В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами, существенно активизировались бои, идет массированное наступление противника, - глава ОВА Старух

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что бои в области существенно активизировались и обострилась ситуация.

Об этом он заявил сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Пологовском районе существенно обострилась ситуация.

"По состоянию на сейчас бои существенно активизировались. Пологовский район, там обострилась ситуация. Боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет массированное наступление противника" - сказал Старух.

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