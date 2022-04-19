Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.04.2022
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.04.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Идут 55 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики Беларусь в Российскую Федерацию. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают использовать аэродромную сеть на территории республики Беларусь с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.
На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.
На Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.
Противник продолжает нести значительные потери личного состава. В целях решения трудности комплектования подразделений военнослужащими по контракту управление вооруженных сил Российской Федерации приняло решение о возможности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощения формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту. По имеющейся информации, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.
Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.
По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп. Кроме того, на территории нашего Государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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На мою думку чорний день в історії країни, відомий як "торжество бидла".
В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
«ВСУ уничтожили три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии», - сказано в сообщении Генштаба Украины.
https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546
17:10
На территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей по состоянию на вторник освобождены от российских войск 919 населенных пунктов. Всего в этих областях находится более 11 тысяч населенных пунктов, под контролем российских войск из них находились более 3 тысяч, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. 192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территорий", - цитирует Тимошенко УНИАН.
«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.
* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "
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