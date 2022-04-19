Создан совет по работе библиотек в военное время и изъятия из их фондов пропагандистской литературы
По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, а также Комитета по гуманитарной и информационной политике с участием издателей и Украинского Института Книги состоялось обсуждение особенностей организации работы украинских библиотек во время войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МКИПе.
В обсуждении приняли участие более 50 представителей библиотек со всей Украины.
Среди основных вопросов – советские книги и книги русских издательств. Над его решением будет работать специально созданный Совет по развитию библиотечной сферы. Его сопредседателями стали Лариса Петасюк, заместитель Министра культуры и информационной политики, и Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, Председатель подкомитета по вопросам информационной политики.
В частности, в рамках работы Совета будут наработаны предложения и механизмы извлечения пропагандистской литературы из библиотечных фондов и ее замещение качественной литературой и книгами украинских издательств.
От Украинской библиотечной ассоциации были озвучены следующие позиции:
1. В разработке правил изъятия российских изданий из фондов библиотек обязаны быть учтены все типы библиотек и все типы изданий. Учтены особенности публичных и научных библиотек, библиотек с переменным фондом и депозитариев, потребности различных групп пользователей, негативное влияние изданий на разную целевую аудиторию. К изъятию изданий из фондов нужно подходить взвешенно.
2. Издателям следует развивать электронное издательство и бизнес-модель взаимодействия с библиотеками. Соответственно, библиотекам необходимо готовиться и использовать в обслуживании электронные издания. В этой связи необходимо урегулирование нормативных документов, в частности учета электронных изданий как части библиотечных фондов, обслуживание читателей и т.д.
3. Большинство библиотек в Украине используют АБИС российского производства. Необходимо переходить на другие АБИСы. Однако нельзя тратить ресурсы на разработку собственного украинского программного обеспечения, поскольку на рынке достаточно ПО, которые можно применить. В частности, АБИС с открытым кодом Koha, которая поддерживает международные стандарты, которая имеет украинскую локализацию и на которую в последние несколько лет активно переходят украинские библиотеки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
Та і взагалі поіржати з пафосу.
В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.
«Рашизм - это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», - говорится в статье. https://t.me/charter97_org/70611 https://t.me/charter97_org/70611