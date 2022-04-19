РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15289 посетителей онлайн
Новости Война
34 829 50

В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами, существенно активизировались бои, идет массированное наступление противника, - глава ОВА Старух

рф

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что бои в области существенно активизировались и обострилась ситуация.

Об этом он заявил сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Пологовском районе существенно обострилась ситуация.

"По состоянию на сейчас бои существенно активизировались. Пологовский район, там обострилась ситуация. Боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет массированное наступление противника" - сказал Старух.

Читайте: Оккупанты роют окопы и размещают "Грады" на базах отдыха в Кирилловке, - Запорожская ОВА

армия РФ (19238) Запорожская область (3086) боевые действия (4053) Старух Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Боже, поможи нашим захисникам
показать весь комментарий
19.04.2022 17:36
+27
Кацапы ломанулись на собственную массовую утилизацию ,хорошо *** шо они такие тупые .
показать весь комментарий
19.04.2022 17:25
+25
Наступление это верная гибель рашистов, ВСУ в боях как рыба в воде, а оккупантам гореть и не только в аду.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапы ломанулись на собственную массовую утилизацию ,хорошо *** шо они такие тупые .
показать весь комментарий
19.04.2022 17:25 Ответить
Наступление это верная гибель рашистов, ВСУ в боях как рыба в воде, а оккупантам гореть и не только в аду.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:33 Ответить
Странно как-то идет наступление кацапов. Совсем недавно говорилось про бои под Гуляйполе, теперь бои возле Пологов. На мой диванный аналитический взгляд кацапы не в ту сторону наступают.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:34 Ответить
Отож, я дивився мапу бойових дій станом на сьогодні, то окупована територія була до Гуляйполе, а Пологи південніше, чи то така мапа…
показать весь комментарий
19.04.2022 17:41 Ответить
Вполне вероятно, что мы наблюдаем реверсивное наступление кацапской так называемой армии.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:42 Ответить
⚡️ ВСУ освободили от российских войск 919 населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях, сообщил (https://minval.az/news/124241207) заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:26 Ответить
Пологи окуповані вже давно. ГУляйполе, до недавнього часу - ні. Як там тепер -невідомо
показать весь комментарий
19.04.2022 17:44 Ответить
Гуляпольская тер оброна гоняет орков в стиле своих предков Махновцев
показать весь комментарий
19.04.2022 18:16 Ответить
не залишилося там давно махновців, їх московити знищили голодоморами, але козацький і махновський дух там нікуди не зник.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:36 Ответить
Гуляйполе, Пологи, Орехов - рядом. Карту посмотри. Все они возле границы Донецкой области. Хотят выйти в тыл украинским войскам в Донецкой области
показать весь комментарий
19.04.2022 17:43 Ответить
Між Пологами і Гуляйполем 20 км.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:51 Ответить
Ви всі літери розумієте - "Пологівський район".
показать весь комментарий
19.04.2022 17:52 Ответить
Написано - в пологовском районе , Гуляйполе это как раз таки в районе ,а заглавия на цензоре к статьям это что то отдельное от содержания
показать весь комментарий
19.04.2022 18:24 Ответить
Боже, поможи нашим захисникам
показать весь комментарий
19.04.2022 17:36 Ответить
Якщо в когось наступ, то в іншого відступ. Скажи, наволоч зелена, що там насправді - що, наші відступають?
показать весь комментарий
19.04.2022 17:38 Ответить
Зелена наволоч сидить в бомбосховищах і думає, як вивезти накрадені на "Великих крадівництвах" гроші за кордон, де вони мають по декілька квартир і будинків. Їх немає на "передовій" і ніколи не буде, їх варто сьогодні роздерти за закатування грошей в асфальт, а не на оборону.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:39 Ответить
Щось підказує що основний удар буде з Півдня
показать весь комментарий
19.04.2022 17:38 Ответить
Вот и я этого опасаюсь. Посмотрел кацапских блогеров. Основной вопрос у них - почему украинские поезда до сих пор спокойно доходят до Краматорска? Почему мол не бомбим ж/д станции и мосты?
Может потому и не бомбят, чтобы заманить основные наши силы на левый берег днепра, а потом разнести мосты и пойти на Одессу?
показать весь комментарий
19.04.2022 17:47 Ответить
Чим піти клоун?У них армії лишилось 60-65 тис.Цього вистачить максимум щоб взяти Рубіжне-Сєвєродонецьк.Хватить вже істерію тут нести зрадойоби.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:54 Ответить
Я вам поставив лайк, але заспокойтеся і не ображайте співрозмовника. У мене є родичі і знайомі на передовій і час від часу я з ними зв'язуюсь. Далеко не все так прекрасно, як хотілось би.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:57 Ответить
Как же твои родичи воевать то собрались с такими упадническими настроениями? Может пора вместо армии пойти слесарем поработать? Хлопцы с Мариуполя рук не опускают, а родичи твои приуныли
показать весь комментарий
19.04.2022 18:10 Ответить
Я не пишу, що вони "пріунилі", вони воюють. Але і бравих лозунгів про те, що вже у кацапів залишилась остання ракета і два з половиною солдати теж не говорять. І ти вгадав - до війни мій родич був непоганим автослюсарем, а з першого дня війни пішов добровільно. Тому краще рота закрий.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:20 Ответить
Про последнюю ракету, это к публике арестовича обращайся. Тут таких нет. Насчет остального - твои фантазии. Не я панику и всепропало пишу тут.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:25 Ответить
Так хто спорить.Само собою що легко не буде і наші будуть нести втрати.Але нитття панікьорів про те що зараз руснява армада двине на Одесу,Київ,Дніпро уже трохи підзаїпало.

