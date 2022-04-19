За сутки 19 апреля в Донецкой области погибли 3 гражданских, 5 получили ранения, - ОВА

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал информацию о погибших гражданских в области в течение 19 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Кириленко отметил: "19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненному на территории Харьковщины.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

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