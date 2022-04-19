Войска РФ пошли в наступление на Донбассе и Харьковщине, на Южнобужском направлении враг будет пытаться закрепиться на админгранице Херсонщины, - Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вооруженные силы россии активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", - сказал Мотузяник.

По его словам, не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины, в частности, в западных областях. За прошедшие сутки противник осуществил не менее 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации россии.

По данным Минобороны, враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.

Так, на направлении Изюм-Барвенково враг активизировал воздушную разведку с применением БпЛА, ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец на направлениях Андреевка – Заводы, Бражковка – Дмитровка, Сулиговка – Дубровное.

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В Харьковскую область захватчики также перебрасывают дополнительные зенитно-ракетные дивизионы ЗРК "Тор". В приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов развернуты зенитно-ракетные дивизионы ЗРС С-400 и С-300.

На Донецком и Таврийском направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск. В частности, в Луганской области – на рубеже Кременная – Терны, Рубежное – Попасная, а в Донецкой – в направлении Старомлиновка – Шевченково.

Также захватчики не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем.

По словам Мотузяника, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские воины отразили семь атак врага.

Также он отметил, что на Южнобужском направлении российские захватчики постараются выйти и закрепиться на административной границе Херсонской области.

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"С целью улучшения тактического положения и продвижения к Бугскому лиману россияне ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве", - сказал спикер МОУ.

Он отметил, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, а также ведения разведки объектов на нашей территории.

Представитель Минобороны добавил, что в Черном море находятся четыре носителя ракет типа Калибр, суммарный ракетный залп которых составляет не менее 28 ракет.