Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция
18 апреля в Лисичанске Луганской области местный житель бросил в правоохранителей гранату и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фейсбуке сообщает полиция региона.
"По месту жительства 42-летнего лисичанина полицейские совместно с представителями териториальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских были ранены.
"Подозреваемый с места происшествия скрылся. […] На территории области введена специальная полицейская операция. Приметы подозреваемого: на вид 40–45 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта. Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление", - предупредили в полиции.
Ведомство призвало граждан сообщать им информацию, которая поможет найти и задержать злоумышленника или сообщить по телефонам Дежурной части ГУНП в Луганской области 0669208457, 0662743990.
Полиция разместила фотографию разыскиваемого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як в такий час йти на обшук до бандюка чи сепара з руками в кармані.
за що пацани думали?
так як орки?
що їх з квітками зустрічати будуть?
ну просто в голову не влазить.....
Там рашисти в 15 км від міста, цілодобові обстріли з людськими жертвами.
Зареєстровані тут в лютому-березні 2022.
из штатного Смит Вессон МНП 9мм с10 метров два не могли попасть а из 40 калибра вообще все в белый свет как в копеечку
Скорее всего, пришли с проверкой, он заговорил им зубы, а потом одному пулю, остальным - гранату на прощание. А путь отхода был заготовлен, потому что это его нычка.