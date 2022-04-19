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Создан совет по работе библиотек в военное время и изъятия из их фондов пропагандистской литературы

рада,зум,мкіп

По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, а также Комитета по гуманитарной и информационной политике с участием издателей и Украинского Института Книги состоялось обсуждение особенностей организации работы украинских библиотек во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МКИПе.

В обсуждении приняли участие более 50 представителей библиотек со всей Украины.

Среди основных вопросов – советские книги и книги русских издательств. Над его решением будет работать специально созданный Совет по развитию библиотечной сферы. Его сопредседателями стали Лариса Петасюк, заместитель Министра культуры и информационной политики, и Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, Председатель подкомитета по вопросам информационной политики.

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В частности, в рамках работы Совета будут наработаны предложения и механизмы извлечения пропагандистской литературы из библиотечных фондов и ее замещение качественной литературой и книгами украинских издательств.

От Украинской библиотечной ассоциации были озвучены следующие позиции:

1. В разработке правил изъятия российских изданий из фондов библиотек обязаны быть учтены все типы библиотек и все типы изданий. Учтены особенности публичных и научных библиотек, библиотек с переменным фондом и депозитариев, потребности различных групп пользователей, негативное влияние изданий на разную целевую аудиторию. К изъятию изданий из фондов нужно подходить взвешенно.
2. Издателям следует развивать электронное издательство и бизнес-модель взаимодействия с библиотеками. Соответственно, библиотекам необходимо готовиться и использовать в обслуживании электронные издания. В этой связи необходимо урегулирование нормативных документов, в частности учета электронных изданий как части библиотечных фондов, обслуживание читателей и т.д.
3. Большинство библиотек в Украине используют АБИС российского производства. Необходимо переходить на другие АБИСы. Однако нельзя тратить ресурсы на разработку собственного украинского программного обеспечения, поскольку на рынке достаточно ПО, которые можно применить. В частности, АБИС с открытым кодом Koha, которая поддерживает международные стандарты, которая имеет украинскую локализацию и на которую в последние несколько лет активно переходят украинские библиотеки.

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литература (286) Министерство культуры и информационной политики (774) пропаганда (3676) русификация (53)


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Топ комментарии
+9
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:36
+8
В Википедии создали страницу о рашизме.

В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

«Рашизм - это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», - говорится в статье. https://t.me/charter97_org/70611 https://t.me/charter97_org/70611

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19.04.2022 18:53
+5
Доречі,це дуже начасі! Контрпропаганда це та сама дільниця війни з кацапам!
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19.04.2022 18:36
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на 55 день..за що вони там зарплату отримують гальмануті уроди
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19.04.2022 18:34 Ответить
Буде час, напишу, що під військовий шумок витворяють в мінкульті. Це повний північний лис. Товстий, як свиня!
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19.04.2022 18:36 Ответить
пиши, бо під головуванням того урода, та установа не може називатись мінкультури як там воно далі
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20.04.2022 07:23 Ответить
Доречі,це дуже начасі! Контрпропаганда це та сама дільниця війни з кацапам!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:36 Ответить
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:36 Ответить
Можна зробити виключення? Залишити книгу гівнюка Шахова "Взорвать "Москву". Мені там цей выдривок подобається:


Та і взагалі поіржати з пафосу.
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19.04.2022 18:46 Ответить
В Википедии создали страницу о рашизме.

В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

«Рашизм - это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», - говорится в статье. https://t.me/charter97_org/70611 https://t.me/charter97_org/70611

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19.04.2022 18:53 Ответить
Ти ЗА заборону російської мови в Україні?
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19.04.2022 19:00 Ответить
ВСІ так звані "радянські" фільми є російськими пропагандистськими роликами, що роблять з людей російськомовних дегенератів.
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19.04.2022 18:59 Ответить
А кто-то ходит в библиотеки во времена интернета? омайгадбл я б эту структуру распустил как не нужную, оставив только архивы...
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19.04.2022 19:00 Ответить
А як там пушкіни, дастаєвскіє, талстиє?
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19.04.2022 19:30 Ответить
 
 