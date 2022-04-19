Создан совет по работе библиотек в военное время и изъятия из их фондов пропагандистской литературы

По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, а также Комитета по гуманитарной и информационной политике с участием издателей и Украинского Института Книги состоялось обсуждение особенностей организации работы украинских библиотек во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МКИПе.

В обсуждении приняли участие более 50 представителей библиотек со всей Украины.

Среди основных вопросов – советские книги и книги русских издательств. Над его решением будет работать специально созданный Совет по развитию библиотечной сферы. Его сопредседателями стали Лариса Петасюк, заместитель Министра культуры и информационной политики, и Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, Председатель подкомитета по вопросам информационной политики.

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В частности, в рамках работы Совета будут наработаны предложения и механизмы извлечения пропагандистской литературы из библиотечных фондов и ее замещение качественной литературой и книгами украинских издательств.

От Украинской библиотечной ассоциации были озвучены следующие позиции:

1. В разработке правил изъятия российских изданий из фондов библиотек обязаны быть учтены все типы библиотек и все типы изданий. Учтены особенности публичных и научных библиотек, библиотек с переменным фондом и депозитариев, потребности различных групп пользователей, негативное влияние изданий на разную целевую аудиторию. К изъятию изданий из фондов нужно подходить взвешенно.

2. Издателям следует развивать электронное издательство и бизнес-модель взаимодействия с библиотеками. Соответственно, библиотекам необходимо готовиться и использовать в обслуживании электронные издания. В этой связи необходимо урегулирование нормативных документов, в частности учета электронных изданий как части библиотечных фондов, обслуживание читателей и т.д.

3. Большинство библиотек в Украине используют АБИС российского производства. Необходимо переходить на другие АБИСы. Однако нельзя тратить ресурсы на разработку собственного украинского программного обеспечения, поскольку на рынке достаточно ПО, которые можно применить. В частности, АБИС с открытым кодом Koha, которая поддерживает международные стандарты, которая имеет украинскую локализацию и на которую в последние несколько лет активно переходят украинские библиотеки.

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