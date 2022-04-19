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Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция

18 апреля в Лисичанске Луганской области местный житель бросил в правоохранителей гранату и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фейсбуке сообщает полиция региона.

"По месту жительства 42-летнего лисичанина полицейские совместно с представителями териториальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских были ранены.

"Подозреваемый с места происшествия скрылся. […] На территории области введена специальная полицейская операция. Приметы подозреваемого: на вид 40–45 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта. Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление", - предупредили в полиции.

Ведомство призвало граждан сообщать им информацию, которая поможет найти и задержать злоумышленника или сообщить по телефонам Дежурной части ГУНП в Луганской области 0669208457, 0662743990. 

Полиция разместила фотографию разыскиваемого.

Читайте: В результате артобстрела Лисичанска несколько российских снарядов попали в здание патрульной полиции, шестеро сотрудников ранены, - Гайдай

Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция 01

Смотрите: Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске. ФОТОрепортаж

Северодонецк (333) Нацполиция (16468) розыск (840)


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Топ комментарии
+63
Сепарня, которая ждала сруський мир. Таких надо уничтожать на месте и не церемонится с ними.
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19.04.2022 20:04
+43
консерва
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19.04.2022 20:01
+40
Какая братская рожа.
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19.04.2022 20:02
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консерва
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19.04.2022 20:01 Ответить
Какая братская рожа.
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19.04.2022 20:02 Ответить
Ага, на гебельса схожий...
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19.04.2022 21:35 Ответить
Спершу -вистріл у ногу, а потім обшук,це відморозки на волі.
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19.04.2022 20:03 Ответить
а реально,
як в такий час йти на обшук до бандюка чи сепара з руками в кармані.
за що пацани думали?
так як орки?
що їх з квітками зустрічати будуть?
ну просто в голову не влазить.....
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19.04.2022 23:15 Ответить
Сепарня, которая ждала сруський мир. Таких надо уничтожать на месте и не церемонится с ними.
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19.04.2022 20:04 Ответить
Нажаль, там більша половина таких консерв. Після звільнення Дамбаса треба їх загнати у табори та проводити чистку.
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19.04.2022 20:15 Ответить
Ще що... Випхати до кацапстану та й годі. Поки що Конституція цього робити не дозволяє (як і позбавлення громадянства України). Треба міняти. Або видавати пашпорти негромадян України:

