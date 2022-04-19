Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция

18 апреля в Лисичанске Луганской области местный житель бросил в правоохранителей гранату и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фейсбуке сообщает полиция региона.

"По месту жительства 42-летнего лисичанина полицейские совместно с представителями териториальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении.



Правоохранители отметили, что смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских были ранены.



"Подозреваемый с места происшествия скрылся. […] На территории области введена специальная полицейская операция. Приметы подозреваемого: на вид 40–45 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта. Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление", - предупредили в полиции.



Ведомство призвало граждан сообщать им информацию, которая поможет найти и задержать злоумышленника или сообщить по телефонам Дежурной части ГУНП в Луганской области 0669208457, 0662743990.



Полиция разместила фотографию разыскиваемого.

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