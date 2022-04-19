В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами, существенно активизировались бои, идет массированное наступление противника, - глава ОВА Старух
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что бои в области существенно активизировались и обострилась ситуация.
Об этом он заявил сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в Пологовском районе существенно обострилась ситуация.
"По состоянию на сейчас бои существенно активизировались. Пологовский район, там обострилась ситуация. Боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет массированное наступление противника" - сказал Старух.
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+39 Чайка Київ
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Может потому и не бомбят, чтобы заманить основные наши силы на левый берег днепра, а потом разнести мосты и пойти на Одессу?
Людині і без військової освіти зрозуміло, що якшо вони на початку війни, на піку своїх можливостей(маючи 200 тис. солдат,елітні підрозділи), не змогли взяти ні Суми,ні Чернігів які знаходяться в 30 км від кордону то що можна очікувати від цієї потрьопаної 60-тисячної групіровки я хз.Їх максимум - це вихід на околиці Слов'янська,і взяття кількох невеличких міст типу Попасної,Кремінної,Рубіжного.
А панікьорів треба ставити до стінки і не розводити тут паніку серез людей.
Але ти дарма нарвався на деактив. Добро би баном обійшлося б...