За сутки 19 апреля в Донецкой области погибли 3 гражданских, 5 получили ранения, - ОВА
Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал информацию о погибших гражданских в области в течение 19 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Кириленко отметил: "19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.
Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненному на территории Харьковщины.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".
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21:31
В ходе боев в Луганской области украинские военные ликвидировали одного из командиров самопровозглашенной «лнр» Михаила Кищика, позывной Миша «Чечен», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление так называемого «глава правительства» «лнр» Сергея Козлова.
«Тяжелые новости с фронтов. Погиб... подполковник Михаил Кищик (Миша «Чечен»)», - написал Козлов.
По его словам, Кищик с другими боевиками попали в оцепление возле Кременной. В ходе сражения с Украинскими войсками командира «лнр» убили.
Миша «Чечен» получил известность в 2014 году, когда возглавил один из батальонов, воевавших на стороне самопровозглашенной «лнр». Его подразделение неоднократно обвиняли в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон, пишет издание.