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19.04.2022 20:59 Ответить
Які ще паспорти ? Довідку про смерть і вистачить !
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19.04.2022 21:39 Ответить
Я дуже хочу в ту "чистку" ! Тільки щоб не заважали !..
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19.04.2022 21:37 Ответить
На жаль пліцейські не мають квадіфікованої підготовки. І в минулому це було помітно- хоча б випадок з луцьким терористом про це свідчить. Та на крайній випадок не читали і дивились відповідних повчальних фідьмів про силове затримання агентів-ворогів. Хоча б фільм "В серпні 44-го".
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19.04.2022 21:44 Ответить
Последние консервы вскрывают из-за пробуксовки большого наступления.
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19.04.2022 20:07 Ответить
абалденная подготовка у мусоров
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19.04.2022 20:08 Ответить
Мусора або давно втікли звідти, або перебігли до рашистів.
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19.04.2022 20:15 Ответить
Сам придумал или абы ляпнуть?
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19.04.2022 20:24 Ответить
Що "сам придумав"?
Там рашисти в 15 км від міста, цілодобові обстріли з людськими жертвами.
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19.04.2022 20:28 Ответить
В місті лишились нормальні поліцейські, а не мусора.
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19.04.2022 20:29 Ответить
Они может и нормальные, но обыск провели так, шо писец...упырь еще и убежал...ишли то на обыск не просто так, а понимали, что этот хрен может представлять опасность...грустно все это(((
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19.04.2022 20:33 Ответить
вы наверно счастливый человек, встретили в Украине нормальных полицейских.
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19.04.2022 20:45 Ответить
Де ж їх набрати нормальних, якщо ви із Кондратьевим сидите за "клавою", а не ідете рятувати людей під кулями.
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19.04.2022 20:56 Ответить
зато ты тут исправно службу несешь, за цукерку
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19.04.2022 21:12 Ответить
Ні. Безкоштовно.
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19.04.2022 22:24 Ответить
Да ладно... )
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20.04.2022 08:48 Ответить
Я в Красногоровке, мадам..с сентября, 5 ротация..наверное уже крайняя..больше не будет никаких ротаций)))
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19.04.2022 22:53 Ответить
Чому не буде?
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19.04.2022 23:46 Ответить
З початком наступу рашистів ви з Кондратьевим ломанулись реєструватись на форум ЦН.
Зареєстровані тут в лютому-березні 2022.
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19.04.2022 20:58 Ответить
Я тут был зарегистрирован очень давно..и знаю вас очень давно..и Стрелка, и Ведану, Чингачгук вот куда то пропал))..и кстати, вам это говорил..а почему вы поменяли стиль комментов? Обычно просто кидала ссылочки, а тут какито предьявы кидать стала..стареет Алла, стареет..ничего не поделаешь)))
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19.04.2022 22:59 Ответить
Я кидаю посилання там, де вони потрібні, а не в кожному коменті.
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19.04.2022 23:45 Ответить
везде такая - вчера стреляли с ментами в Йорк, Пенсилтаки
из штатного Смит Вессон МНП 9мм с10 метров два не могли попасть а из 40 калибра вообще все в белый свет как в копеечку
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19.04.2022 20:19 Ответить
Там і так поліцейських лишилось небагато, допомагають людям, розвозять гуманітарку під осбстрілами, так ще і прикацаплена мразота вбиває нормальних людей, які там на вагу золота.
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19.04.2022 20:08 Ответить
Поліцейські мають нищити "прикацаплену мерзоту", а не давати їй себе безкарно убивати і втікати.
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19.04.2022 21:56 Ответить
Ще один бездоганний вояка з дивану ...
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19.04.2022 22:25 Ответить
Професіоналізм нашої поліції на вищому рівні
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19.04.2022 20:09 Ответить
откуда установлено, что это враг из местных, а если установлено, почему в ориентировке не указаны его ФИ0, может это больше помогло бы найти тварь, чем указание ее возраста
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19.04.2022 20:14 Ответить
**** изможденный в подземельях шахтер
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19.04.2022 20:14 Ответить
Урка
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19.04.2022 20:15 Ответить
Це вже труп. Знайдуть полюбе, але живим його не візьмуть. Уйобок тупорилий, підставив усіх - і сім'ю, і родичів, і друзів. Бабуїн, ***..
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19.04.2022 20:16 Ответить
Критики из семейства Латунских , вы хоть раз кого то задерживали Так вот , я вам скажу , по разному бывает , дело может быть не в подготовке , стечение обстоятельств надеюсь слышали о таком .
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19.04.2022 20:18 Ответить
Обстоятельства "стеклись" так, что один трындел с ним, а остальные (менты, тероборона кто там ещё?) жопу чесали и в носу ковырялись, вместо того, что бы держать этого типа под прицелом.
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19.04.2022 20:29 Ответить
меня много раз досматривали во всему миру, и как это делается знаю прекрасно. если ты не шахид с поясом смертника, шансов рыпнуться нет.
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19.04.2022 20:48 Ответить
У профі не повинно бути збігів обтавин, тим більше під час війни. Це є помилки, ціна яких чиєсь життя.
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19.04.2022 21:49 Ответить
контра ватная как в 14 году когда стреляли в лоб полиции шпионы в марике и кидали гранаты в киеве в полицию на лестнице.. где ранились и гибли копы и тот что с торнадо в днепре в 2015
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19.04.2022 20:20 Ответить
хто там за свободное ношение оружия, да надо народу раздать оружие, чтоб сепарня, совкопитеки вооружились и перестреляли всех, да?
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19.04.2022 20:27 Ответить
Балбес ты, сергей владимирович. Речь не идёт о раздаче оружия кому попало. А уркаганы (типа этого) и сепарня и так его имеют. А законопослушные граждане БЕЗОРУЖНЫЕ!
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19.04.2022 20:32 Ответить
Не надо корчить из себя идиота! Никто и нигде, кроме таких, как ты НИКОГДА не говорил о СВОБОДНОЙ раздаче оружия в мирное время. Но законопослушный гражданин, имеющий соответствующую подготовку ПРИ ЖЕЛАНИИ должен иметь РЕАЛЬНУЮ возможность противостоять такой мрази.
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19.04.2022 20:41 Ответить
Ты идиот? Или провокатор? Кто и когда говорил о СВОБОДНОЙ раздаче оружия в мирное время?
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19.04.2022 20:44 Ответить
Мусара як завжди приколюються.
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19.04.2022 20:32 Ответить
Задерживать не умеем или в чём дело? Сначала мордой в землю, руки, ноги в стороны, удар ногой по голове для профилактики, затем обыск, затем удар по яйцам и допрос. Как детям нужно все разжёвывать?
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19.04.2022 20:32 Ответить
Там таких гнид больше половины лугандона и даунбаса
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19.04.2022 20:37 Ответить
Якби ж то тільки там... Не хочу нікого образити, але Харківщина, Запоріжжя, Одещина аж кишать такими
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19.04.2022 22:53 Ответить
десь знайде свою міну
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19.04.2022 20:38 Ответить
Підозрюваний з місця події втік. - Браво!!! Брависсимо!!! Полиция, тер.оборона - они что, с огурцами пришли? Или преисполненные сознания своей власти даже не думали об опасности и готовности открыть огонь в ответ, открыть на поражение? Я понимаю еще тер. оборона - в большинстве случайные люди, просто не готовые к такому повороту событий, к оперативному реагированию (хотя должны бы, раз получили оружие!), но полиция? Профессионалы, б-ть!
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19.04.2022 20:39 Ответить
Странно что лицо не замазали на фото
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19.04.2022 20:50 Ответить
забыли наверно.
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19.04.2022 21:00 Ответить
Изложение какое-то дебильное: они гранату "виявили", а она всё равно осталась у него в руках. То есть кто-то *******. Или он ещё и забрал у них гранату, а потом в них бросил ? Кто в это поверит ?
Скорее всего, пришли с проверкой, он заговорил им зубы, а потом одному пулю, остальным - гранату на прощание. А путь отхода был заготовлен, потому что это его нычка.
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19.04.2022 20:52 Ответить
На росслабоне задерживали, нужно быть бдительным при подобных мероприятиях.
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19.04.2022 20:56 Ответить
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!!! МЄНТИ КИНУЛИ В ХЕРСОНІ ПОВНІ ОРУЖЕЙКИ ОКУПАНТАМ, А ТЕРОБОРОНІ НЕ ДАЛИ І РЕКВІЗОВАНОЇ БЕРДАНКИ
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19.04.2022 21:00 Ответить
А хто розбирається із здачею Херсона. Венедіктова ? І що. є підозрювані ? Кому висунута підозра. хоч заочно. враховуючи в даний час окупацію міста ?
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19.04.2022 21:34 Ответить
Ну и рожа русскомирная.
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19.04.2022 21:37 Ответить
Оце такі поліцейські, що не вміють користуватись зброєю і діяти при затримці бандитів. Де страховка один одного , де зброя, яка мала бути направлена на підозрюваного?
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19.04.2022 23:15 Ответить
 
 