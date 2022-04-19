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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.04.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Идут 55 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики Беларусь в Российскую Федерацию. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают использовать аэродромную сеть на территории республики Беларусь с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

На Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери личного состава. В целях решения трудности комплектования подразделений военнослужащими по контракту управление вооруженных сил Российской Федерации приняло решение о возможности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощения формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту. По имеющейся информации, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.

По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп. Кроме того, на территории нашего Государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС (6280) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+25
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.04.2022 18:51
+24
⚡️ ВСУ разбили российские силы в районе Марьинки в Донецкой области

В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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19.04.2022 18:51
+23
В цей день 2019 року на стадіоні «Олімпі́йський» відбулись дебати кандидатів у Президенти Украї́ни, які пройшли у другий тур виборів.
На мою думку чорний день в історії країни, відомий як "торжество бидла".
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19.04.2022 18:52
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19.04.2022 18:50 Ответить
👍
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19.04.2022 18:51 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.04.2022 18:51 Ответить
В цей день 2019 року на стадіоні «Олімпі́йський» відбулись дебати кандидатів у Президенти Украї́ни, які пройшли у другий тур виборів.
На мою думку чорний день в історії країни, відомий як "торжество бидла".
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19.04.2022 18:52 Ответить
⚡️ ВСУ разбили российские силы в районе Марьинки в Донецкой области

В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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19.04.2022 18:51 Ответить
На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.
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19.04.2022 18:53 Ответить
А разве её орки занимали. Вроде бы не было таких собщений о занятии Марьинки ни от орков ни от наших раньше.Насколько я помню она всегда была под контролем наших войск
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19.04.2022 19:16 Ответить
Скорее всего, сегодня орки её заняли и сегодня же их увезли с биркой на пальце.
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19.04.2022 19:20 Ответить
А вспомнил .стрелков-гиркин недавно недели две назад говорил,что орки захватили часть Марьинки
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19.04.2022 19:39 Ответить
⚡️ Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении в Украине четырех рот российских десантников.

«ВСУ уничтожили три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии», - сказано в сообщении Генштаба Украины.
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19.04.2022 19:08 Ответить
Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации. По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) - полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) - подполковник Самедов М.Н. С целью предотвращения панических настроений среди местного населения, информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается
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19.04.2022 18:52 Ответить
Не що не нагадує?...
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19.04.2022 18:56 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13013 Під Попасною касапи задіяли найманців-лівійців. Наші їх утилізували
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19.04.2022 18:54 Ответить
Интересная, красивая картинка, за каким ... они сюда припёрлись??
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19.04.2022 19:10 Ответить
за рубльом. за дліним
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19.04.2022 19:11 Ответить
Похоже их на...бали и вместо рубля длинного им дали ... длинного за щеку.
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19.04.2022 19:17 Ответить
Извините за мой французский.
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19.04.2022 19:18 Ответить
наші Мар'їнку повернули? Ну молодці!
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19.04.2022 18:55 Ответить
Это весьма странно, учитывая что никаких сообщений о её потере не было. Последнее что нашёл - 17 апреля орки её штурмовали, как обычно "успеха не имели".
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19.04.2022 19:13 Ответить
Наверно, это вчерашнее ночное наступление. Там в даунецке по Марьинке с ураганов нещадно лупили.
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19.04.2022 19:15 Ответить
Мовчали,щоб ти не плакав.
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19.04.2022 19:53 Ответить
Я надеюсь мы всех их вышлем в расею после того, как вернём торритории?
https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546
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19.04.2022 18:58 Ответить
Это под Донецком?
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19.04.2022 18:58 Ответить
Думаю, що інформація оптимістична... На даний момент москалі обісралися.
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19.04.2022 18:59 Ответить
У Зеленского сообщили об освобождении почти тысячи населенных пунктов

17:10

На территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей по состоянию на вторник освобождены от российских войск 919 населенных пунктов. Всего в этих областях находится более 11 тысяч населенных пунктов, под контролем российских войск из них находились более 3 тысяч, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. 192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территорий", - цитирует Тимошенко УНИАН.
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19.04.2022 19:05 Ответить
Что не говори панове а кацапьё нам придётся *********** всё и мы их ********** и ********** не просто так а ********** во СЛАВУ нашей с вами панове ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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19.04.2022 19:07 Ответить
А Луганщина?
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19.04.2022 19:16 Ответить
https://deepstatemap.live/#8/47.008/33.124
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19.04.2022 19:40 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Ход наступления на востоке Украины для нас прокомментировали российские и украинские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий .

«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.

* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
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19.04.2022 20:27 Ответить
******* этих свиней. СЛАВА ВСУ !
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19.04.2022 20:28 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosiiskomu-nastupi-na-skhodi-ukrainy-bere-uchast-vid-45-do-60-tysiach-osib-rozvidka-estonii/ Російські війська почали наступ у Донецькій та Луганській областях, і продовжують вести обстріли по всьому фронту . Загалом у наступі беруть участь від 45 до 60 тисяч російських військових - повідомляє видання https://rus.delfi.ee/statja/96438787/centr-razvedki-sil-oborony-rossiya-nachala-nastuplenie-v-vostochnoy-ukraine-no-na-puti-u-putinskih-voysk-mnogo-prepyatstviy Delfi на підставі прес-релізу Центру розвідки Сил оборони Естонії.
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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19.04.2022 23:06 Ответить
слухайте, а наскільки оце правда?

"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "

Автор - не ******...
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20.04.2022 00:24 Ответить
 
 