Людині і без військової освіти зрозуміло, що якшо вони на початку війни, на піку своїх можливостей(маючи 200 тис. солдат,елітні підрозділи), не змогли взяти ні Суми,ні Чернігів які знаходяться в 30 км від кордону то що можна очікувати від цієї потрьопаної 60-тисячної групіровки я хз.Їх максимум - це вихід на околиці Слов'янська,і взяття кількох невеличких міст типу Попасної,Кремінної,Рубіжного.

А панікьорів треба ставити до стінки і не розводити тут паніку серез людей.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:42 Ответить
Раз у них всё так плохо, может освободить уже Мариуполь и Херсон?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:04 Ответить
а що цікаво, по карті: окупована територія України з 24/02 по сьогодні - в два рази більша, ніж та частина ОРДЛО та Криму, яка була окупована до 24/02...
показать весь комментарий
19.04.2022 18:00 Ответить
Зеленский сейчас должен обратиться к европе - россия начала новую эскалацию, вводите 6-ой пакет санкций - нефтевое эмбарго.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:40 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2022 17:46 Ответить
от я скоріше повірю в "масовані атаки".
Але ти дарма нарвався на деактив. Добро би баном обійшлося б...
показать весь комментарий
19.04.2022 17:47 Ответить
Про це він заявив сьогодні під час телемарафону, інформує із посиланням на https://www.rbc.ua/ukr/news/zaporozhskoy-oblasti-prodolzhayutsya-boi-1650376726.html РБК-Україна. Джерело:
показать весь комментарий
19.04.2022 18:04 Ответить
Старух как будто с луны вернулся. Война вообще то идет и то что с Полог на Запорожье пошли это значит в Запорожье сидели и фиг знает чего ждали наверно что мимо все пройдет их не заденет. Политика офигенная
показать весь комментарий
19.04.2022 17:50 Ответить
Старух зі своєю адміністрацією повинен був підти в атаку? Скільки ж тут героїчних стратегів з пустопорожніми гаслами пасеться!
показать весь комментарий
19.04.2022 17:56 Ответить
https://liveuamap.com/ карта с обновлениями
показать весь комментарий
19.04.2022 18:01 Ответить
Чи вдалося рашистам захопити за останні дні нові населені пункти Запорізької області, і якщо так то які?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:07 Ответить
Ні , поки що до сьогодні, ні.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:43 Ответить
Слава Богу. Дай Бог здоров'я нашим воїнам!
показать весь комментарий
19.04.2022 20:40 Ответить
Со вчера ночью уже массировано наступают на Славянск по версии писак - из Кременной в Заречное, а там до Славянска рукой подать. По логике писак русня сегодня уже должна быть в Доброполье или Покровске. Але писаки где вы?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:07 Ответить
Хотят окружить Донбасс, захватить границу вдоль харьковской, Днепропетровской и запорожской области, чтоб отрезать донбасскую группировку
показать весь комментарий
19.04.2022 18:19 Ответить
Молимося за ЗСУ, що ми можемо ще зробити. Віримо у військовий геній командування, досі вони виправдовували нашу довіру. Наші переб'ють всіх орків на їх колимагах.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:27 Ответить
сьогодні через Мелітополь в напрямку Запоріжжя проїхало 45 вантажівок з москалями. Живими, поки що
показать весь комментарий
19.04.2022 18:34 Ответить
Много , два батальона , ***** лезут как тараканы
показать весь комментарий
19.04.2022 22:13 Ответить
Мій дядька ,зараз в тому районі мобілізований у ЗСУ. То він каже,що рашистів там просто тьма тьмуща. А у наших тільки міномети та стрілкотня...
показать весь комментарий
19.04.2022 18:39 Ответить
Так, багато їх. Але ти дядькі скажи , та і сам меньш пізді.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:45 Ответить
единственное что твой дядька сказал правду так это то что козломордых там что тараканов -- а так есть чем их встречать
показать весь комментарий
19.04.2022 19:47 Ответить
Так, багато їх. Але ти дядькі скажи, та і сам , меньш пізд
показать весь комментарий
19.04.2022 18:47 Ответить
****** оно, там у нас все есть! и арта, и танки и много чего из за бугра!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 19:33 Ответить
Этот участок фронта наиболее перспективный для контрудара по врагу, но сначала надо сдержать его наступление. При контрударе открывается возможность гнать врага до моря, разрезав всю южную группировку врага на две части, с перспективой окружения всей запорожской группировки. Надо использовать то, что линия фронта там не сплошная, много дыр, что создает возможности для окружения наступательной группировки врага.. При угрозе окружения враг сильно нервничает и паникует, что надо максимально использовать.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:42 Ответить
Коммуникации врага в этом регионе растянуты, гарнизоны в городах небольшие, рыхлые с минимальным количеством тяжелого вооружения. Если бы еще под Херсоном ударить и перерезать этому воинству дорогу в Крым, паника у них будет неописуемая. Положение на фронте на самом деле, как натянутая струна, если хорошенько ударить и действовать жестко и быстро, все у рашистов рухнет, как карточный домик. Поражение на Юге может стать прологам к полному разгрому путинской орды и на Донбассе.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:57 Ответить
Може прокляття якось подіє на те гамно яке наступає: проклинаю вас ****** щоб ви **** всі згоріли заживо свинособако-дєрм
показать весь комментарий
19.04.2022 21:15 Ответить
 
 