17:24 Ответить
За Александровку воюют уже 2 недели. И все никак.
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19.04.2022 17:13 Ответить
(((
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19.04.2022 18:06 Ответить
Ти бот з сьогоднішньою реєстрацією
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19.04.2022 18:44 Ответить
Додики, которых путин послал на убой.

путин сам не может определиться с причиной войны. Уже 8 раз ее менял.

За что они умирают?
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19.04.2022 17:14 Ответить
а нам пофиг.. главное чтобы их убитыми и калеками осталось 90% после Х..ла распада или переформатирования Рашки а оно в какой то способы да будет.. пройдут 5 стадий отрицания ненависти мщения осознания и смирения
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19.04.2022 17:22 Ответить
Судячи з усього в нього завдання (от тільки від кого?) вбити якомога більше людей, не важливо з якого боку, бажано не використовуючи ядерку... (якщо все "йшло за планом") А може не завдання, а просто різновид шизи.
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19.04.2022 17:23 Ответить
Уже видно: хотят т.н. дыныры, лыныры и новоросию на нашем юге...
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19.04.2022 17:27 Ответить
За путіна, каторий уже 8 раз менял прічіну вайни.
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19.04.2022 21:26 Ответить
нам бы нужно наносить ракетные удары по аеродромах и кораблях русофашистов. Иначе они не успокоятся. На день победобесия девятого мая ***** должен без трусов маршировать по красной площади чтобы рашисты наконец то увидели какое оно ничтожество, с кучей комплексов и амбиций
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19.04.2022 17:15 Ответить
Нечем наносить, нет у нас таких ракет
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19.04.2022 17:31 Ответить
К чему эти лозунги постоянные? Залужный где-то прячет волшебную палку? Или лампу Аладдина?
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19.04.2022 17:45 Ответить
відосіками пуляти будете? чи заклинанням афєрістовічя?
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19.04.2022 21:59 Ответить
Не секунди не сумніваюся в силі наших Героїв! Слава Україні !!
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19.04.2022 17:18 Ответить
Щось не чути обіцяної Заходом зброї.
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19.04.2022 17:19 Ответить
Не время ,врага измотать ,измочалить и нанести смертельный удар !
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19.04.2022 17:21 Ответить
Що значить не чути?
Ви десь там біля фронту і не чуєте?
Бо заїзало ого-го скільки
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19.04.2022 17:23 Ответить
щось не чути анонсованого наполеоном "вирішення"!
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19.04.2022 22:07 Ответить
***** пошло вперёд ,теперь ****** ***** !
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19.04.2022 17:20 Ответить
Европа должна прировнять нападение путина на Украину к нападению гитлера на Австрию в 1938 году.
путина признать вторым гитлером.
И провести заочно Нюрнберг 2 с осуждением российских властей.
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19.04.2022 17:20 Ответить
Австрию?! Дурацкая аналогия.
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19.04.2022 17:46 Ответить
Скорее на Чехию или Польшу.
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19.04.2022 20:08 Ответить
чехія взагалі без бою здалася((( польша - тиждень подьоргалась....
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19.04.2022 22:00 Ответить
Три тижні героїчної оборони: підрозділ одеських Лицарів утримує важливу позицію у селі на півдні Херсонської області, перебуваючи у повному оточенні


Один із підрозділів Лицарської мехбригади Збройних сил України ось уже 21-а доба героїчно обороняється на території приморського села Олександрівка Херсонської області, причому у повному оточенні.

Воїни розповіли «Думській», що перебувають майже у центрі населеного пункту, сковуючи цілу батальйонну тактичну групу російських нацистів - десятки одиниць бронетехніки: танків, БМП-3 та БТР-82.
«Спочатку вони безстрашно каталися асфальтованими вулицями села, але ми їх багато спалили, тому зараз росіяни стережуться, - каже один з офіцерів підрозділу лейтенант О. - На жаль, вони утримують під вогневим контролем основні комунікації навколо нас, у тому числі веслування через ставок тому без допомоги ззовні ми вийти не можемо. У нас ще є **********, але закінчується продовольство».
Офіцер додав, що багато його підлеглих виявили справжній героїзм: наприклад, були випадки, коли солдати та сержанти намагалися атакувати російські танки з ручними гранатами.
«Ми тримаємося, але ситуацію я оцінив би як критичну. Великі втрати - є і двохсот (убиті, - Ред.), І трисоті (поранені, - Ред.). Противник теж зазнає втрат, але їх просто більше, дуже більше. І вони мають багато бронетехніки», - каже український військовослужбовець.

Він попросив передати українському народу, що здаватися не має наміру, проте допомога цьому підрозділу вкрай потрібна.

Брати, молимося за вас!


https://dumskaya.net/news/21-sutki-geroicheskoy-oborony-podrazdelenie-odes-163238
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19.04.2022 17:28 Ответить
Тим часом в Одесі значна кількість регулярних військ ЗСУ з 24 лютого чекає фейковий судячи зі всього десант рашистів.
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19.04.2022 17:50 Ответить
💙💛❤️❤️❤️
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19.04.2022 18:15 Ответить
Живу в Николаеве. Не слышал о том, что в Александровке наши воюют в окружении - там почти каждый день слышно тяжёлые калибры с нашей стороны.
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19.04.2022 21:35 Ответить
Щось побільшало літако-вильотів. Напевне верещучкини обміни дали результат...
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19.04.2022 17:31 Ответить
Гивно под соловьевскими дрожжами вздулось и снова попёрло сквозь очко "Расея". Захлебнутся своим же поносом.
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19.04.2022 17:34 Ответить
Бог береже Україну! Тому Україна вистоїть та переможе! Москальська орда вся піде до пекла ...
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19.04.2022 17:49 Ответить
ок держите в курсе(Окупанти в Херсоні вивісили свою ганчірку
https://t.me/dvish_alive/12610
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19.04.2022 18:17 Ответить
Гадаю скоро прочитаємо як ЗСУ розбили рашzzтов.
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19.04.2022 18:22 Ответить
Боже бережи воїнів ЗСУ, смерть кацапам. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.04.2022 18:27 Ответить
Маркер - мова окупанта.
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19.04.2022 19:12 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13013 Під Попасною касапи задіяли найманців-лівійців. Наші їх утилізували
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19.04.2022 18:30 Ответить
Надо бы Кучму напрячь за 50-т дней мог бы и купить . А деньги у него есть Это ж каким надо быть ********* , чтобы сдать и ракеты и самолеты А народ за него два раза голосовал , и говорил мне , ты не понимаешь , это хозяйственник Ну шо как вам ваш хозяйственник
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19.04.2022 19:45 Ответить
млять , "народ" і за яника 2 раза голосував! і за мертвечуків, а тепер з випучєними очиськами верещить - "кто ввєрнул мєдвєдчука к власті!""? і ще за декого голосував, але неначасі!)))))
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19.04.2022 22:06 Ответить
Журналюги, ті всі села біля Ізюма на ПРАВОМУ березі Дінця, йоклмн...
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19.04.2022 19:59 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Ход наступления на востоке Украины для нас прокомментировали российские и украинские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий .

«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.

* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
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19.04.2022 20:23 Ответить
слухайте, а наскільки оце правда?

"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "

Автор - не ******...
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20.04.2022 00:25 Ответить
 
 